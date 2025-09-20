Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đây là 3 đôi bốt bạn cần mua để dễ dàng phối cùng tất cả trang phục Thu Đông

MAI LÂM
HHTO - Thời tiết vào Thu là lúc trang phục của các nàng sẽ có nhiều layer hơn và những đôi bốt sẽ có cơ hội ra khỏi tủ giày thường xuyên hơn. Có rất nhiều kiểu bốt và chất liệu khác nhau, nhưng thiết thực nhất vẫn 3 đôi bốt này.

Bốt da lộn

1-7307.png

Bản phối gồm áo len hoodie, áo khoác dài da lộn màu nâu, túi da cổ điển và bốt da lộn màu nâu sẫm có thể nói là cực kì phổ biến tại đường phố New York. Nó cũng đã lan rộng đến các kinh đô thời trang khác trên thế giới, biến những ngày đầu vào Thu trở nên thanh lịch, ấm áp và thời thượng.

16.png

Điểm nhấn chính ở đây chính là đôi bốt da lộn, nói đúng hơn chúng là món đồ chủ lực giúp nâng tầm mọi bộ trang phục đơn giản, đặc biệt là tông màu đất.

Bốt cổ thấp

18.png

Bốt cổ thấp là mắc xích không thể thiếu trong phong cách Thu Đông thanh lịch, sang trọng. Chúng cực kì tuyệt với khi kết hợp với quần tây và quần jeans bó, tạo hiệu ứng chân dài và hack dáng dễ dàng.

paris-pfw-street-style-day-7-ss18-tyler-joe-004-jpg-1507318725.jpg

Mặc dù xu hướng thời trang mùa Thu năm nay đang hướng đến những đôi bốt cổ cao, tuy nhiên, bốt cổ thấp đã được liệt vào hàng kinh điển và ngày càng được tối ưu hóa khả năng nâng đỡ bước đi, giúp các nàng di chuyển thoải mái và linh hoạt hơn. Kiểu đế vuông sẽ hợp xu hướng hơn kiểu cao gót, mang đến cảm giác hiện đại và tối giản, hợp với đa số quần áo.

Bốt cao cổ

19.png

Như đã nói ở trên, xu hướng thời trang hiện nay đang hướng đến những đôi bốt cao cổ bóng bẩy, thời thượng. Kiểu bốt được ưa chuộng nhất thường có ống cao đến giữa bắp chân hoặc cao đến đầu gối. Hầu hết các thương hiệu hàng đầu như Chanel, Hermès và Gucci đều cho ra mắt những thiết kế bốt cao, chất liệu trơn, màu sắc trang nhã, cổ điển.

96888e407088c615ba50e8de01c997cf.jpg

Bên cạnh đó, những đôi bốt cao cổ kiểu cao bồi, hoặc chất liệu da cá sấu, lông ngựa,... cũng được yêu thích không kém, phù hợp với các nàng cá tính và muốn để tạo thêm chút ấn tượng thị giác.

MAI LÂM
