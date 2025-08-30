Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các xu hướng thịnh hành gần đây từng là biểu tượng thời trang của thập niên 90

Mai Lâm - Quý Hiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thế giới thời trang không ngừng xoay vòng, vì thế những xu hướng mới nhất vẫn có nét gì đó hoài niệm. Từ quần yếm denim, đến giày Doctor hầm hố, những xu hướng này đều từng là biểu tượng một thời, đang quay trở lại một cách rõ rệt, pha nhiều nét hiện đại.

1. Vòng cổ choker

10-2.png

Choker nhung hay kim loại, đính đá lấp lánh đang là món trang sức vô cùng quen thuộc của giới trẻ. Chúng không chỉ từng làm mưa làm gió ở những năm 90, mà còn là biểu tượng của thời đó, nay tiếp tục khuynh đảo thời trang hiện tại. Choker mang đến nét hoài niệm và cá tính cho những bộ trang phục đương đại.

2. Quần yếm denim

2.png

Quần yếm denim đã tạo nên một dấu ấn lớn trong thập niên 90. Xu hướng này hướng đến sự thoải mái và phong cách tự do, casual.

gettyimages-1203062252-612x612.jpg

Bước sang năm 2025, quần yếm denim đã có sự trở lại ngoạn mục, phủ sóng thời trang đường phố với những bản phối sáng tạo, vừa cổ điển, vừa pha lẫn chút hiện đại.

3. Giày Doc Martens/ giày đế xuồng

5swouvwlpmne1.png

Giày bốt Doc Martens đình đám một thời, nổi tiếng với độ bền và phong cách hầm hố, táo bạo đặc trưng đang hot trở lại. Chúng kết hợp hoàn hảo với mọi trang phục, từ váy đầm đến quần jeans, tạo nên nét nổi loạn và gây ấn tượng mạnh.

1.png

Trên đường phố các lãnh địa thời trang, từ Tây đến Á, từ Paris, Milan, New York, đến Seoul, Thượng Hải, những đôi bốt Doctor đã xuất hiện ngày một nhiều hơn cùng các bạn trẻ thời thượng.

4. Băng đô

a509080a62c4cac4a473e03a806a3d9e.jpg

Băng đô rất được ưa chuộng trong mùa Hè năm 2025, làm sống lại phong cách thập niên 90 với chất liệu vải rộng và thiết kế đệm. Món phụ kiện này mang vẻ đẹp retro cho mái tóc, trở thành điểm nhấn thú vị cho bất kỳ trang phục nào. Băng đô hoàn hảo cho cả phong cách thường ngày, lẫn các dịp cần lên đồ sang trọng.

headband-trend.png

5. Những chiếc túi nhỏ xíu

Những chiếc túi nhỏ xíu, trông dễ thương và tinh nghịch từng là bảo bối của các cô gái hot nhất những năm 2000. Hành động kéo khóa chiếc túi nhỏ xinh, lấy ra chiếc điện thoại nắp gập, trông sành điệu hết biết!

3.png

Trong câu chuyện của năm 2025, tuy kích thước của chúng không đựng vừa chiếc điện thoại cảm ứng, nhưng vẫn có thể mang lại sự duyên dáng và vui nhộn cho bất kỳ bộ trang phục nào. Những chiếc túi có kích thước siêu nhỏ còn có thể trở thành bag charm, giúp các nàng bắt trend dễ dàng, tăng phần sành điệu.

Mai Lâm - Quý Hiên
#xu hướng thời trang 90s #quần yếm denim #giày Doc Martens #choker nhung #băng đô retro #túi nhỏ xíu #thời trang mùa hè 2025 #phụ kiện thời trang retro #thời trang đường phố 2025 #phong cách hoài niệm

