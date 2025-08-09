Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những xu hướng thời trang mùa Thu đáng chú ý được cập nhật từ sàn diễn quốc tế

HHTO - Cập nhật nhanh những xu hướng thời trang mùa Thu đáng chú ý nhất trên các sàn diễn ở New York, London, Milan và Paris.

Màu sắc nổi bật, rực rỡ

11.png

Mùa Thu/Đông tới, các nhà mốt hướng đến những gam màu nổi bật, bắt mắt, hứa hẹn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Dù là điểm nhấn xanh neon rực rỡ bên trong bộ vest được may đo tỉ mỉ của Tom Ford, hay chiếc áo khoác đỏ rực lửa từ đầu đến chân của Saint Laurent, những tháng cuối năm nay thế giới thời trang sẽ ngập tràn sắc màu tươi mới.

3.png
2.png
1.png

Sculpted Shapes

Các sàn diễn thời trang tại Schiaparelli, Givenchy và Ashlyn, cùng nhiều thương hiệu khác, đã trình làng những chiếc áo khoác và áo choàng đồ sộ, được thiết kế có cấu trúc, với phần eo được bo gọn, tạo nên vẻ độc đáo cho bộ trang phục.

4.png
5.png

Để đón đầu xu hướng, hãy chọn những món đồ có đường cong, hình khối điêu khắc, thiết kế lạ mắt, hoặc họa tiết độc đáo, tạo nên ảo giác thách thức mọi khái niệm vật lý.

Chất liệu lông

7.png

Nếu bạn đang theo dõi và cập nhật xu hướng thời trang đường phố, chắc hẳn sẽ biết xu hướng lớn nhất trong năm nay chính là chất liệu lông. Các loại lông cừu, lông thú giả lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển đang được hồi sinh vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt sẽ càng phổ biến hơn vào những tháng cuối năm.

6.png

Rất nhiều nhà thiết kế đã giới thiệu các thiết kế liên quan đến lông trên sàn diễn của họ, như Gucci, Fendi và Tod's.

10.png

Sweater Dressing

Áo len sang trọng không còn xa lạ gì với sàn diễn Thu/Đông, nhưng năm nay các nhà thiết kế đồng lòng mang đến cho những chiếc áo len dệt kim một diện mạo đẳng cấp và tinh tế hơn.

9.png
8.png

Hãy bắt kịp xu hướng ngay bây giờ với một chiếc váy len cổ tròn đơn giản, hoặc chọn một chiếc áo oversize để kết hợp với một chiếc quần short ngắn kiểu Jil Sander.

Mai Lâm - Quý Hiên
