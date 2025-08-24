Đang tìm một chiếc túi phù hợp để dùng hằng ngày? Đừng mua 3 chiếc túi này!

HHTO - Có những chiếc túi rất trendy và xinh xắn, nhưng chúng lại không thiết thực. Khi thực tế bạn cần một chiếc túi đa chức năng, có thể chứa đựng tốt, tiện dụng và vừa phải để có thể dùng hằng ngày, mang đi mọi nơi, thì hãy tránh 3 loại túi này.

1. Những chiếc túi xách nhỏ hoặc siêu nhỏ

Những em túi có kích thước nhỏ trông xinh xắn và thời trang, khó cưỡng lại cảm giác muốn sở hữu ngay. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không thực tế cho việc sử dụng hằng ngày. Những chiếc túi này thường mang nhiệm vụ là phụ kiện trang trí, hoặc điểm nhấn thú vị cho trang phục, chứ không có khả năng chứa đựng.

Ngoài ra, vài chiếc túi mini có thiết kế không dây đeo, khiến bạn luôn phải xách hoặc đeo nó ở khuỷu tay, việc này cũng hơi mất tự do. Tuy màu sắc nổi bật và kiểu dáng bắt mắt, nhưng nó lại không thích hợp ở những môi trường như văn phòng, trường học, nó chỉ nổi bật khi bạn tham gia tiệc tùng hoặc sự kiện, cùng trang phục phù hợp.

2. Tránh những chiếc túi quá vuông vức và không có độ co giãn

Chúng ta thường nghĩ rằng túi vuông gọn gàng, nhỏ nhắn vừa phải và có kiểu dáng hiện đại là kiểu túi dễ mua và dễ dùng. Nhưng thật ra thiết kế quá vuông vức và cứng cáp lại khá bất tiện khi dùng hằng ngày.

Nó không đựng được nhiều đồ vì có bốn góc túi cứng, không có độ co giãn khiến việc tìm đồ bên trong khó khăn. Hơn nữa, nó rất dễ bị mất phom nếu bạn nhồi nhét quá nhiều thứ bên trong. Túi vuông cũng hạn chế phong cách thời trang, không linh hoạt bằng các kiểu túi cổ điển, hình thang và có thiết kế basic.

3. Những chiếc túi có thiết kế trẻ con, họa tiết hoạt họa/nhân vật hoạt hình

Dù bạn là người yêu thích thời trang đến đâu, cũng sẽ hiểu rằng những chiếc túi có thiết kế kiểu trẻ con, có nhiều họa tiết hoạt hình là dành cho những dịp du lịch, hoặc đi chơi cùng bạn bè, đi trung tâm thương mại mua sắm và chụp ảnh, chứ không thể là lựa chọn hoàn hảo để xách hằng ngày cùng các loại trang phục lịch sự.

Chưa kể, hình ảnh của bạn cũng bị ảnh hưởng nếu dùng kiểu túi này không đúng nơi đúng chỗ, dễ bị đánh giá là thiếu chỉn chu hoặc quá cợt nhả.