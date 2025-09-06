Da nhiều khuyết điểm, lỗ chân lông to nên tránh các loại sản phẩm trang điểm gì?

HHTO - Nếu bạn có làn da nhiều khuyết điểm và lỗ chân lông to, hãy bỏ túi danh sách các sản phẩm nên dùng và nên tránh khi trang điểm, sẽ giúp cải thiện lớp makeup và nâng tầm vẻ ngoài tự nhiên của bạn.

Kem nền (Foundation)

Nên dùng kem nền dạng lỏng hoặc mousse có độ che phủ tốt và không gây bít tắc lỗ chân lông. Các sản phẩm có công thức không dầu (oil-free) sẽ hiệu quả hơn với da hay bị đổ dầu, tránh tình trạng mụn do trang điểm thường xuyên.

Tránh xa các loại full coverage foundationem, nói chung là kem nền dày, tuy độ che phủ khuyết điểm tốt thật, nhưng chúng có thể làm nặng mặt và làm lỗ chân lông nổi bật hơn. Cũng tránh luôn các loại kem nền hoặc kem lót chứa dầu, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây mụn.

Phấn phủ (Setting Powder)

Với làn da có lỗ chân lông to và hay đổ dầu, rất nên sử dụng phấn phủ để giữ cho lớp trang điểm bền lâu và kiểm soát độ bóng nhờn tốt hơn. Phấn phủ mỏng có dạng bột mịn sẽ giúp làm mờ các khuyết điểm. Tuy nhiên tránh lạm dụng, dùng phấn phủ nhiều và nặng có thể làm da trông khô, mốc và lộ rõ khuyết điểm.

Che khuyết điểm (Concealer)

Chúng ta cần concealer có độ che phủ cao để che các khuyết điểm, nhưng nên chọn các sản phẩm có công thức nhẹ sẽ không làm nặng mặt. Các loại thick concealer quá dày có thể làm lộ khuyết điểm thay vì che giấu chúng.

Nên dùng kem lót (Primer)

Hãy chọn loại kem lót có khả năng kiểm soát dầu và làm mịn bề mặt da. Những sản phẩm chứa silicone sẽ giúp làm đầy lỗ chân lông.

Nên dùng cọ để tán đều kem, đầu cọ có nhiều sợi giúp kem lót lấp đầy các lỗ chân lông tốt hơn. Ở chỗ khuyết điểm lớn như sẹo lỗ, lấy tay xoay tròn tập trung vào đó, nhằm mục đích lấp đầy chúng. Cuối cùng dùng bông mút ẩm đánh kem như thường, bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Nên dùng xịt cố định (Setting Spray)

Xịt cố định sẽ giúp lớp trang điểm lâu trôi và giữ cho da trông tự nhiên hơn. Ngoài ra, xịt khoáng cũng giúp làm dịu và cung cấp độ ẩm cho da, đặc biệt trong môi trường khô hanh.

Tránh xa các sản phẩm chứa cồn (Alcohol-based Products) và có chứa thành phần gây kích ứng

Da dễ đổ dầu, có nhiều khuyết điểm càng nên tránh các loại mỹ phẩm chứa cồn, chúng có thể làm da khô và bong tróc, dẫn đến việc sản xuất dầu nhiều hơn. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, cần tránh luôn việc thử nghiệm các sản phẩm có mùi hương mạnh, hoặc hóa chất gây kích ứng, chỉ vì trào lưu. Chúng chỉ hợp với những ai có làn da khỏe mạnh hoặc không dị ứng.