Hailey Bieber khéo phối đồ với 3 xu hướng hot nhất chỉ trong một bộ trang phục

HHTO - "Nữ hoàng xu hướng" Hailey Bieber không chỉ giúp chúng ta xác định những gì đang là trend, mà còn gợi ý luôn cách phối hợp chúng với nhau một cách dễ dàng và hoàn hảo.

Hailey Bieber xuất hiện trên đường phố New York với trang phục chấm bi, quần capri bó sát và dép xỏ ngón cao gót. Một bộ dạng quá là đặc trưng của mùa Hè những năm 2010. Năm nay, quần capri, guốc xỏ ngón và họa tiết chấm bi cũng là ba xu hướng mùa Hè được các stylist và tín đồ thời trang khắp nơi yêu thích.

Hailey Bieber hẳn là cái tên dẫn đầu xu hướng quần capri ôm sát đùi và dài qua đầu gối. Gần đây cô nàng rất thường xuyên diện kiểu quần này, từ quần thun legging bó sát, đến các chất liệu và màu sắc khác nhau, nhưng màu đen vẫn là chủ yếu. Ngay sau đó, mạng xã hội cập nhật thêm Emma Stone, Bella Hadid và cả Meghan Markle vào danh sách những người ưa chuộng xu hướng quần này.

Họa tiết chấm bi rõ ràng không phải là một họa tiết mới mẻ, nó từng đã có một thời kỳ thịnh hành riêng và bây giờ đang quay trở lại. Hailey Bieber đã nhanh chóng đón đầu xu hướng, đưa họa tiết kinh điển này vào thời đại hiện tại. Những người nổi tiếng như Sydney Sweeney và Kaia Gerber gần đây đều không hẹn mà cùng diện các kiểu váy chấm bi, báo hiệu một làn sóng thời trang sắp lan rộng.

Cuối cùng, guốc xỏ ngón cao gót chắc chắn không phải là thứ quen thuộc trong những năm gần đây. Nó từng được ưa chuộng vào những năm 2000 đến 2010. Nhưng bắt đầu từ năm nay, chúng đã quay trở lại bất ngờ và mạnh mẽ, thậm chí được dự đoán là một trong những xu hướng hot nhất mùa Hè, ngay cả khi mặc với trang phục công sở.

Hailey Bieber hoàn thiện bộ trang phục đậm chất xu hướng cùng với 3 item đại diện cho 3 trend hot nhất, khẳng định khả năng bắt sóng thời trang thượng thừa.