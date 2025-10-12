Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điểm danh các xu hướng street style đang chiếm sóng đường phố New York

Mai Lâm
HHTO - Đây là thời điểm các tín đồ thời trang New York mặc những một bộ Thu Đông sang và đẹp, xuống phố thưởng thức ly cà phê đầu mùa Thu trong trạng thái thư giãn và thời thượng.

Phong cách Scholarly chic

img-7593.jpg

Nếu thời trang công sở truyền thống đang khiến bạn buồn chán, hãy thử phá cách với phong cách học đường. Ưu tiên sự tối giản sẽ làm tăng cảm giác sang trọng cho bộ trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục trường học. Thêm áo khoác blazer, khăn quàng cổ để thêm chiều sâu cho bộ trang phục. Đừng quên những món phụ kiện đáng yêu đang là hot trend như charm bag, giày bốt cao cổ và mắt kính cổ điển.

Funky plaid

img-7600.png

Phiên bản mới nhất của họa tiết caro đang được nâng cấp với những màu sắc bất ngờ và kiểu dáng mới lạ, mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Màu neon sáng và kích thước đối lập, cùng hình dáng điêu khắc khác lạ mang đến điểm nhấn độc đáo cho bất kì trang phục nào. Bên cạnh đó, họa tiết caro cổ điển với những màu tông ấm cũng được yêu thích song song, tuy quen thuộc nhưng vẫn đầy thu hút trên đường phố.

Áo khoác Oversized sport

img-7601.jpg

Điểm khiến áo khoác thể thao oversized được yêu thích chính là sự ấn tượng và nổi bật. Những chiếc áo khoác rộng rãi, phong cách thể thao vintage tự chúng đã là điểm nhấn chính của bộ trang phục, không cần thêm thắt quá nhiều phụ kiện, thoải mái nhưng vẫn rất ngầu.

Sheer Layers

img-7594.jpg

Thu đông là thời điểm thích hợp nhất để phối nhiều layer cho trang phục. Khi trời chưa lạnh hẳn, chất liệu mỏng manh, trong suốt sẽ chiếm ưu thế hơn trong thế giới thời trang. Những bản phối ngọt ngào gồm đầm hoặc tank top len, phối cùng chiếc áo trong suốt hoặc ren bên trong, mang đến sự kết hợp vừa cổ điển vừa mới mẻ, thú vị bất ngờ.

Mai Lâm
#Xu hướng street style New York #Phong cách Scholarly chic #Trang phục học đường tối giản #Họa tiết caro và neon #Áo khoác Oversized thể thao #Phong cách Sheer Layers #Thời trang Thu Đông 2025 #Phối đồ mùa Thu Đông #Trendy phụ kiện thời trang #Phong cách Scandinavia

