Xu hướng túi xách Thu Đông 2025 xứng đáng trở thành "bạn thân" của các nàng

Mai Lâm
HHTO - Túi xách là món phụ kiện đắc lực, giúp kết nối toàn bộ trang phục và có thể biến trang phục thường ngày của bạn trở nên sành điệu hơn hẳn. Vì vậy, cập nhật những xu hướng túi xách qua các mùa là việc mà các tín đồ thời trang không bao giờ bỏ qua!

Nếu bạn là người yêu thích những họa tiết thì Thu Đông năm nay chính là thời của bạn, những chiếc túi xách có thiết kế kết hợp các họa tiết, màu sắc tương phản đang là tâm điểm trên các sàn diễn thời trang.

Về chất liệu, da shearling từ cừu hoặc dê mềm mịn cũng đang rất thịnh hành, đặc biệt phù hợp khi phối cùng với những chiếc áo khoác mùa Thu. Các sàn diễn cũng cập nhật những điểm mới mẻ của Thu Đông 2025, ví dụ như túi xách có phần khóa kiểu thắt lưng và các dáng túi có tay cầm cấu trúc, mang lại cảm giác trang nhã hơn.

Chất liệu da cứng, thô sờn

Sàn diễn Prada và Coach đã khiến các tín đồ mê hàng hiệu phải ngỡ ngàng vì cho đổ bộ hàng loạt túi xách chất liệu da “đã qua sử dụng”, cứng cáp và có độ sờn nhẹ, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của sự hao mòn.

Mọi người đã chán ngấy việc phải thể hiện hình ảnh hoàn hảo trên mạng lẫn ngoài đời, vì vậy, các nhà mốt đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý này và tạo ra làn sóng bất toàn. Miuccia Prada đã âm thầm làm điều này qua nhiều mùa, với những đôi giày có mép thô, mái tóc rối và những chiếc túi trông như đã trải qua nhiều kiếp.

Khóa kiểu thắt lưng

Tại Balmain, những chiếc clutch có chi tiết khóa kiểu thắt lưng, được may ngang giúp chiếc túi dễ dàng được giữ chặt trong tay. Nhà mốt này đã sử dụng phần khóa này như một điểm nhấn thú vị, chứng minh rằng không phải chiếc túi nào có khóa lớn đều nghiêm túc và già cỗi.

Kết hợp họa tiết

Khi nói đến việc kết hợp các họa tiết, không có quy tắc cụ thể nào cả, từ họa tiết da báo, caro, sọc đến hoa lá đều được phối đầy sáng tạo trên các sàn diễn.

Xu hướng này chính là cơ hội để các nàng phát huy hết khả năng mix họa tiết và tạo ra một chút hỗn loạn đầy thú vị cho trang phục Thu Đông vốn nhẹ nhàng, trầm lắng.

Chất liệu da shearling mềm mịn

Hãy làm tăng vẻ sang trọng cho trang phục hằng ngày của bạn với một chiếc túi da mềm, từ da cừu hoặc da bê.

Những chiếc túi mềm như gối, đủ mọi kích thước và màu sắc đã xuất hiện ở khắp nơi, khẳng định nó là một làn sóng thời trang lớn của năm nay. Để khiến chiếc túi da mềm trở nên đặc biệt và phong phú hơn, có thể bổ sung thêm vô số các loại bag charm đang hot, tạo nên sự thay đổi và khác biệt mỗi ngày.

