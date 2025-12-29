100 gương mặt đẹp trai nhất năm 2025: Vu Mông Lung lần đầu có tên, Top 1 khó ngờ

HHTO - Ở Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2025, dàn sao Hoa ngữ hiếm hoi thì bảng xếp hạng (BXH) "Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" (The 100 Most Handsome Faces Of 2025) lại khác với nhiều cái tên lần đầu góp mặt. Top 10 có 2 sao Hàn, đều là thần tượng nhà HYBE.

Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2025 gọi tên Trương Triết Hạn. Với một ngôi sao bị cấm sóng tại thị trường Trung Quốc do bê bối đời tư nhiều năm, đến nay vẫn chưa thể quay lại hoạt động, thì thứ hạng này của anh khiến khán giả châu Á bất ngờ. Đây là lần thứ 4 Trương Triết Hạn có tên và thứ hạng của anh luôn tăng dần qua mỗi năm. Năm ngoái, anh xếp hạng 3.

Nam diễn viên Jacob Elordi xếp hạng 2 ở lần thứ 5 góp mặt trong BXH. Tài sắc vẹn toàn, Jacob có một năm 2025 thành công, đặc biệt là với Frankenstein. Đôi mắt đẹp, tình tứ của anh liên tục khiến khán giả toàn cầu thao thức. Hạng 3 là tài tử Singapore - Ayden Sng, tiếp đến là Henry Cavill - "Superman" đang tăng hạng trở lại sau 2 năm rớt hạng.

Cái tên gây bất ngờ nhất phải nhắc đến hạng 5 - Vu Mông Lung. Đây là lần đầu tiên anh lọt Top. Cố diễn viên được phát hiện qua đời sau khi ngã xuống từ tòa nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 11/9/2025. Sự ra đi đột ngột của anh trở thành tin tức chấn động châu Á, kéo theo hàng loạt tin đồn buộc các cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc kiểm duyệt chặt chẽ. Dân mạng cho rằng người hâm mộ đã nỗ lực bình chọn cho cố diễn viên để coi đây như một cách xoa dịu nỗi đau, tưởng nhớ "nam thần cổ trang" một thời.

Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2025 cũng chứng kiến màn nhập cuộc của nhiều cái tên mới. "Xinh yêu của Nghịch Ái" Tử Du xếp hạng 28. "Túc quốc công" Vương Tinh Việt ra mắt ở vị trí 32. Hai "đỉnh lưu" quen mặt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt giữ hạng 42 và 52.

"Số 7 diệu kì" có duyên với BTS khi năm ngoái, Jung Kook là chủ nhân của thứ hạng này và là thành viên duy nhất của BTS lọt Top 10. Năm nay, đến lượt V xếp hạng 7. Jung Kook tụt xuống hạng 14. Top 10 còn có một thần tượng khác nhà HYBE góp mặt là Ni-Ki (ENHYPEN), tụt 5 hạng so với năm 2024.

Dù mới ra mắt nhưng Keonho (CORTIS) đã "xí ngay" hạng 77. Nam idol gây sốt từ những sân khấu đầu tiên bởi nhan sắc như anh em ruột với "thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo.

TC Candler chọn ra 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dựa theo kết quả bình chọn online và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Vì thế, BXH sẽ đầy biến động qua các năm và chỉ mang tính tương đối.