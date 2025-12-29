NewJeans biến động đội hình: ADOR "cắt đứt" với Danielle, Hanni trở lại

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Thông tin ADOR "chốt hạ" việc Danielle rời NewJeans, đồng thời xác nhận Hanni ở lại đang khiến cộng đồng K-Pop dậy sóng. Trong khi Minji vẫn trong quá trình đàm phán, quyết định cứng rắn từ phía công ty với Danielle không chỉ làm thay đổi cục diện của nhóm mà còn kéo theo hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của nữ idol.

Sáng 29/12, ADOR thông báo làm rõ khả năng trở lại của các thành viên NewJeans sau những ồn ào pháp lý kéo dài. Theo phía công ty, kể từ khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng về hiệu lực hợp đồng độc quyền, ADOR đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với Minji, Hanni, Danielle và gia đình của ba thành viên.

z7375804834390-76724a4e4e36150c33f652890ebee958.jpg
Tranh chấp của NewJeans và công ty chủ quản dần đi đến hồi kết.

Theo đó, Hanni đã cùng gia đình trở lại Hàn Quốc để tham gia buổi trao đổi kéo dài với ADOR nhằm nhìn nhận lại toàn bộ sự việc. Sau quá trình thảo luận, nữ idol quyết định tôn trọng phán quyết của tòa án và tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ trực thuộc ADOR. Trong khi đó, Minji cũng được xác nhận đang trao đổi thêm với công ty để giải quyết những khúc mắc.

gxwcr0ibaaaraac.jpg
Trong khi Hannie "chắc kèo" trở lại, phía Minji thì vẫn còn để ngỏ.

Ở chiều ngược lại, Danielle gần như không còn cơ hội tiếp tục đồng hành cùng NewJeans khi công ty thẳng thắn cho biết việc hợp tác là "rất khó khả thi". Quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền cũng được đưa ra ngay sau đó.

Không dừng lại ở đây, ADOR cho biết sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của một người thân trong gia đình Danielle, khi cho rằng người này cùng cựu CEO Min Hee Jin có liên quan trực tiếp đến các tranh chấp đã ảnh hưởng đến hoạt động của NewJeans trong thời gian qua. Theo trang YTN Star, đó là mẹ của Danielle.

Trước đó, vào giữa tháng 11, ADOR từng công bố Haerin và Hyein sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty sau một thời gian dài thảo luận. Không lâu sau khi thông tin này được đưa ra, ba thành viên còn lại của NewJeans là Minji, Hanni và Danielle cũng lần lượt lên tiếng bày tỏ ý định quay trở lại dưới trướng ADOR khiến nhiều người tin rằng những khúc mắc giữa đôi bên đang dần tìm được lời giải. Thế nhưng, mọi chuyện không đi theo hướng như kỳ vọng.

g5jo10awqaaqgsb.jpg
Bộ đôi em út Haerin và Hyein là những người đầu tiên được trở lại công ty.

Quyết định chấm dứt hợp đồng với Danielle nhanh chóng kéo theo nhiều câu hỏi từ phía người hâm mộ, đặc biệt là câu chuyện xoay quanh mức đền bù hợp đồng. Dù ADOR không công bố con số cụ thể, trang Insight từng ước tính mức phí có thể lên tới 5.500 tỷ đồng nếu các thành viên NewJeans đơn phương rời công ty. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là giá trị thương mại của cả nhóm, không đồng nghĩa Danielle sẽ phải gánh toàn bộ khoản tiền này.

g9td8uxxmaaiyfi.jpg
Mức bồi thường dù tính riêng cho từng nghệ sĩ nhưng với Danielle thì con số này được cho là vẫn khiến nhiều người phải dè chừng.

Trong khi đó, nếu những khúc mắc pháp lý dần được tháo gỡ, vẫn có nhiều khả năng 4 thành viên còn lại của NewJeans sẽ quay lại đường đua âm nhạc với một đội hình mới trong năm tới.

Dĩ nhiên, sau quãng thời gian dài vướng ồn ào, nhóm khó tránh khỏi áp lực từ dư luận và sự soi xét của công chúng. Thế nhưng, với lượng người hâm mộ đông đảo cũng như có sức ảnh hưởng trong thế hệ idol Gen 4, NewJeans vẫn được kỳ vọng sẽ nhận về sự chú ý lớn nếu tái xuất.

g9tfl15xkaaqpky.jpg
Công chúng tin rằng, chỉ cần NewJeans trở lại với một bản hit, đồng thời có một chiến lược đi tiếp hợp lý từ phía công ty quản lý thì vẫn sẽ nhận được sự chào đón từ khán giả.
