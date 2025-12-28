Điền Hủ Ninh, Trần Đô Linh - những gương mặt bứt phá ngoạn mục nhất C-Biz 2025

HHTO - Năm 2025, showbiz Hoa ngữ đã có nhiều nhân vật từ vô danh hoặc đang lao đao trong sự nghiệp bỗng dưng bứt phá ngoạn mục khi có phim ăn khách.

Điền Hủ Ninh - Tử Du

Nếu phải chọn nhân vật nổi tiếng sau một đêm, không ai phù hợp hơn hai diễn viên chính phim đam mỹ Nghịch Ái. Đang từ hai cái tên vô danh chẳng ai biết, Điền Hủ Ninh và Tử Du vụt sáng thành sao dù Nghịch Ái còn không được chiếu chính thức ở Trung Quốc vì là phim đam mỹ.

Nhưng cũng chính vì Nghịch Ái có hành trình ra mắt đầy gian nan nên Điền Hủ Ninh và Tử Du càng được chú ý hơn. Giờ đây, mọi tạp chí có ảnh hai chàng, mọi show có khách mời là hai chàng, nhất cử nhất động của hai chàng đều gây sốt.

Trần Đô Linh

Nhiều năm qua, Trần Đô Linh vẫn nằm ở lưng chừng: Không phải cái tên xa lạ với khán giả nhưng cũng chẳng phải ngôi sao có sức hút. Người ta thường nhắc đến cô như nữ diễn viên xinh đẹp, rất hợp với tạo hình cổ trang và chuyên làm khách mời trong hàng loạt dự án lớn. Thế rồi Quý Nữ/Nhạn Hồi Thì bất ngờ ăn khách dù chỉ là một dự án tầm trung, giúp Trần Đô Linh chứng tỏ rằng cô không chỉ đủ sức đóng vai chính mà còn diễn tốt nhân vật mạnh mẽ, sắc sảo trái ngược với ngoại hình mong manh yếu đuối.

Tống Tổ Nhi

Mới đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi vẫn là cái tên không ai nhắc tới, đang dần bị lãng quên vì scandal trốn thuế. Nhưng đến cuối năm, cô đã trở thành cái tên rực sáng, xuất hiện trong nhiều lễ trao giải, đóng phim mới liên tục. Đó là nhờ Khom Lưng, rồi trước đó là Vô Ưu Độ thành công rực rỡ dù đã bị xếp kho tới 3 năm.

Tống Tổ Nhi đã có màn tái xuất bừng sáng, nhanh chóng lấy lại vị thế sao hạng A như trước đây. Thành công của Tống Tổ Nhi đã chứng minh khi có thực lực và chọn vai diễn nghiêm túc, thì dù có gặp trở ngại cũng vẫn tìm được thành công.