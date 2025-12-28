Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Điền Hủ Ninh, Trần Đô Linh - những gương mặt bứt phá ngoạn mục nhất C-Biz 2025

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Năm 2025, showbiz Hoa ngữ đã có nhiều nhân vật từ vô danh hoặc đang lao đao trong sự nghiệp bỗng dưng bứt phá ngoạn mục khi có phim ăn khách.

Điền Hủ Ninh - Tử Du

51096095412211516314888610129715.jpg

Nếu phải chọn nhân vật nổi tiếng sau một đêm, không ai phù hợp hơn hai diễn viên chính phim đam mỹ Nghịch Ái. Đang từ hai cái tên vô danh chẳng ai biết, Điền Hủ Ninh và Tử Du vụt sáng thành sao dù Nghịch Ái còn không được chiếu chính thức ở Trung Quốc vì là phim đam mỹ.

Nhưng cũng chính vì Nghịch Ái có hành trình ra mắt đầy gian nan nên Điền Hủ Ninh và Tử Du càng được chú ý hơn. Giờ đây, mọi tạp chí có ảnh hai chàng, mọi show có khách mời là hai chàng, nhất cử nhất động của hai chàng đều gây sốt.

Trần Đô Linh

do-linh-3.jpg

Nhiều năm qua, Trần Đô Linh vẫn nằm ở lưng chừng: Không phải cái tên xa lạ với khán giả nhưng cũng chẳng phải ngôi sao có sức hút. Người ta thường nhắc đến cô như nữ diễn viên xinh đẹp, rất hợp với tạo hình cổ trang và chuyên làm khách mời trong hàng loạt dự án lớn. Thế rồi Quý Nữ/Nhạn Hồi Thì bất ngờ ăn khách dù chỉ là một dự án tầm trung, giúp Trần Đô Linh chứng tỏ rằng cô không chỉ đủ sức đóng vai chính mà còn diễn tốt nhân vật mạnh mẽ, sắc sảo trái ngược với ngoại hình mong manh yếu đuối.

Tống Tổ Nhi

togtonhixinhdepkhomlung2-1747361.jpg

Mới đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi vẫn là cái tên không ai nhắc tới, đang dần bị lãng quên vì scandal trốn thuế. Nhưng đến cuối năm, cô đã trở thành cái tên rực sáng, xuất hiện trong nhiều lễ trao giải, đóng phim mới liên tục. Đó là nhờ Khom Lưng, rồi trước đó là Vô Ưu Độ thành công rực rỡ dù đã bị xếp kho tới 3 năm.

Tống Tổ Nhi đã có màn tái xuất bừng sáng, nhanh chóng lấy lại vị thế sao hạng A như trước đây. Thành công của Tống Tổ Nhi đã chứng minh khi có thực lực và chọn vai diễn nghiêm túc, thì dù có gặp trở ngại cũng vẫn tìm được thành công.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Điền Hủ Ninh #Tử Du #Nghicjh Ái #Trần Đô Linh #Tống Tổ Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục