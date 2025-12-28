Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không hổ danh Triệu Lệ Dĩnh, chỉ làm khách mời cũng chiếm hết mọi sự chú ý

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hẳn là hai diễn viên chính của phim cổ trang Tiêu Dao không được vui cho lắm khi khán giả đang mải chú ý đến vai khách mời, chỉ vì đó là Triệu Lệ Dĩnh.

Ban đầu, khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh đóng vai khách mời trong phim Tiêu Dao mà Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo thì nhiều netizen đã xôn xao, cho rằng cô rơi vào cảnh hết thời nên mới phải đi làm nền cho các đàn em. Bởi đang là sao nữ của nhiều phim lớn, còn từng tham gia phim nữ chủ thì lý do nào mà Triệu Lệ Dĩnh chịu xuất hiện thoáng qua, cho dù Tiêu Dao là dự án lớn đi nữa?

tieu-dao-6.jpg
tieu-dao-5.jpg
Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao khi đóng vai khách mời cho hai đàn em.

Được biết Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Toái Mộng Tiên Quân, sở hữu nhan sắc diễm lệ lay động lòng người, là nữ hoàng của các loài hoa. Vì luôn muốn giữ mãi diện mạo yêu kiều ấy mà Tiên Quân chẳng ngại hãm hại người khác, bên ngoài hiền thục nhu mì nhưng bên trong lại che giấu nhiều âm mưu đáng sợ.

tieu-dao-1.jpg
tieu-dao-8.jpg

Ngay khi nhà sản xuất Tiêu Dao tung ra tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim này, khán giả đã nhanh chóng quay xe, từ chỗ nghi ngại nữ diễn viên hết thời chuyển qua chờ mong vai diễn của cô. Lý do vì Triệu Lệ Dĩnh nhìn đầy xinh đẹp thoát tục trong bộ đồ màu trắng thướt tha. Hình ảnh, video về tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng như các bài đăng liên quan đến vai Toái Mộng Tiên Quân đã nhanh chóng nhiều áp đảo hai diễn viên chính Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận.

tieu-dao-3.jpg
tieu-dao-7.jpg
Vai phản diện của Triệu Lệ Dĩnh đang gây chú ý đặc biệt.

Khi biết Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện, tính cách lạnh lùng cao ngạo, sở hữu sức mạnh đáng sợ, không ngại tung chiêu ác độc thì mọi người lại càng tò mò hơn vì lâu nay đã quen với Triệu Lệ Dĩnh phiên bản chính diện. Vậy là dù chỉ đóng vai khách mời, Triệu Lệ Dĩnh vẫn trở thành tâm điểm của Tiêu Dao. Nữ diễn viên còn chứng tỏ được rằng tên tuổi cô vẫn có sức hút cực mạnh bất kể xuất hiện nhiều hay ít trên phim.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
