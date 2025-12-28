Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Điểm Stranger Things 5 rớt thảm, phim đi vào "vết xe đổ" của Game of Thrones?

Thiện Dư

HHTO - Phần 2 của Stranger Things mùa 5 đối mặt với một loạt tranh cãi, nhận số điểm đánh giá thấp từ khán giả.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Khác với hiệu ứng bùng nổ của phần 1, phần 2 của Stranger Things mùa 5 đối mặt với nhiều tranh luận trái chiều kể từ khi ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ba tập phim tiếp theo của mùa 5 thậm chí còn nhận về số điểm đánh giá thấp, khiến dân tình vô cùng xôn xao.

1kalieleven.jpg

Trong phần 2 này của Stranger Things mùa 5, các nhân vật tiếp tục hành trình tiêu diệt ác nhân Vecna. Sau khi kích hoạt năng lực khủng, Will Byers trở thành yếu tố quan trọng của phe con người, đồng thời ra sức giải cứu Max và những đứa trẻ bị mắc kẹt trong thế giới tâm trí của Vecna. Ngoài ra, phim còn chính thức giải thích nguyên lý kết nối giữa thị trấn Hawkins và cõi Thế Giới Ngược (Upside Down) thông qua đường hầm "lỗ giun" phức tạp.

stranger-things-season-5-vol-2-d.jpg

Tuy là những tập phim quan trọng, là "cầu nối" đến hồi kết mãn nhãn nhưng phần 2 của Stranger Things mùa 5 nhận điểm không như mong đợi. Đặc biệt, tập 7 của mùa 5 được chấm 6,8/10, là số điểm thấp nhất của mùa 5 và thấp nhì của toàn loạt phim từ trước đến nay.

Có thể thấy, điểm số của tập 7 mùa 5 chỉ nhỉnh hơn tập 7 của mùa 2 mà thôi. Trên IMDb, tỷ lệ đánh giá 1 sao cho tập phim này vẫn đang không ngừng tăng lên, thể hiện sự thất vọng của không ít khán giả toàn cầu.

photo-6233468087923575560-y.jpg
1.jpg
Tập 7 của Stranger Things mùa 5 nhận điểm thấp, với số lượng đánh giá 1 sao áp đảo trên IMDb.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng bày tỏ sự hụt hẫng của mình dành cho phần 2 của Stranger Things mùa 5. Có ý kiến cho rằng ba tập phim mới có quá nhiều đoạn trò chuyện, như giữa Max và Holly hay giữa Will và các nhân vật khác. Nhiều cái tên "đinh" của phim như Lucas, Dustin, hay thậm chí Eleven không có nhiều "đất diễn", đồng thời tạo ra thêm nhiều tuyến nhân vật mới không cần thiết.

Một khán giả còn khẳng định Stranger Things đang đi vào "vết xe đổ" của Game of Thrones năm xưa, mang đến một đoạn kết loay hoay nhiều hơn là bi tráng. Chẳng có nhân vật nào hy sinh, cũng chưa có thêm bất ngờ lớn nào, nhiều người xem còn bày tỏ sự tức giận bởi trước đó, những chia sẻ đến từ bộ đôi đạo diễn Duffer và dàn diễn viên rất đáng để kỳ vọng.

4.jpg
3.jpg
2.jpg
Cư dân mạng than phiền về phần 2 của Stranger Things mùa 5.

Mặt khác, vẫn có không ít khán giả đánh giá cao những đoạn hội thoại trong ba tập mới của Stranger Things mùa 5, chẳng hạn như phân đoạn của Will là cần thiết và gây xúc động. Hiện tại, chỉ còn một tập nữa là Stranger Things chính thức khép lại hành trình gần một thập kỷ của mình cùng Netflix. Dù xuất sắc hay dở tệ, bộ phim vẫn đang nhận về sự quan tâm lớn, thiết lập những thành tích lượt xem kỷ lục trên phạm vi toàn cầu.

wil-byers-monologue.jpg
stranger-things-5-nancy-jonathan.jpg
Phim vẫn có một số phân đoạn cảm động, lấy nước mắt không ít khán giả.
ft1471.jpg
Thiện Dư
#Stranger Things mùa 5 #Stranger Things #Millie Bobby Brown #Noah Schnapp #Sadie Sink #Netflix

Xem thêm

Cùng chuyên mục