Điểm Stranger Things 5 rớt thảm, phim đi vào "vết xe đổ" của Game of Thrones?

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Khác với hiệu ứng bùng nổ của phần 1, phần 2 của Stranger Things mùa 5 đối mặt với nhiều tranh luận trái chiều kể từ khi ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ba tập phim tiếp theo của mùa 5 thậm chí còn nhận về số điểm đánh giá thấp, khiến dân tình vô cùng xôn xao.

Trong phần 2 này của Stranger Things mùa 5, các nhân vật tiếp tục hành trình tiêu diệt ác nhân Vecna. Sau khi kích hoạt năng lực khủng, Will Byers trở thành yếu tố quan trọng của phe con người, đồng thời ra sức giải cứu Max và những đứa trẻ bị mắc kẹt trong thế giới tâm trí của Vecna. Ngoài ra, phim còn chính thức giải thích nguyên lý kết nối giữa thị trấn Hawkins và cõi Thế Giới Ngược (Upside Down) thông qua đường hầm "lỗ giun" phức tạp.

Tuy là những tập phim quan trọng, là "cầu nối" đến hồi kết mãn nhãn nhưng phần 2 của Stranger Things mùa 5 nhận điểm không như mong đợi. Đặc biệt, tập 7 của mùa 5 được chấm 6,8/10, là số điểm thấp nhất của mùa 5 và thấp nhì của toàn loạt phim từ trước đến nay.

Có thể thấy, điểm số của tập 7 mùa 5 chỉ nhỉnh hơn tập 7 của mùa 2 mà thôi. Trên IMDb, tỷ lệ đánh giá 1 sao cho tập phim này vẫn đang không ngừng tăng lên, thể hiện sự thất vọng của không ít khán giả toàn cầu.

Tập 7 của Stranger Things mùa 5 nhận điểm thấp, với số lượng đánh giá 1 sao áp đảo trên IMDb.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng bày tỏ sự hụt hẫng của mình dành cho phần 2 của Stranger Things mùa 5. Có ý kiến cho rằng ba tập phim mới có quá nhiều đoạn trò chuyện, như giữa Max và Holly hay giữa Will và các nhân vật khác. Nhiều cái tên "đinh" của phim như Lucas, Dustin, hay thậm chí Eleven không có nhiều "đất diễn", đồng thời tạo ra thêm nhiều tuyến nhân vật mới không cần thiết.

Một khán giả còn khẳng định Stranger Things đang đi vào "vết xe đổ" của Game of Thrones năm xưa, mang đến một đoạn kết loay hoay nhiều hơn là bi tráng. Chẳng có nhân vật nào hy sinh, cũng chưa có thêm bất ngờ lớn nào, nhiều người xem còn bày tỏ sự tức giận bởi trước đó, những chia sẻ đến từ bộ đôi đạo diễn Duffer và dàn diễn viên rất đáng để kỳ vọng.

Cư dân mạng than phiền về phần 2 của Stranger Things mùa 5.

Mặt khác, vẫn có không ít khán giả đánh giá cao những đoạn hội thoại trong ba tập mới của Stranger Things mùa 5, chẳng hạn như phân đoạn của Will là cần thiết và gây xúc động. Hiện tại, chỉ còn một tập nữa là Stranger Things chính thức khép lại hành trình gần một thập kỷ của mình cùng Netflix. Dù xuất sắc hay dở tệ, bộ phim vẫn đang nhận về sự quan tâm lớn, thiết lập những thành tích lượt xem kỷ lục trên phạm vi toàn cầu.