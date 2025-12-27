Những anime được mong đợi nhất 2026: Jujutsu Kaisen "đụng độ" loạt đối thủ mạnh

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ tiếp theo của anime với sự trở lại của nhiều thương hiệu đình đám, khiến cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới háo hức chờ đợi. Sau đây sẽ là những tựa phim nổi bật, được khán giả mong chờ sẽ "làm nên chuyện" khi đối đầu nhau trong năm mới sắp đến.

Jujutsu Kaisen mùa 3

Điểm qua các dự án anime được mong đợi nhất năm 2026 mà không có Jujutsu Kaisen mùa 3 thì chính là thiếu sót lớn. Bom tấn nổi tiếng toàn cầu này vẫn giữ vị thế dẫn đầu dù cho khoảng cách giữa các mùa khác xa, cụ thể là gần 3 năm kể từ mùa 2. Trong sự trở lại này, phim sẽ khai thác các cốt truyện gồm Itadori's Extermination, Perfect Preparation và phần đầu của Culling Game hoành tráng, được kỳ vọng bởi phần lớn người hâm mộ. Chắc chắn "thầy Gộ" Gojo Satoru, Yuji Idatori và các Chú thuật sư sẽ có những màn so găng mãn nhãn trên màn ảnh thời gian tới.

Black Clover mùa 2

Trải qua hành trình "lột xác" ngoạn mục, Black Clover đã trở thành một trong những dự án anime hành động, chiến thuật hay nhất của thập niên 2020. Quyết định nghỉ xả hơi nửa thập kỷ, giờ đây thương hiệu này xác nhận tái xuất trong năm 2026, mang người xem cùng Asta và Black Bulls bước vào cốt truyện Spade Kingdom Raid đầy kịch tính, hứa hẹn tiếp tục bùng nổ với những trận quyết chiến gay cấn, khó lường.

Phim điện ảnh Thám Tử Lừng Danh Conan 29

Sau phần 28 lập kỷ lục doanh thu cho anime tại Việt Nam, Thám Tử Lừng Danh Conan sắp sửa tái xuất trong năm 2026 với phần 29 mới mang tên Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Bộ phim lần này tập trung vào câu chuyện của nữ nhân vật Chihaya Hagiwara, nữ cảnh sát được mệnh danh là "Nữ thần gió" với khả năng lái mô tô thần sầu. Sự có mặt của Chihaya sẽ gợi nhắc đến những câu chuyện cũ của nhóm F5 cảnh sát, chắc chắn khiến người xem phải cảm động.

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity

Một trong những sự trở lại được hóng chờ nhất của anime năm 2026 không thể thiếu Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity. Phần phim này đánh dấu sự kết thúc của thương hiệu huyền thoại sau hàng loạt những tranh cãi về chất lượng nội dung, từ các tập trung gian dài dòng đến những tình tiết lặp lại nhàm chán. Kể từ năm 2022, Pierrot đã hồi sinh loạt phim, thậm chí mang đến cho khán giả tuyến cốt truyện mới Thousand-Year Blood War (Huyết Chiến Ngàn Năm) được đánh giá xuất sắc bậc nhất trên màn ảnh. Từ đó, phần The Calamity lần này được trôn chờ sẽ khép lại Bleach một cách hoành tráng và tốt đẹp, thỏa lòng khán giả chờ đợi suốt bao năm.

Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2

Kết hợp chậm rãi giữa yếu tố huyền ảo và những pha hành động bùng nổ, Pháp Sư Tiễn Táng (Frieren: Beyond the Journey's End) đã khiến cộng đồng yêu anime bùng nổ, tạo nên chuẩn mực mới dành cho thể loại phim này. Giờ đây sau 3 năm kể từ mùa 1, Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 chính thức ấn định ra mắt trong năm 2026, tiếp tục hành trình tiến đến vùng đất lạnh giá Ende của Frieren và những người bạn.