Dương Tử, Bạch Lộc hay Nhiệt Ba sẽ bứt phá với phim nữ chủ trong năm 2026?

HHTO - Năm 2025 còn chưa hết nhưng danh sách các phim Hoa ngữ dự kiến lên sóng năm sau cũng rất đáng mong chờ. Trong đó nhiều sao nữ đình đám sẽ trở lại với dòng phim nữ chủ.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Mộ Tư Từ

Năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai phim hiện đại là Lợi Kiếm Hoa Hồng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng nhưng đều không thành công. Hiện giờ, mọi kỳ vọng của mỹ nhân Tân Cương lẫn người hâm mộ đều dồn vào phim cổ trang Mộ Tư Tử vốn là thế mạnh của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba đặt nhiều kỳ vọng vào Mộ Tư Tử.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai quỷ vương Hạ Tư Mộ, bẩm sinh đã không có giác quan, thế giới xung quanh hoàn toàn vô vị, không màu sắc, không cảm giác. Hạ Tư Mộ cứ thế lớn lên, cho đến khi vô tình gặp tướng quân Đoạn Tư. Chàng tưởng đối phương là một cô gái nhỏ bé yếu đuối bơ vơ giữa chiến trận nên mang về nhà cưu mang.

Hạ Tư Mộ nhanh chóng nhập vai cô gái cần được chở che để tìm cách mượn 5 giác quan của Đoạn Tư để tìm hiểu về thế giới, trong khi Đoạn Tư cũng dần phát giác thân phận thật sự của Hạ Tư Mộ.

Bạch Lộc - Mạc Ly

Mạc Ly là vai nữ chủ đầu tiên của Bạch Lộc.

Đây là lần đầu Bạch Lộc đóng phim nữ chủ nên Mạc Ly càng được khán giả quan tâm nhiều hơn. Mạc Ly vốn là một nữ quân nhân ở thời hiện đại và hy sinh trong một cuộc chiến. Rồi cô thấy mình sống lại trong hình hài con gái cả của phủ Thượng Thư và phải kết hôn với Định vương Mặc Tu Nghiêu theo hôn ước của gia đình.

Dù bị chê cười là tiểu thư không có tài chẳng có sắc nhưng Mạc Ly không bận tâm. Ý chí mạnh mẽ của người lính giúp Mạc Ly luôn điềm tĩnh, làm gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả mối quan hệ với Mặc Tu Nghiêu cũng trải qua thời gian dài dò xét mới mở lòng và giúp chồng gây dựng đại nghiệp.

Dương Tử - Gia Nghiệp

Dương Tử tiếp tục khởi nghiệp trong phim.

Dương Tử thì đã quá quen thuộc với dòng phim nữ chủ khi năm 2025, cô có Quốc Sắc Phương Hoa thành công rực rỡ. Và Gia Nghiệp hứa hẹn cũng sẽ là dấu mốc mới trong sự nghiệp của Dương Tử.

Nhân vật của cô là Lý Trinh, con gái trong một dòng họ chuyên chế tác mực viết. Xưa nay, gia tộc chỉ truyền nghề cho nam giới nhưng vì chẳng còn hậu duệ nam, Lý Trinh đành phải đứng ra tiếp nối truyền thống gia đình. Cô trải qua hành trình khổ luyện để học cách làm ra những khay mực lừng danh thiên hạ, được Hoàng tộc sử dụng.

Nhưng tất nhiên trước khi thành công, Lý Trinh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vất vả, vừa lo tạo ra sản phẩm tốt vừa lo đối đầu với những chiêu thức cạnh tranh trên thương trường.