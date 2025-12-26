"Đội trưởng Mỹ" Chris Evans chính thức tái xuất MCU trong Avengers: Doomsday

HHTO - Sau nhiều năm chia tay vai diễn gắn liền với tên tuổi, Chris Evans một lần nữa xuất hiện với hình ảnh Steve Rogers, nhân vật từng là biểu tượng của Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Marvel Studios vừa chính thức xác nhận sự trở lại của Chris Evans trong bom tấn Avengers: Doomsday thông qua đoạn teaser được phát hành ngày 23/12. Đoạn giới mở đầu với khung cảnh yên bình tại một nông trại, nơi Steve Rogers (do Chris Evans thủ vai) lái xe mô tô trở về nhà trên nền nhạc quen thuộc của biệt đội Avengers.

Điểm nhấn khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng chính là khoảnh khắc Steve Rogers bế một em bé sơ sinh trên tay. Hình ảnh này gợi mở về một cuộc sống đời thường và vai trò mới của nhân vật sau những biến cố trước đó.

Teaser kết thúc bằng thông điệp khẳng định sự tái xuất của nam diễn viên với dòng chữ "Steve Rogers sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday". Ảnh: Marvel Entertainment

Sự kiện này đánh dấu lần trở lại chính thức của Chris Evans kể từ sau Avengers: Endgame năm 2019. Ở phần phim đó, nhân vật của anh đã lựa chọn quay về quá khứ để sống trọn vẹn bên người thương Peggy Carter, sau đó trao lại chiếc khiên Captain America cho Sam Wilson.

Việc Chris Evans quay lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là một cú chuyển hướng đầy thú vị, bởi trước đó nam tài tử từng nhiều lần phủ nhận các tin đồn tái xuất.

Tạo hình của Chris Evans trong vai Captain America. Ảnh: Marvel Entertainment

Ngay sau khi phát hành trực tuyến, teaser nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, đạt hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về vị trí của Steve Rogers trong dòng thời gian hiện tại của MCU, cũng như vai trò của nhân vật khi danh hiệu Captain America đã được chuyển giao.

Trước đó, đoạn giới thiệu này từng được trình chiếu giới hạn tại các suất chiếu sớm của Avatar: Fire and Ash ở Bắc Mỹ. Một teaser khác tập trung vào nhân vật Thor (Chris Hemsworth thủ vai) cũng được cho là đã xuất hiện trong cùng thời điểm, song chưa được Marvel cho "lên kệ" chính thức.

Một số cảnh leak của teaser về "Thần Sấm" trong "Avengers: Doomsday".

Avengers: Doomsday cũng đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Robert Downey Jr. với Marvel, lần này trong vai phản diện Doctor Doom. Bộ phim dự kiến quy tụ dàn nhân vật lớn từ nhiều tuyến truyện khác nhau của MCU, hiện được ấn định ra mắt toàn cầu vào ngày 18/12/2026.