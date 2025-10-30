"Đội trưởng Mỹ” Chris Evans đón con gái đầu lòng sau hôn lễ kín tiếng

HHTO - Sau nhiều năm gắn bó với ánh đèn Hollywood, Chris Evans dường như đã tìm thấy hạnh phúc giản dị mà anh luôn mong muốn.

Theo People đưa tin, ngày 28/10, Alba Baptista đã sinh con đầu lòng vào ngày 24/10, tại bệnh viện tại bang Massachusetts (Mỹ). Bé gái được đặt tên là Alma Grace. Hiện cặp đôi chưa chính thức công bố tin vui đến người hâm mộ. "Chris Evans và Alba Baptista đang tận hưởng khoảng thời gian và khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên con", nguồn tin nói.

Nhiều khán giả đoán con gái của cả hai sẽ thừa hưởng nhan sắc "cực phẩm".

Trước đó, Chris Evans từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng kết hôn và xây dựng gia đình là mong ước lớn nhất của anh. Nam diễn viên nói rằng điều khiến anh tự hào không phải là các bộ phim từng tham gia, mà là những mối quan hệ và tình yêu anh có trong đời.

"Tôi muốn cưới vợ, sinh con, xây dựng một gia đình", nam diễn viên chia sẻ. "Khi bạn nghe về những người giỏi nhất, dù đó là diễn viên, họa sĩ hay nhà văn, thì các tác phẩm, dự án họ tham gia không phải điều khiến họ tự hào nhất. Điều luôn khiến họ tự hào là các mối quan hệ, gia đình người thân, tình yêu mà họ chia sẻ với mọi người xung quanh".

Chris Evans và Alba Baptista trong một buổi hẹn hò trước lễ trao giải Oscar năm 2024. Ảnh: Page Six

Chris Evans và Alba Baptista bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, tổ chức lễ cưới riêng tư vào tháng 9/2023 tại Massachusetts, với sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết trong Vũ trụ Marvel như Robert Downey Jr., Chris Hemsworth và Jeremy Renner. Trước đó, cả hai cũng tổ chức một buổi lễ nhỏ ở Bồ Đào Nha, quê hương của Alba Baptista.

Cả hai hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư trước truyền thông. Ảnh: Christopher Polk

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư. Chris Evans cũng tạm ngừng hoạt động mạng xã hội trong thời gian dài để tập trung cho gia đình. Trong một lần phỏng vấn, anh tiết lộ từng học tiếng Bồ Đào Nha để cầu hôn vợ, và gọi đó là “khoảnh khắc hồi hộp nhất đời mình”.

Cặp đôi lệch nhau 16 tuổi.

Alba Baptista sinh năm 1997 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, là diễn viên từng góp mặt trong Mrs. Harris Goes to Paris và series Warrior Nun. Cô có thể nói được năm thứ tiếng và từng nhận giải Shooting Star tại Liên hoan phim Berlin 2021.

Chris Evans sinh năm 1981, được biết đến rộng rãi qua vai Captain America trong loạt phim Avengers của Marvel. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh thành công, anh được khán giả yêu mến bởi hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và luôn trân trọng những giá trị gia đình. Việc Chris Evans đón con đầu lòng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ toàn cầu.