"Hoàng tử bóng chuyền" Ran Takahashi gây thất vọng vì dính bê bối "tình tay ba"

Từ hôm 21/10, trang báo Nhật Bản Bunshun Online liên tục đăng loạt bài về bê bối của nam cầu thủ bóng chuyền Ran Takahashi. Theo tờ Bunshun, vụ việc xảy ra ngay sau trận giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và Bulgaria ngày 3/9. Thay vì trở về cùng đội, Ran Takahashi bị bắt gặp bắt taxi đến khu giải trí Roppongi (Tokyo) để gặp gỡ nữ diễn viên Saika Kawakita.

Bằng chứng được báo giới Nhật Bản tung ra. Ảnh: Bunshun Online

Cả hai dùng bữa trong phòng riêng có karaoke, rồi sau đó đến một khách sạn cao cấp vào lúc nửa đêm. Chưa dừng lại, chỉ 12 ngày sau khi đội tuyển trở về Nhật từ giải vô địch thế giới, Takahashi lại đặt phòng tại chính khách sạn này và mời Kawakita đến lần thứ hai.

Kawakita nổi tiếng với ngoại hình trong sáng, đối lập với lĩnh vực cô theo đuổi.

Điều gây chú ý nhất là vào đêm kế tiếp, Ran Takahashi tiếp tục quay lại khách sạn đó, nhưng đi cùng một cô gái khác. Người phụ nữ thứ hai được xác định là Uka (26 tuổi), một influencer, người mẫu ảnh có phong cách ngọt ngào. Uka chính là cô gái được cho là bạn gái chính thức mà Ran Takahashi đã hẹn hò từ năm ngoái.

"Chúng tôi chỉ là bạn"

Trước làn sóng dư luận mạnh mẽ, ngày 20/10 vừa qua, Ran Takahashi đã lên tiếng khi được phóng viên Bunshun tiếp cận. Anh thừa nhận có gặp gỡ hai cô gái, nhưng kiên quyết phủ nhận mọi quan hệ tình cảm.

"Vâng, tôi gặp Uka hôm qua", Takahashi nói. "Chúng tôi chỉ là bạn. Không có gì hơn đâu. Chúng tôi không xông hơi cùng nhau, mà chỉ vào đó uống nước cùng đám bạn". Về tin đồn qua đêm với Kawakita, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn: "Cô ấy là bạn, là đồng nghiệp. Chúng tôi chỉ nghỉ lại ở đó, thế thôi".

Khi phóng viên nhắc đến tên một nữ diễn viên JAV khác được cho là từng thân thiết với anh. Takahashi lúng túng nói: "Cô ấy cũng là bạn, chỉ là bạn thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp ở Tokyo, chứ không có gì cả".

Uka được cho là bạn gái cô bạn gái mà Ran Takahashi hẹn hò chính thức. Ảnh: @d28_uka

Tuy nhiên, lời giải thích này không được công chúng chấp nhận. "Ai trong giới cũng biết Takahashi đang hẹn hò với Uka. Cậu ấy thích tham gia các buổi gặp mặt nhóm", một nguồn tin thân cận của Uka tiết lộ với báo chí.

Trong khi đó, công ty quản lý của cả Ran Takahashi, Saika Kawakita và Uka đều giữ lập trường trung lập: "Chúng tôi để các vấn đề đời tư cho cá nhân tự quyết định."

Hình tượng "nam thần" sụp đổ?

Tài khoản Instagram 2,7 triệu người theo dõi của Ran đã tuột hơn 100 nghìn follow kể từ khi scandal nổ ra. Ảnh: @ran.volleyball0902

Ran Takahashi sinh năm 2001, là một trong những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu của Nhật Bản và là chủ công chủ lực của đội tuyển quốc gia. Nhờ sở hữu chiều cao 1m88, phong độ ổn định và ngoại hình ưa nhìn, anh nhanh chóng trở thành "nam thần" hay "hoàng tử bóng chuyền" được giới trẻ và người hâm mộ khắp châu Á yêu mến. Takahashi từng thi đấu tại Olympic Tokyo và mới đây nhất, anh vừa giành danh hiệu Chủ công hay nhất tại giải Vô địch các CLB châu Á (AVC Champions League 2025).

Ảnh: @ran.volleyball0902

Sau thông tin về cuộc tình "tay ba" rúng động trên, sự nghiệp đang ở đỉnh cao của nam thần bóng chuyền bị đẩy vào tâm bão chỉ trích. Một chuyên gia truyền thông thể thao nhận định: "Ran Takahashi là biểu tượng của làng bóng chuyền Nhật. Dù sự thật thế nào, việc một ngôi sao lớn dính nghi án ngoại tình với diễn viên JAV là điều chưa từng có, hình ảnh của anh chắc chắn đã bị tổn hại nghiêm trọng".