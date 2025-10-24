Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

LE SSERAFIM kết hợp cùng j-hope BTS "điên - dị - cuốn" trong MV "SPAGHETTI"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Quý ngài súp mì gà" j-hope BTS kết hợp với các "ngự trù" LE SSERAFIM tạo nên món "Spaghetti" kỳ lạ, có xứng đáng là "màn kết hợp của năm"?

Ngày 24/10, sản phẩm kết hợp của 2 "gà chiến" nhà HYBE - Spaghetti chính thức được trình làng. Đây là ca khúc nằm trong đĩa đơn cùng tên của LE SSERAFIM. Ca từ đơn giản, nói về sự cuồng nhiệt đối với một điều gì đó giống như hương vị gây nghiện của mì Ý.

jhope-1.jpg
jhope.jpg

j-hope xuất hiện ở giữa MV với đoạn rap được nhận xét là "ăn tiền" nhất bài hát. Chủ hit Chicken Noodle Soup chuyển qua nấu mì Ý vẫn cuốn như ngày nào. Sự nổi bật của j-hope cũng không lấn lướt đàn em. Đoạn điệp khúc của Spaghetti lạ tai, dễ nhớ và có độ "gây nghiện" cao. Chất điện tử, funk pop tạo nên sự thú vị cho bài hát này.

Spaghetti không dễ nghe với lần đầu tiên nhưng lại đủ dị để khán giả nhấn xem lại và dần bị cuốn theo giai điệu "eat it up". Nguồn năng lượng của j-hope và LE SSERAFIM hòa hợp bất ngờ, được người hâm mộ đánh giá là một trong những màn kết hợp ấn tượng nhất năm nay.

Phần trình diễn vẫn luôn là thế mạnh của nhóm nữ nhà Source Music, được phô diễn tốt. 5 cô gái cũng "ăn sạch và không để lại vụn" concept quái dị, kỳ lạ được nâng cấp trong lần trở lại này. Trước khi Spaghetti phát hành, cộng đồng fan K-Pop đã thích thú với bộ ảnh đi chợ độc đáo, ấn tượng của nhóm.

sepa-fd.jpg

Ngoài Spaghetti, single album của LE SSERAFIM còn có bản b-side Pearlies, một ca khúc do Huh Yunjin tham gia sáng tác, là tâm tư nhóm gửi đến người hâm mộ, lấy cảm hứng từ trải nghiệm của nhóm trong chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên. Bản nhạc này dễ nghe hơn ca khúc chủ đề.

cover-fbhht.jpg
Sam
#LE SSERAFIM #j-hope #Spaghetti MV #j-hope BTS #LE SSERAFIM j-hope kết hợp #LE SSERAFIM trở lại #LE SSERAFIM comeback

Xem thêm

Cùng chuyên mục