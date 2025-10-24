LE SSERAFIM kết hợp cùng j-hope BTS "điên - dị - cuốn" trong MV "SPAGHETTI"

HHTO - "Quý ngài súp mì gà" j-hope BTS kết hợp với các "ngự trù" LE SSERAFIM tạo nên món "Spaghetti" kỳ lạ, có xứng đáng là "màn kết hợp của năm"?

Ngày 24/10, sản phẩm kết hợp của 2 "gà chiến" nhà HYBE - Spaghetti chính thức được trình làng. Đây là ca khúc nằm trong đĩa đơn cùng tên của LE SSERAFIM. Ca từ đơn giản, nói về sự cuồng nhiệt đối với một điều gì đó giống như hương vị gây nghiện của mì Ý.

j-hope xuất hiện ở giữa MV với đoạn rap được nhận xét là "ăn tiền" nhất bài hát. Chủ hit Chicken Noodle Soup chuyển qua nấu mì Ý vẫn cuốn như ngày nào. Sự nổi bật của j-hope cũng không lấn lướt đàn em. Đoạn điệp khúc của Spaghetti lạ tai, dễ nhớ và có độ "gây nghiện" cao. Chất điện tử, funk pop tạo nên sự thú vị cho bài hát này.

Spaghetti không dễ nghe với lần đầu tiên nhưng lại đủ dị để khán giả nhấn xem lại và dần bị cuốn theo giai điệu "eat it up". Nguồn năng lượng của j-hope và LE SSERAFIM hòa hợp bất ngờ, được người hâm mộ đánh giá là một trong những màn kết hợp ấn tượng nhất năm nay.

Phần trình diễn vẫn luôn là thế mạnh của nhóm nữ nhà Source Music, được phô diễn tốt. 5 cô gái cũng "ăn sạch và không để lại vụn" concept quái dị, kỳ lạ được nâng cấp trong lần trở lại này. Trước khi Spaghetti phát hành, cộng đồng fan K-Pop đã thích thú với bộ ảnh đi chợ độc đáo, ấn tượng của nhóm.

Ngoài Spaghetti, single album của LE SSERAFIM còn có bản b-side Pearlies, một ca khúc do Huh Yunjin tham gia sáng tác, là tâm tư nhóm gửi đến người hâm mộ, lấy cảm hứng từ trải nghiệm của nhóm trong chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên. Bản nhạc này dễ nghe hơn ca khúc chủ đề.