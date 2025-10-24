Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Charlie Puth hạnh phúc báo tin sắp lên chức bố, sẽ ra mắt album mới vào năm sau

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Charlie Puth và vợ Brooke Sansone chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Tin vui được nam ca sĩ khéo léo hé lộ qua MV Changes, đồng thời mở ra chương mới trong âm nhạc và cuộc sống của anh.

Charlie Puth và vợ, Brooke Sansone đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên. Nam ca sĩ đã khéo léo tiết lộ điều này trong MV của ca khúc mới nhất Changes - nơi anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu của vợ ở phần kết, như một cách thông báo tinh tế với người hâm mộ.

Charlie Puth thông báo khéo léo qua MV Changes.
Charlie Puth thông báo khéo léo qua MV Changes.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Jimmy Fallon, nam ca sĩ vui vẻ chia sẻ: “Tôi sắp làm bố. Chúng tôi đang chờ đợi một em bé vào tháng Ba.” Anh còn hài hước nói thêm: “Tôi chỉ hy vọng con thích âm nhạc, vì đó là thứ duy nhất tôi làm tốt.” Charlie còn cho biết đang nối tiếp truyền thống của mẹ mình bằng cách đặt tai nghe lên bụng vợ để em bé sớm được nghe nhạc.

Charlie Puth cho biết em bé được dự kiến chào đời vào tháng 3/2026.
Charlie Puth cho biết em bé được dự kiến chào đời vào tháng 3/2026.

Trên trang Instagram cá nhân, Charlie Puth cũng đăng tải những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng, trong đó Brooke Sansone tự tin khoe bụng bầu trong bộ đồ ngủ sọc, nở nụ cười hạnh phúc. Nhiều người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ đã nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

saveintacom-568870883-18543560764003882-2492385998512391674-n.jpg
Charlie Puth chia sẻ hình ảnh đời thường của hai vợ chồng.

Song song với tin vui làm bố, Changes chính là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ tư của Charlie Puth - Whatever’s Clever!, dự kiến phát hành vào tháng 3/2026, trùng thời điểm con đầu lòng của anh chào đời. Album được kỳ vọng sẽ đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới trong âm nhạc của nam ca sĩ, với nguồn cảm hứng đến từ chính hành trình làm cha sắp tới.

Whatever’s Clever! được dự kiến phát hành vào tháng 3/2026.
Whatever’s Clever! được dự kiến phát hành vào tháng 3/2026.

Charlie Puth và Brooke Sansone là đôi bạn lâu năm trước khi chính thức hẹn hò. Cả hai lớn lên cùng khu ở bang New Jersey, Mỹ và duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm. Sau thời gian dài âm thầm bên nhau, Charlie công khai tình cảm vào năm 2022 và gọi Brooke là “người giúp tôi cảm thấy bình yên nhất”. Cặp đôi đính hôn vào năm 2023 và tổ chức đám cưới riêng tư tại New Jersey vào tháng 9/2024.

z7099105184830-cd0b30f272c010469760f7686687e09d.jpg
Duy Minh
#Charlie Puth #Brooke Sansone #tin vui làm bố #thai kỳ #album sắp tới #con đầu lòng #tin vui nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục