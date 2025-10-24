Charlie Puth hạnh phúc báo tin sắp lên chức bố, sẽ ra mắt album mới vào năm sau

HHTO - Charlie Puth và vợ Brooke Sansone chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Tin vui được nam ca sĩ khéo léo hé lộ qua MV Changes, đồng thời mở ra chương mới trong âm nhạc và cuộc sống của anh.

Charlie Puth và vợ, Brooke Sansone đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên. Nam ca sĩ đã khéo léo tiết lộ điều này trong MV của ca khúc mới nhất Changes - nơi anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu của vợ ở phần kết, như một cách thông báo tinh tế với người hâm mộ.

Charlie Puth thông báo khéo léo qua MV Changes.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Jimmy Fallon, nam ca sĩ vui vẻ chia sẻ: “Tôi sắp làm bố. Chúng tôi đang chờ đợi một em bé vào tháng Ba.” Anh còn hài hước nói thêm: “Tôi chỉ hy vọng con thích âm nhạc, vì đó là thứ duy nhất tôi làm tốt.” Charlie còn cho biết đang nối tiếp truyền thống của mẹ mình bằng cách đặt tai nghe lên bụng vợ để em bé sớm được nghe nhạc.

Charlie Puth cho biết em bé được dự kiến chào đời vào tháng 3/2026.

Trên trang Instagram cá nhân, Charlie Puth cũng đăng tải những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng, trong đó Brooke Sansone tự tin khoe bụng bầu trong bộ đồ ngủ sọc, nở nụ cười hạnh phúc. Nhiều người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ đã nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Charlie Puth chia sẻ hình ảnh đời thường của hai vợ chồng.

Song song với tin vui làm bố, Changes chính là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ tư của Charlie Puth - Whatever’s Clever!, dự kiến phát hành vào tháng 3/2026, trùng thời điểm con đầu lòng của anh chào đời. Album được kỳ vọng sẽ đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới trong âm nhạc của nam ca sĩ, với nguồn cảm hứng đến từ chính hành trình làm cha sắp tới.

Whatever’s Clever! được dự kiến phát hành vào tháng 3/2026.

Charlie Puth và Brooke Sansone là đôi bạn lâu năm trước khi chính thức hẹn hò. Cả hai lớn lên cùng khu ở bang New Jersey, Mỹ và duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm. Sau thời gian dài âm thầm bên nhau, Charlie công khai tình cảm vào năm 2022 và gọi Brooke là “người giúp tôi cảm thấy bình yên nhất”. Cặp đôi đính hôn vào năm 2023 và tổ chức đám cưới riêng tư tại New Jersey vào tháng 9/2024.