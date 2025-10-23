Taylor Swift làm thỏa thuận tiền hôn nhân “không kẽ hở” trước khi cưới Travis Kelce?

HHTO - Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Taylor Swift đang chủ động lên kế hoạch cho một thỏa thuận tiền hôn nhân “toàn diện” nhằm bảo vệ khối tài sản tỷ đô của mình trước khi làm đám cưới với ngôi sao NFL Travis Kelce.

Trang Mandatory cho biết, Taylor Swift và Travis Kelce đang trong giai đoạn soạn thảo một bản thỏa thuận tiền hôn nhân được mô tả là “không kẽ hở”. Nữ ca sĩ muốn đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối đối với âm nhạc, thương hiệu cá nhân, bất động sản, các khoản đầu tư cũng như quyền kiểm soát sáng tạo của mình, dù hôn nhân sau này có diễn ra như thế nào.

Taylor Swift và Travis Kelce đang trong quá trình soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân.

Một nguồn thân cận tiết lộ rằng cặp đôi vẫn chưa chia sẻ cụ thể về vấn đề này để giữ sự riêng tư, nhưng đội ngũ luật sư của cả hai bên đã bắt đầu làm việc. Được biết, Taylor luôn minh bạch trong chuyện tài chính và cho rằng yêu đương không đồng nghĩa với việc thiếu thận trọng. Đặc biệt là sau hơn một thập kỷ xây dựng sự nghiệp và tài sản, nữ ca sĩ muốn đảm bảo rằng mọi thứ mình nỗ lực gây dựng sẽ được bảo vệ đúng cách. Travis Kelce cũng hoàn toàn đồng tình và ủng hộ bạn gái trước quyết định này.

Cặp đôi sắp cưới có cùng quan điểm và ủng hộ lẫn nhau trước quyết định này.

Theo chia sẻ, khối tài sản mà Taylor đang muốn bảo vệ ước tính lên đến 1,6 tỷ đô la Mỹ (khoảng 42 nghìn tỷ đồng), bao gồm thu nhập từ các tour diễn, bản quyền âm nhạc, bất động sản và thương hiệu cá nhân. Các chuyên gia pháp lý nhận định việc soạn thảo hợp đồng có thể mất vài tháng, đồng nghĩa với việc đám cưới của cặp đôi có thể được lùi lại để hoàn thiện mọi chi tiết.

Taylor sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đô.

Giới giải trí từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ rơi vào rắc rối tài chính, tranh chấp sau ly hôn nên việc lập “hàng rào bảo vệ” này không phải vì thiếu niềm tin ở đối phương, mà là một lựa chọn thực tế và thông minh. Đặc biệt là từ khi công khai mối quan hệ, Taylor và Travis luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Giờ đây, việc cặp đôi cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về những điều khoản tài chính, quyền riêng tư và quyền kiểm soát sáng tạo cho thấy cả hai đang thật sự nghiêm túc với tương lai chung.

Taylor và Travis luôn là tâm điểm truyền thông mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào mùa Hè năm 2023, khi ngôi sao bóng bầu dục công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Taylor sau khi tham dự concert The Eras Tour. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai chính thức hẹn hò và nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Đến giữa năm 2025, Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift sau gần hai năm bên nhau, đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình được ví như “câu chuyện cổ tích giữa nhạc Pop và sân cỏ”.