Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift làm thỏa thuận tiền hôn nhân “không kẽ hở” trước khi cưới Travis Kelce?

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Taylor Swift đang chủ động lên kế hoạch cho một thỏa thuận tiền hôn nhân “toàn diện” nhằm bảo vệ khối tài sản tỷ đô của mình trước khi làm đám cưới với ngôi sao NFL Travis Kelce.

Trang Mandatory cho biết, Taylor SwiftTravis Kelce đang trong giai đoạn soạn thảo một bản thỏa thuận tiền hôn nhân được mô tả là “không kẽ hở”. Nữ ca sĩ muốn đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối đối với âm nhạc, thương hiệu cá nhân, bất động sản, các khoản đầu tư cũng như quyền kiểm soát sáng tạo của mình, dù hôn nhân sau này có diễn ra như thế nào.

Taylor Swift và Travis Kelce đang trong quá trình soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân.
Taylor Swift và Travis Kelce đang trong quá trình soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân.

Một nguồn thân cận tiết lộ rằng cặp đôi vẫn chưa chia sẻ cụ thể về vấn đề này để giữ sự riêng tư, nhưng đội ngũ luật sư của cả hai bên đã bắt đầu làm việc. Được biết, Taylor luôn minh bạch trong chuyện tài chính và cho rằng yêu đương không đồng nghĩa với việc thiếu thận trọng. Đặc biệt là sau hơn một thập kỷ xây dựng sự nghiệp và tài sản, nữ ca sĩ muốn đảm bảo rằng mọi thứ mình nỗ lực gây dựng sẽ được bảo vệ đúng cách. Travis Kelce cũng hoàn toàn đồng tình và ủng hộ bạn gái trước quyết định này.

Cặp đôi sắp cưới có cùng quan điểm và ủng hộ lẫn nhau trước quyết định này.
Cặp đôi sắp cưới có cùng quan điểm và ủng hộ lẫn nhau trước quyết định này.

Theo chia sẻ, khối tài sản mà Taylor đang muốn bảo vệ ước tính lên đến 1,6 tỷ đô la Mỹ (khoảng 42 nghìn tỷ đồng), bao gồm thu nhập từ các tour diễn, bản quyền âm nhạc, bất động sản và thương hiệu cá nhân. Các chuyên gia pháp lý nhận định việc soạn thảo hợp đồng có thể mất vài tháng, đồng nghĩa với việc đám cưới của cặp đôi có thể được lùi lại để hoàn thiện mọi chi tiết.

Taylor sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đô.
Taylor sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đô.

Giới giải trí từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ rơi vào rắc rối tài chính, tranh chấp sau ly hôn nên việc lập “hàng rào bảo vệ” này không phải vì thiếu niềm tin ở đối phương, mà là một lựa chọn thực tế và thông minh. Đặc biệt là từ khi công khai mối quan hệ, Taylor và Travis luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Giờ đây, việc cặp đôi cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về những điều khoản tài chính, quyền riêng tư và quyền kiểm soát sáng tạo cho thấy cả hai đang thật sự nghiêm túc với tương lai chung.

Taylor và Travis luôn là tâm điểm truyền thông mỗi khi xuất hiện cùng nhau.
Taylor và Travis luôn là tâm điểm truyền thông mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào mùa Hè năm 2023, khi ngôi sao bóng bầu dục công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Taylor sau khi tham dự concert The Eras Tour. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai chính thức hẹn hò và nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Đến giữa năm 2025, Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift sau gần hai năm bên nhau, đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình được ví như “câu chuyện cổ tích giữa nhạc Pop và sân cỏ”.

z7099105184830-cd0b30f272c010469760f7686687e09d.jpg
Quỳnh Phương
#Taylor Swift #Travis Kelce #hợp đồng tiền hôn nhân #tài sản tỷ đô #bảo vệ tài sản #đám cưới #thỏa thuận tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục