"The Fate of Ophelia" gây bão TikTok, Taylor Swift khiến cả thế giới nhún nhảy

HHTO - Taylor Swift gây sốt toàn cầu với MV và điệu nhảy The Fate of Ophelia, hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, biến thành xu hướng vũ đạo "ồn" nhất tháng 10 này.

Taylor Swift vừa chính thức trở lại với album phòng thu The Life of a Showgirl và MV cho đĩa đơn The Fate of Ophelia. Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến, trong đó phần vũ đạo của ca khúc trở thành trào lưu lan tỏa mạnh mẽ. Không lâu sau đó, chính chủ Taylor Swift đã đăng tải một đoạn clip nhảy theo ca khúc lên TikTok và Instagram, chính thức khởi xướng thử thách vũ đạo đang được người hâm mộ hưởng ứng rộng rãi.

MV chính thức của ca khúc The Fate of Ophelia.

Video nhảy của Taylor Swift hiện đã thu về hơn 30 triệu lượt xem.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, các hashtag liên quan đến điệu nhảy như #thefateofophelia và #taylorswiftdancechallenge đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Số lượng video tham gia trend tăng vọt, với hàng chục ngàn video được người hâm mộ và các nhà sáng tạo nội dung đăng tải. Sức hút của điệu nhảy đến từ sự kết hợp giữa biên đạo cuốn hút và tính chất dễ học, khiến hàng triệu Swifties và cả những người nổi tiếng tham gia hưởng ứng. The Fate of Ophelia đã trở thành xu hướng vũ đạo "nóng" nhất trên các nền tảng trong tháng 10 này.

Jimmy Fallon đầu tư hoành tráng cho điệu nhảy The Fate of Ophelia.

Nhà sáng tạo nội dung Girardi hưởng ứng nhiệt liệt trend với màn hóa thân xuất thần, thu về hàng triệu lượt xem và tim trên các nền tảng.



Kaeli, một vũ công nổi tiếng đã nhanh chóng đăng tải video hướng dẫn chi tiết (tutorial) được người hâm mộ đánh giá là "cực kỳ hữu ích", thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đáng chú ý, Taylor Dome, vợ của nam diễn viên Taylor Lautner - người từng hẹn hò với Taylor Swift cũng tham gia thử thách vũ đạo này, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Hiện tượng The Fate of Ophelia một lần nữa khẳng định vị thế của Taylor Swift không chỉ trong âm nhạc mà còn với tư cách biểu tượng tạo xu hướng văn hóa toàn cầu, khi mỗi sản phẩm của cô đều trở thành tâm điểm lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.