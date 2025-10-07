Taylor Swift lập kỷ lục mới với The Life Of A Showgirl, sẵn sàng soán ngôi Adele

HHTO - Album mới của Taylor Swift gây sốt, dự kiến vượt doanh số của Adele, lập kỷ lục bán ra 2.7 triệu bản trong ngày đầu tại Mỹ.

Album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, The Life of a Showgirl đang tạo ra một cơn sốt cho thị trường thương mại ngay sau khi phát hành. Theo nhiều phân tích, album mới của nữ ca sĩ sẽ là ứng cử viên sáng giá phá vỡ kỷ lục về doanh số bán ra tuần đầu mà album 25 của Adele đang nắm giữ với 3,4 triệu bản.

The Life of a Showgirl đang tạo ra một cơn sốt cho thị trường thương mại.

Theo dữ liệu chính thức từ Luminate, The Life of a Showgirl đã ghi nhận 2.7 triệu bản doanh số album truyền thống (Physical và Digital Downloads) tại thị trường Mỹ trong vòng 24 giờ đầu tiên. Giới phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thiết lập cột mốc mới của giọng ca Lover.

Chuyên trang HITS Daily Double dự đoán album The Life of a Showgirl chắc chắn sẽ đạt tới 3,5 triệu bản hoặc thậm chí 4 triệu bản vào cuối tuần đầu tiên. Nếu điều này trở thành sự thật , Taylor Swift sẽ chính thức ghi tên mình là nghệ sĩ có doanh số tuần mở màn cao nhất trong lịch sử.

Dự đoán album The Life of a Showgirl có thể đạt tới 4 triệu bản.

The Life of a Showgirl còn củng cố vị thế dẫn đầu của Taylor Swift trong thị trường đĩa than vật lý, phá vỡ kỷ lục về số lượng album vinyl được bán ra trong một tuần tại Mỹ với hơn 1,2 triệu bản. Kỷ lục này trước đó cũng thuộc về chính cô với album The Tortured Poets Department vào năm 2024.

Sự "song kiếm hợp bích" giữa hai kỷ lục doanh số bán đĩa truyền thống và doanh thu tại phòng vé của bộ phim ca nhạc "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" (thu về hơn 33 triệu đô la tại Mỹ), một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng của Taylor Swift và sự thành công của album mới nhất - The Life of a Showgirl.