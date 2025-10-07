Giải mã MV "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift: Tái ngộ gia đình The Eras Tour

Ngày 6/10, Taylor Swift chính thức phát hành MV The Fate of Ophelia và lyrics video cho 12 ca khúc trong album The Life of a Showgirl trên nền tảng YouTube. Trước đó, nữ ca sĩ đã công chiếu những video này trong phim tài liệu Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl tại nhiều cụm rạp ở Mỹ vào ngày 3/10.

MV The Fate of Ophelia.

MV The Fate of Ophelia do Taylor Swift đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn, thể hiện mong muốn thử sức của cô trong việc dấn sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh - nhất là khi có nhiều thông tin cho rằng nữ ca sĩ đang thực hiện một dự án phim điện ảnh. Đáng chú ý, dàn diễn viên quần chúng trong MV đều là những gương mặt thân quen với cộng đồng Swifties, chính là các vũ công đã đồng hành cùng Taylor Swift trong The Eras Tour.

Taylor Swift và dàn vũ công The Eras Tour trong MV.

Ở cảnh mở đầu, Taylor Swift bước ra từ một bức tranh gợi nhớ đến tác phẩm Ophelia (1990) của Friedrich Wilhelm Theodor Heyser, trong chiếc váy trắng dài cùng mái tóc vàng óng buông xõa trên gương mặt. Hóa thân thành nàng Ophelia, nữ ca sĩ trỗi dậy từ chiếc giường bệnh nổi tiếng bên dòng sông và bước vào thế giới của một “showgirl”.

Taylor Swift hóa thân thành nàng Ophelia.

Bức tranh Ophelia (1990) của Friedrich Wilhelm Theodor Heyser.

Taylor Swift lần lượt hóa thân thành nhiều biểu tượng nữ huyền thoại của Hollywood trong những khung hình rực rỡ sắc màu. Từ Marilyn Monroe với mái tóc vàng quyến rũ, đến huyền thoại âm nhạc Ronnie Spector của nhóm The Ronettes, cô đều tái hiện một cách tinh tế từng chi tiết đặc trưng.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tái hiện lại bức tranh The Lady of Shalott (1888) của John William Waterhouse. Thậm chí, Taylor Swift còn mang đến hình ảnh gợi nhớ đến Esther Williams trong những phân cảnh nhạc kịch bể bơi kinh điển.

Taylor Swift hóa thân thành Marilyn Monroe.

Taylor Swift và vũ công hóa thân thành nhóm The Ronettes.

Taylor Swift hóa thân thành Esther Williams.

Nữ ca sĩ tái hiện lại bức tranh The Lady of Shalott (1888) của John William Waterhouse.

Ở những phân cảnh cuối, Taylor Swift trở lại là chính mình - một showgirl của thời hiện đại, say mê nhảy múa trên sân khấu và trong những bữa tiệc xa hoa. Khoảnh khắc cô đắm mình trong bồn nước ở cuối MV gợi liên tưởng đến bức tranh mở đầu, như một ẩn dụ rằng Taylor Swift chính là nàng Ophelia của thời hiện đại.

Taylor Swift tái hiện bức tranh Ophelia của John Everett Millais.

Phần nhạc của The Fate of Ophelia được xây dựng tinh tế, hòa quyện hoàn hảo với diễn biến trong MV. Giai điệu mở đầu bằng tiếng đàn dây nhẹ và nhịp chậm, gợi cảm giác mong manh, u buồn khi Taylor Swift hóa thân thành Ophelia. Khi nhịp trống và âm thanh Pop dần nổi lên, tiết tấu được đẩy nhanh, trùng khớp với phân đoạn nữ ca sĩ trỗi dậy và bước vào thế giới rực rỡ. Đến cao trào, phần phối khí trở nên mạnh mẽ, mang hơi hướng nhạc kịch, đồng điệu với những cảnh Taylor hóa thân thành các biểu tượng nữ huyền thoại. Cuối cùng, giai điệu chậm lại, tiếng piano vang lên trong trẻo khi cô chìm xuống làn nước, khép lại hành trình vừa bi thương vừa tự giải thoát.

Phần âm thanh và hình ảnh ăn khớp với nhau đến mức hoàn hảo.

MV nhận được nhiều lời khen nhờ sự sáng tạo trong ý tưởng, các góc máy tinh tế, phối màu đậm chất nhạc kịch cùng mức độ đầu tư tỉ mỉ. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những MV đẹp nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift và có thể trở thành ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Video of the Year (Video của năm) tại lễ trao giải VMAs năm sau.