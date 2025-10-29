"Cậu bé đẹp nhất thế giới" Bjorn Andrésen qua đời

HHTO - Nam diễn viên người Thụy Điển Björn Andrésen, gương mặt từng khiến cả thế giới điện ảnh say đắm với vai diễn trong "Death in Venice", đã qua đời ở tuổi 70.

Ngày 27/10, con gái của Björn Andrésen đã đăng cáo phó, xác nhận nam diễn viên đã qua đời hôm 25/10 ở tuổi 70. Nguyên nhân cái chết của ông hiện chưa được tiết lộ.

Björn Andrésen là nam diễn viên gắn liền với danh xưng "cậu bé đẹp nhất thế giới". Ảnh: Juno Films

Björn Andrésen tên đầy đủ là Björn Johan Andrésen, sinh năm 1955 tại Stockholm (Thuỵ Điển). Ông bắt đầu diễn xuất từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu khi mới 15 tuổi với vai Tadzio trong Death in Venice (1971) của đạo diễn Luchino Visconti. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Mann, kể về một nhạc sĩ lớn tuổi bị ám ảnh bởi vẻ đẹp trong sáng của cậu thiếu niên Tadzio.

Nhân vật Tadzio là chàng thiếu niên có vẻ đẹp kiêu sa, u buồn, gần như siêu thực. Từ làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng, ánh mắt trong veo đến những đường nét thanh tú không tưởng. Chỉ sau một đêm, Björn vụt sáng thành ngôi sao và được Luchino Visconti gọi là “cậu bé đẹp nhất thế giới”, danh xưng đã theo ông suốt phần đời còn lại.

Vẻ đẹp khiến cả giới điện ảnh say mê của cậu bé 15 tuổi trong "Death in Venice".

Björn là nguyên mẫu của nhân vật Gilbert trong "Kaze to Ki no Uta". Vẻ đẹp của ông cũng được cho là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nhân vật manga nổi tiếng khác như Howl (Howl’s Moving Castle), Ash Lynx (Banana Fish), Oscar François de Jarjayes (The Rose of Versailles) hay Johan Liebert (Monster).

Björn là nguyên mẫu của nhân vật Gilbert trong "Kaze to Ki no Uta".

Sau Death in Venice, Björn tiếp tục tham gia hơn 30 dự án điện ảnh và truyền hình tại Thụy Điển, đồng thời thử sức trong lĩnh vực âm nhạc và người mẫu. Dù vậy, ông không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn năm 15 tuổi. Trong những năm 1980, Björn học tại Học viện Diễn xuất Stockholm và từng là nghệ sĩ keyboard cho ban nhạc Sven-Erics.

Vai diễn để đời khiến Björn bị hiểu lầm là người đồng giới, dẫn đến nhiều định kiến và bi kịch về sau trong cuộc đời ông.

Cuộc đời Björn Andrésen trải qua nhiều biến cố riêng. Từ nhỏ, Björn đã sống thiếu tình thương gia đình khi mẹ ông tự sát lúc ông mới 10 tuổi. Sau này, ông kết hôn với nữ thi sĩ Suzanna Roman và có hai người con, song hôn nhân tan vỡ sau khi con trai út qua đời vì đột tử khi mới 9 tháng tuổi. Từ đó, nam diễn viên rơi vào trầm cảm và nghiện rượu, trước khi dần lấy lại cân bằng nhờ con gái Robine.

Björn Andrésen những năm cuối đời trong phim tài liệu "The Most Beautiful Boy in the World". Ảnh: MantarayFilm

Những năm cuối đời, Björn Andrésen sống lặng lẽ tại Stockholm, thỉnh thoảng tham gia các phim độc lập. Vai diễn cuối cùng của ông là trong bộ phim kinh dị Midsommar (2019). Trong phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World, Andrésen từng chia sẻ về khoảng thời gian bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng khi mới 15 tuổi. Ông cho biết từng bị đưa đến các sự kiện người lớn, bị đối xử như một "món hàng để trưng bày" và phải chịu nhiều lời đồn ác ý về giới tính lẫn đời tư.

Chính những trải nghiệm đó khiến Björn thẳng thắn lên án tình trạng bóc lột trẻ em trong ngành điện ảnh, nơi mà theo ông, “trẻ em được nuông chiều để rồi bị ném cho bầy sói ăn thịt”. Lời nói ấy được xem như tiếng nói cuối cùng của “cậu bé đẹp nhất thế giới” về những bất công mà ông từng gánh chịu phía sau hào quang.