“Thần Sấm” Chris Hemsworth đối đầu “Hulk” Mark Ruffalo trong phi vụ triệu đô

HHTO - Amazon MGM Studios vừa tung trailer đầu tiên cho "Crime 101", nơi hai ngôi sao đình đám của Marvel là Chris Hemsworth và Mark Ruffalo sẽ tái ngộ nhưng ở một vai trò hoàn toàn đối lập.

Crime 101 lấy bối cảnh tại Los Angeles, xoay quanh Davis (Chris Hemsworth), một tên trộm trang sức khét tiếng, chỉ chuyên thực hiện các vụ cướp tài sản có giá trị cao dọc theo Xa lộ 101. Davis là một "kẻ cướp quý ông" với quy tắc riêng là chỉ lấy những thứ bảo hiểm có thể đền bù và luôn hành động cẩn thận để không ai bị tổn thương. Anh đang trong hành trình thực hiện phi vụ cuối cùng để "rửa tay gác kiếm".

Tạo hình của "Thần Sấm" Chris Hemsworth trong phim mới. Ảnh: Amazon MGM Studios

Đứng ở tuyến đối lập là Thám tử Lou Lubesnick (Mark Ruffalo), một cảnh sát kiên trì. Lou là người duy nhất nhìn ra "quy luật" trong các vụ cướp rải rác và tin chắc rằng tất cả đều do cùng một tên gây ra.

Màn đối đầu giữa hai bên trở nên phức tạp hơn khi Davis chạm trán Sharon (Halle Berry), một nhân viên môi giới bảo hiểm đang ở ngã rẽ cuộc đời. Sharon, với kinh nghiệm trong ngành, nhanh chóng đồng ý hợp tác với Davis trong phi vụ cuối cùng để đòi hỏi khoản lợi 3 triệu đôla trong tổng số 11 triệu đôla mà Davis sẽ lấy được.

Halle Berry từng tham gia nhiều phần "X-Men" và đóng "miêu nữ" trong "Catwoman" (2004) của DC. Ảnh: Amazon MGM Studios

Crime 101 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngắn nổi tiếng cùng tên của tác giả Don Winslow, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Bart Layton (American Animals). Tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí hồi hộp, cuốn hút như những bộ phim hành động kinh điển của thập niên cũ.

"Bộ phim này có một sức mê hoặc độc đáo, loại phim cuốn bạn vào thế giới của nó và giữ bạn trong sự hồi hộp đến giây phút cuối cùng", Chris Hemsworth chia sẻ tại sự kiện CinemaCon vào tháng 4 vừa qua.

101 là một xa lộ có ngoài đời thật và là một tuyến đường cao tốc rất nổi tiếng, quan trọng ở bờ Tây nước Mỹ.

Bên cạnh ba cái tên quen thuộc từ các "bom tấn" siêu anh hùng, Crime 101 còn quy tụ một dàn diễn viên phụ chất lượng gồm Barry Keoghan (Saltburn), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh và tài tử kỳ cựu Nick Nolte.

Barry Keoghan﻿ trong vai một kẻ dưới quyền có ý định phản bội Davis. Ảnh: Amazon MGM Studios

Một điều thú vị khác được Chris Hemsworth chia sẻ là mối quan hệ ngoài đời giữa anh và Mark Ruffalo, sau nhiều năm làm việc chung trong MCU, cũng phần nào ảnh hưởng đến tương tác trên màn ảnh của họ trong Crime 101.

"Dù mọi người nói gì đi nữa, luôn có sự giao thoa giữa bạn ngoài đời và trên màn ảnh. Và nếu đã quen biết nhau lâu, sẽ có sự thân thuộc", anh nói. "Khi chúng tôi lên phim trường, giữa chúng tôi có một mối quan hệ gần như kiểu "cha con". Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi trong vũ trụ Marvel và chắc chắn anh ấy đã cho tôi những lời khuyên tuyệt vời trong những năm qua".