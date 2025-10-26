Diễn viên lai Hàn của Boots “bỏ bùa” netizen vì đẹp trai ngay cả lúc cạo trọc

HHTO - Bộ phim “Boots” hiện gây sốt trên Netflix không chỉ bởi nội dung đặc sắc mà còn nhờ dàn diễn viên trẻ, tài năng, đầy sức hút. Trong số đó, nam diễn viên lai Hàn Liam Oh đang nhận được nhiều sự chú ý.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nam diễn viên lai Hàn Quốc - Ireland Liam Oh trong phim Boots (Tân Binh) phát sóng trên Netflix đang thu hút nhiều sự chú ý của cả netizen châu Á và quốc tế.

Trên MXH, netizen Hàn dành những lời khen nức nở cho vẻ đẹp trai của Liam Oh: “Đôi mắt không đều của anh ấy làm mình phát điên”, “Cạo đầu mà trông vẫn đẹp trai”, “Anh ấy trông như một chàng tiền vệ trong một bộ phim tuổi teen”, “Đẹp trai kinh khủng”…

Còn netizen quốc tế bình luận: “Có phải chỉ có mình tôi thấy tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy chàng trai châu Á kia không?”, "Cậu ấy vừa đẹp trai vừa quyến rũ theo kiểu rất riêng"...

Liam Oh là một trong số các diễn viên tham gia series Boots (Tân Binh) mới lên sóng gần đây trên Netflix. Bộ phim khai thác câu chuyện của các lính mới đăng ký gia nhập thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, lấy bối cảnh những năm 1990 - thời điểm đồng tính bị coi là tội hình sự trong quân đội Mỹ. Nhân vật chính của Boots là Cameron Cope (Miles Heizer), một anh chàng đồng tính phải che giấu giới tính thật của mình và nỗ lực “sống sót” trong trại huấn luyện giữa những người đàn ông nam tính.

Liam Oh (giữa) vai Ray McAffey.

Trong Boots, Liam Oh vào vai Ray McAffey, người bạn thân nhất của Cameron, cũng là người rủ Cameron đăng ký tham gia thủy quân lục chiến. Ray cũng là người duy nhất biết được “bí mật” của Cameron. Tuy tình bạn vẫn có những lúc “không lành, không ngọt”, nhưng sau một vài xích mích, Ray và Cameron càng gắn bó với nhau hơn, tình bạn của cả hai càng trưởng thành hơn.

Ray và Cameron.

Tình bạn đáng quý giữa một anh chàng đồng tính và một chàng trai dị tính.

Tuy không phải là nhân vật trung tâm của Boots, nhưng Ray McAffey của Liam Oh thu hút không hề thua kém. Nhân vật Ray có sức nặng khi phản ánh câu chuyện của một chàng trai trẻ phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc trong trại huấn luyện, nhìn bên ngoài là “con nhà người ta” nhưng bên trong lại gánh bao áp lực về việc phải nỗ lực thật nhiều để có thể khiến cha tự hào. Nhưng điều khiến nhiều khán giả dành tình cảm cho Ray McAffey là bởi nhân vật này tràn đầy năng lượng tích cực, tươi sáng, làm sai biết sửa, hết lòng vì bạn bè…

Được biết, năm nay Liam Oh 26 tuổi, sinh ra tại Chicago, hiện đang sống ở Brooklyn. Anh lớn lên trong một gia đình gắn bó với cha mẹ và ba anh em trai - một trong số đó là nguồn cảm hứng để anh xây dựng nhân vật Ray McAffey của Boots. “Phần lớn sức mạnh và sự kiên cường của Ray được lấy cảm hứng từ anh trai tôi, từ việc tôi chứng kiến anh ấy vượt qua những khó khăn của mình”.

Được biết, Boots là bộ phim truyền hình đầu tay của Liam Oh. Nhà sáng tạo của Boots - Andy Parker tiết lộ rằng lý do ông chọn Liam Oh cho vai Ray là bởi ở anh toát ra sự ấm áp, gần gũi, thông minh. Ông nhận xét: “Liam có sự sắc sảo, nhanh nhẹn, mang dáng vẻ của một người lãnh đạo”. Andy Parker còn gọi Liam Oh là một “khám phá thực sự”.

Liam Oh cho biết anh rất yêu mến tình bạn giữa Ray và Cameron trong Boots, về việc Ray - một trai thẳng - chấp nhận và đồng hành cùng người bạn của mình - một chàng trai đồng tính. Liam Oh đã miêu tả đây là “một tình bạn thuần khiết”, đồng thời chỉ ra rằng những mối quan hệ như vậy không được thể hiện rõ trên truyền thông. Liam Oh cũng bật mí thêm rằng chính người bạn thân nhất của anh ngoài đời là người đồng tính, trong khi anh là người dị tính.

Boots gồm có 8 tập, đã phát sóng trên Netflix.