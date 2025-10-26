Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Diễn viên lai Hàn của Boots “bỏ bùa” netizen vì đẹp trai ngay cả lúc cạo trọc

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ phim “Boots” hiện gây sốt trên Netflix không chỉ bởi nội dung đặc sắc mà còn nhờ dàn diễn viên trẻ, tài năng, đầy sức hút. Trong số đó, nam diễn viên lai Hàn Liam Oh đang nhận được nhiều sự chú ý.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nam diễn viên lai Hàn Quốc - Ireland Liam Oh trong phim Boots (Tân Binh) phát sóng trên Netflix đang thu hút nhiều sự chú ý của cả netizen châu Á và quốc tế.

Trên MXH, netizen Hàn dành những lời khen nức nở cho vẻ đẹp trai của Liam Oh: “Đôi mắt không đều của anh ấy làm mình phát điên”, “Cạo đầu mà trông vẫn đẹp trai”, “Anh ấy trông như một chàng tiền vệ trong một bộ phim tuổi teen”, “Đẹp trai kinh khủng”

gif-33.gif

Còn netizen quốc tế bình luận: “Có phải chỉ có mình tôi thấy tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy chàng trai châu Á kia không?”, "Cậu ấy vừa đẹp trai vừa quyến rũ theo kiểu rất riêng"...

gif-37.gif
gif-32.gif

Liam Oh là một trong số các diễn viên tham gia series Boots (Tân Binh) mới lên sóng gần đây trên Netflix. Bộ phim khai thác câu chuyện của các lính mới đăng ký gia nhập thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, lấy bối cảnh những năm 1990 - thời điểm đồng tính bị coi là tội hình sự trong quân đội Mỹ. Nhân vật chính của Boots là Cameron Cope (Miles Heizer), một anh chàng đồng tính phải che giấu giới tính thật của mình và nỗ lực “sống sót” trong trại huấn luyện giữa những người đàn ông nam tính.

boots-3.jpg
Liam Oh (giữa) vai Ray McAffey.

Trong Boots, Liam Oh vào vai Ray McAffey, người bạn thân nhất của Cameron, cũng là người rủ Cameron đăng ký tham gia thủy quân lục chiến. Ray cũng là người duy nhất biết được “bí mật” của Cameron. Tuy tình bạn vẫn có những lúc “không lành, không ngọt”, nhưng sau một vài xích mích, Ray và Cameron càng gắn bó với nhau hơn, tình bạn của cả hai càng trưởng thành hơn.

boots-6.jpg
Ray và Cameron.
boots-4.jpg
Tình bạn đáng quý giữa một anh chàng đồng tính và một chàng trai dị tính.

Tuy không phải là nhân vật trung tâm của Boots, nhưng Ray McAffey của Liam Oh thu hút không hề thua kém. Nhân vật Ray có sức nặng khi phản ánh câu chuyện của một chàng trai trẻ phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc trong trại huấn luyện, nhìn bên ngoài là “con nhà người ta” nhưng bên trong lại gánh bao áp lực về việc phải nỗ lực thật nhiều để có thể khiến cha tự hào. Nhưng điều khiến nhiều khán giả dành tình cảm cho Ray McAffey là bởi nhân vật này tràn đầy năng lượng tích cực, tươi sáng, làm sai biết sửa, hết lòng vì bạn bè…

liam-oh-2.jpg
liam-oh-7.jpg
liam-oh-1.jpg

Được biết, năm nay Liam Oh 26 tuổi, sinh ra tại Chicago, hiện đang sống ở Brooklyn. Anh lớn lên trong một gia đình gắn bó với cha mẹ và ba anh em trai - một trong số đó là nguồn cảm hứng để anh xây dựng nhân vật Ray McAffey của Boots. “Phần lớn sức mạnh và sự kiên cường của Ray được lấy cảm hứng từ anh trai tôi, từ việc tôi chứng kiến anh ấy vượt qua những khó khăn của mình”.

Được biết, Boots là bộ phim truyền hình đầu tay của Liam Oh. Nhà sáng tạo của Boots - Andy Parker tiết lộ rằng lý do ông chọn Liam Oh cho vai Ray là bởi ở anh toát ra sự ấm áp, gần gũi, thông minh. Ông nhận xét: “Liam có sự sắc sảo, nhanh nhẹn, mang dáng vẻ của một người lãnh đạo”. Andy Parker còn gọi Liam Oh là một “khám phá thực sự”.

boots-10.jpg
boots-9.jpg
boots-8.jpg
boots-7.jpg

Liam Oh cho biết anh rất yêu mến tình bạn giữa Ray và Cameron trong Boots, về việc Ray - một trai thẳng - chấp nhận và đồng hành cùng người bạn của mình - một chàng trai đồng tính. Liam Oh đã miêu tả đây là “một tình bạn thuần khiết”, đồng thời chỉ ra rằng những mối quan hệ như vậy không được thể hiện rõ trên truyền thông. Liam Oh cũng bật mí thêm rằng chính người bạn thân nhất của anh ngoài đời là người đồng tính, trong khi anh là người dị tính.

Boots gồm có 8 tập, đã phát sóng trên Netflix.

cover-fbhht.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Boots #Tân Binh #Liam Oh #Miles Heizer #Max Parker #Netflix #Ray McAffey #Phim Netflix

Xem thêm

Cùng chuyên mục