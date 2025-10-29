“Người Nhện” Andrew Garfield sẽ hóa người sói trong phim Harry Potter bản mới?

HHTO - Thương hiệu “Harry Potter” đang phát triển mạnh mẽ với phiên bản chuyển thể sách nói, kịch trên sân khấu, và đáng chú ý nhất là phiên bản phim truyền hình của Max (HBO). Mới đây, các fan xôn xao việc “Người Nhện” Andrew Garfield sẽ tham gia phim với một vai quan trọng.

Hiện tại, phiên bản phim truyền hình Harry Potter của Max (HBO) đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý của các fan trên toàn thế giới. Nhiều vai diễn quan trọng đã được công bố, nhưng cũng có nhiều vai diễn vẫn còn để trống hoặc đang được Max giữ bí mật.

Mới đây, trên MXH xôn xao thông tin “Người Nhện” Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) sẽ đảm nhận vai Remus Lupin trong Harry Potter bản series. Trong truyện, Remus Lupin là thầy giáo của Harry Potter, từng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở trường Hogwarts. Thời niên thiếu, Remus Lupin còn là một trong những người bạn thân của James Potter - cha ruột của Harry Potter.

Remus Lupin (trái) trong bản phim cũ và Andrew Garfield (phải) trong tạo hình Remus Lupin do fan tạo ra.

Một trong những điểm đặc biệt của Remus Lupin là ông hóa người sói vào mỗi kỳ trăng tròn. Chuyện kể rằng khi Remus Lupin còn nhỏ, ông bị gã người sói tàn ác Fenrir Greyback cắn, tuy thoát chết nhưng từ đó phải chịu cảnh hóa người sói mỗi tháng một lần. Lời nguyền hóa người sói này khiến ông phải chịu cảnh sống cô đơn, cho đến khi gặp nhóm bạn ở trường Hogwarts, và sau này là tình yêu đời mình Nymphadora Tonks.

Từ những năm 2020, trước cả khi Harry Potter bản series khởi động, Andrew Garfield đã nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng cho vai Remus Lupin. Các fan yêu thích vẻ ngoài hiền lành nhưng không mềm yếu, ánh lên nét thông minh và đôi lúc có vẻ mơ màng của Andrew Garfield, cho rằng anh thực sự rất hợp với vai Remus Lupin. Nay khi Harry Potter bản truyền hình chính thức ghi hình, các fan càng nhiệt tình đề cử anh vào vai Remus Lupin một lần nữa.

Các fan thử "tạo hình" cho Andrew Garfield trong trang phục trường phù thủy.

Khi biết các fan Harry Potter muốn mình đóng vai Remus Lupin, Andrew Garfield tỏ ra ngạc nhiên và thú nhận rằng mình chỉ mới coi Harry Potter gần đây. Thậm chí anh còn chưa xem đến phần cuối, chỉ mới bắt đầu ở phần phim thứ ba - Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban, trùng hợp đây cũng chính là tập phim đánh dấu Remus Lupin ra mắt khán giả. Anh khen đây là một bộ phim hay.

Tuy nhiên, Andrew Garfield vẫn chưa chắc chắn về vai diễn Remus Lupin. Anh chỉ nói rằng: “Tôi sẽ cân nhắc bất kỳ vai diễn nào được đề nghị”.

Thêm một tạo hình khác của Andrew Garfield trong Harry Potter do fan thiết kế.

Chưa rõ Andrew Garfield có thực sự đóng Remus Lupin trong bản phim Harry Potter mới hay không, nhưng các fan đặt niềm tin rằng bản phim truyền hình là cơ hội để câu chuyện của nhân vật này được kể một cách đầy đủ hơn.

Đây là một trong những nhân vật được yêu thích trong truyện Harry Potter, cũng là một nhân vật có câu chuyện cá nhân hay nhưng không được kể đầy đủ trong Harry Potter bản phim điện ảnh. Nay, với bản phim truyền hình nhiều “không gian” hơn, các fan hy vọng thời thơ ấu và niên thiếu, cũng như câu chuyện tình yêu của Remus Lupin sẽ được thể hiện chi tiết hơn.

Harry Potter bản truyền hình dự kiến phát sóng mùa đầu tiên vào năm 2027.

Bộ ba Hermione - Harry - Ron (từ trái qua phải) trong bản phim mới.

Một số bình luận của netizen:

“Các fan nói về việc Andrew hợp vai Remus Lupin nhiều đến nỗi tôi cứ ngỡ anh ấy đã đóng vai đó rồi.”

“Andrew hợp vai Remus Lupin quá mà.”

“Tôi hy vọng bản phim này sẽ kể chi tiết hơn về Remus Lupin. Đây là một nhân vật rất hay.”

“Nếu có một tập phim về thời niên thiếu của Remus Lupin, kể về nhóm bạn thân cùng nhau tạo ra tấm Bản Đồ Đạo Tặc thì sẽ rất tuyệt! Tôi thích phần đó trong truyện lắm.”

“Ôi, câu chuyện tình yêu của thầy Lupin và cô Tonks là một trong những điều đẹp đẽ nhất Harry Potter đấy! Phim truyền hình phải có đủ nhé!”