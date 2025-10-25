The Woman In Cabin 10: Nữ chính gặp nguy trên du thuyền nhưng người xem ngáp ngủ

HHTO - Hứa hẹn sẽ là một phim trinh thám gợi nhớ đến “phong cách Agatha Christie”, nhưng bất chấp diễn xuất thuyết phục của Keira Knightley trong vai một nữ nhà báo đang gặp nguy hiểm trên một chiếc du thuyền sang trọng, “The Woman In Cabin 10” lại khiến khán giả… ngáp ngủ.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ruth Ware, The Woman In Cabin 10 (Người Phụ Nữ Trong Cabin 10) theo chân nữ chính Laura Blacklock (Keira Knightley), còn được gọi thân mật là Lo, lên một chiếc du thuyền sang trọng. Cô là một nhà báo điều tra tài năng, tác giả của nhiều bài viết gai góc và đầy sức nặng.

Vừa trở lại làm việc sau một cú sốc - một nguồn tin của Lo bị giết hại chỉ vì cung cấp thông tin cho cô, Laura được sếp khuyến khích nhận viết một bài báo “nhẹ nhàng” hơn. Đó là đưa tin về một chương trình từ thiện của đôi vợ chồng tài phiệt nhà Buller. Theo đó, Lo sẽ có mặt trên chiếc du thuyền khổng lồ và sang trọng của họ, du hành trong ba ngày, cập bến ở Na Uy và kết thúc bằng một dạ tiệc. Đi làm việc kết hợp nghỉ dưỡng, không còn gì thích hợp hơn thế.

Thế nhưng, ngay đêm đầu tiên, chuyện bí ẩn đã diễn ra. Lo nghe thấy có tiếng ẩu đả ở cabin số 10 - cabin bên cạnh cô, sau đó là một âm thanh rơi tõm xuống nước như có ai đó bị rơi xuống biển. Lo chạy ra ban công ngó xuống, tin rằng đó là người phụ nữ tóc vàng cô đã tình cờ chạm mặt trước đó. Nhưng khi Lo hô hoán mọi người đến cứu, cô lại nhận được nhiều ánh mắt nghi ngại như thể cô bị mất trí. Họ nói với cô rằng số người trên thuyền đều đủ cả, không thiếu một ai, và cabin số 10 vốn không có người ở.

Đó là bí ẩn chiếm phần lớn thời lượng của The Woman In Cabin 10. Người phụ nữ tóc vàng bí ẩn mà Lo đã thấy là ai? Chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Tại sao chủ, tàu viên và những người khách trên du thuyền lại xem như cô ta không tồn tại? Hay cô ta thực sự không tồn tại? Cô ta chỉ là ảo ảnh do Lo tạo ra từ chấn thương tâm lý? Nhưng nếu người phụ nữ bí ẩn kia không có thật, tại sao nguy hiểm lại thật đến thế với Lo? Khi nữ nhà báo cảm thấy mình đang tiến gần hơn với sự thật, rõ ràng có người muốn giết cô.

Với một vụ án (nghi ngờ) là một vụ án mạng, xảy ra trên một chiếc du thuyền lênh đênh trên biển, cùng chủ nhà và những người khách giàu có, với mỗi người có những bối cảnh và tính cách riêng, The Woman In Cabin 10 gợi nhớ đến một vụ án mang “phong cách Agatha Christie” - tác giả truyện trinh thám nổi tiếng nước Anh.

Thế nhưng, The Woman In Cabin 10 rất nghiêm túc, không có chút hài hước dí dỏm nào của “phong cách Agatha Christie” thường thấy. Còn yếu tố kịch tính, chẳng may, cũng nhạt nhẽo luôn.

Kịch bản The Woman In Cabin 10 đã bỏ qua thú vui thường thấy đối với một mô-típ như thế này, đó là biến hầu hết mọi người thành nghi phạm. Thực tế, phim đã bỏ phí dàn nhân vật phụ tiềm năng, trong khi họ có bối cảnh và tính cách riêng rất phù hợp để làm rối não cuộc điều tra của Lo.

Đó là tập hợp những người giàu có, đời sống cá nhân phức tạp, tính cách khó đoán: Nữ thừa kế giàu có mắc bệnh nan y muốn hiến tặng toàn bộ tài sản cho y học, người chồng của nữ thừa kế, bác sĩ kiêm người bạn của gia đình, nữ thư ký “mập mờ”, chủ phòng tranh say xỉn, ngôi sao nhạc rock lập dị… Bất chấp những miêu tả đầy tinh quái và thú vị về các nhân vật phụ, họ xuất hiện trong cốt truyện có cũng như không.

Vụ án trong The Woman In Cabin 10 có đôi phần cường điệu nhưng cách nhân vật hành xử lại quá đơn giản. Bí ẩn dễ đoán đến mức với những khán giả tinh ý, họ đã nhận thấy các manh mối ngay từ đầu và dễ dàng xâu chuỗi chúng để tìm ra sự thật. Do đó, việc bộ phim kéo dài lê thê các tình tiết ở giữa phim chỉ khiến họ ngáp ngủ thay vì kéo căng não và nhập cuộc điều tra cùng Laura.

Bông hồng nước Anh Keira Knightley diễn xuất sinh động, khéo léo thể hiện các cung bậc cảm xúc của Laura. Người xem có thể cảm nhận được áp lực ngày càng tăng lên cô, cảm nhận được nguy hiểm leo thang. Có thể nói, diễn xuất của Keira Knightley là điểm sáng ít ỏi, hay thậm chí là điều duy nhất níu giữ khán giả ở lại đến cuối phim.

Với diễn xuất của Keira Knightley, chân dung một nữ nhà báo anh hùng, không e sợ quyền lực, bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của bản thân để đưa sự thật ra ánh sáng được khắc hoạ rất sinh động. Thế nhưng kịch bản nhạt nhẽo đã buộc tài năng của bông hồng nước Anh vào một cuộc điều tra vụng về, khó chịu. Phần lớn câu chuyện nhạt nhẽo, chỉ đến gần hồi kết mới đẩy cao sự hồi hộp và phô diễn đôi chút sức mạnh. Nhưng chỉ như thế là chưa đủ để "đánh thức" người xem khỏi cơn ngái ngủ.

The Woman In Cabin 10 đã có mặt trên Netflix.