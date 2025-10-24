Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Tác giả Naruto xác nhận một nhân vật quan trọng sẽ "bỏ mạng", cách nào cứu vãn?

Thiện Dư

HHTO - Tác giả Naruto hé lộ số phận "ngủm củ tỏi" của một nhân vật vô cùng quan trọng trong chương mới của Boruto: Two Blue Vortex.

Nội dung của hậu truyện Naruto - Boruto: Two Blue Vortex đang trở nên gây cấn hơn bao giờ hết, khi các trận chiến chống lại Shinju vẫn tiếp tục bùng nổ. Trong phần trước của loạt truyện, người hâm mộ đã được chứng kiến trận đấu đỉnh cao giữa Sarada Uchiha và Ryu, sau đó là cái chết của Matsuri trong cuộc đối đầu với Konohamaru Sarutobi trước khi bị Boruto Uzumaki kết liễu.

Cũng trong chương 27, tác giả Masashi Kishimoto đã chính thức xác nhận một diễn biến gây sốc: cái chết sắp tới của Himawari Uzumaki.

himawari-uses-kurama-power-borut.jpg
Himawari được xác nhận sẽ hy sinh trong Boruto.

Theo lời nói của Kashin Koji, con gái cưng của Naruto và Hinata sẽ chết trong tương lai, có khả năng cao là do Shinju gây ra. Ông tiết lộ với Inojin rằng: "Cậu sẽ tự chế ra thuật này để báo thù cho Himawari Uzumaki". Ngoài ra, cái chết của cô còn có khả năng liên quan đến Jura, một trong những Shinju nguy hiểm.

Sau sự kiện kinh hoàng này, Inojin đã sáng tạo ra một thuật mới để báo thù cho cô. Mặc dù tương lai này dường như không thể tránh khỏi, các nhân vật chính trong phần truyện hiện tại đang nỗ lực thay đổi dòng thời gian để cứu Himawari.

985.jpg
Inojin nỗ lực thay đổi số mệnh cho Himawari.

Nói cụ thể hơn thì theo như lời tiên tri này trong Boruto, Himawari Uzumaki bị Shinju sát hại. Jura được cho là kẻ trực tiếp ra tay sau khi tấn công Konoha. Nhờ kỹ thuật tiên tri, Kashin Koji đã nhìn thấy tương lai này và tìm cách ngăn chặn nó. Ông tiết lộ rằng cái chết của con gái Naruto đã tác động mạnh mẽ đến Inojin, thúc đẩy cậu phát triển phiên bản nâng cấp của kỹ thuật Chuyển Tâm Thể.

latest.jpg
Khán giả hy vọng cặp InoHima sẽ có cái kết đẹp.

Kashin Koji còn nhấn mạnh rằng Shinju gần như bất khả chiến bại, và cơ hội đánh bại Jura chỉ là một phần triệu. Chính vì vậy, nhóm của Boruto và Kashin Koji đang nỗ lực thay đổi số phận. Mặt khác, trách nhiệm bảo vệ Himawari giờ đây đặt lên vai Inojin. Trong những khoảnh khắc nguy hiểm, cậu sẽ phải đứng lên bảo vệ cô, như cách cô cũng từng liều mạng bảo vệ cậu trước kia. Cái chết có thể khá khó tránh trong Naruto lẫn Boruto, nhưng những nỗ lực trên vẫn có thể xoay chuyển tình thế, giúp Himawari có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Naruto #Boruto #Boruto: Two Blue Vortex #Himawari Uzumaki #InoHima #Inojin Yamanaka

Xem thêm

Cùng chuyên mục