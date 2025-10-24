Tác giả Naruto xác nhận một nhân vật quan trọng sẽ "bỏ mạng", cách nào cứu vãn?

Nội dung của hậu truyện Naruto - Boruto: Two Blue Vortex đang trở nên gây cấn hơn bao giờ hết, khi các trận chiến chống lại Shinju vẫn tiếp tục bùng nổ. Trong phần trước của loạt truyện, người hâm mộ đã được chứng kiến trận đấu đỉnh cao giữa Sarada Uchiha và Ryu, sau đó là cái chết của Matsuri trong cuộc đối đầu với Konohamaru Sarutobi trước khi bị Boruto Uzumaki kết liễu.

Cũng trong chương 27, tác giả Masashi Kishimoto đã chính thức xác nhận một diễn biến gây sốc: cái chết sắp tới của Himawari Uzumaki.

Himawari được xác nhận sẽ hy sinh trong Boruto.

Theo lời nói của Kashin Koji, con gái cưng của Naruto và Hinata sẽ chết trong tương lai, có khả năng cao là do Shinju gây ra. Ông tiết lộ với Inojin rằng: "Cậu sẽ tự chế ra thuật này để báo thù cho Himawari Uzumaki". Ngoài ra, cái chết của cô còn có khả năng liên quan đến Jura, một trong những Shinju nguy hiểm.

Sau sự kiện kinh hoàng này, Inojin đã sáng tạo ra một thuật mới để báo thù cho cô. Mặc dù tương lai này dường như không thể tránh khỏi, các nhân vật chính trong phần truyện hiện tại đang nỗ lực thay đổi dòng thời gian để cứu Himawari.

Inojin nỗ lực thay đổi số mệnh cho Himawari.

Nói cụ thể hơn thì theo như lời tiên tri này trong Boruto, Himawari Uzumaki bị Shinju sát hại. Jura được cho là kẻ trực tiếp ra tay sau khi tấn công Konoha. Nhờ kỹ thuật tiên tri, Kashin Koji đã nhìn thấy tương lai này và tìm cách ngăn chặn nó. Ông tiết lộ rằng cái chết của con gái Naruto đã tác động mạnh mẽ đến Inojin, thúc đẩy cậu phát triển phiên bản nâng cấp của kỹ thuật Chuyển Tâm Thể.

Khán giả hy vọng cặp InoHima sẽ có cái kết đẹp.

Kashin Koji còn nhấn mạnh rằng Shinju gần như bất khả chiến bại, và cơ hội đánh bại Jura chỉ là một phần triệu. Chính vì vậy, nhóm của Boruto và Kashin Koji đang nỗ lực thay đổi số phận. Mặt khác, trách nhiệm bảo vệ Himawari giờ đây đặt lên vai Inojin. Trong những khoảnh khắc nguy hiểm, cậu sẽ phải đứng lên bảo vệ cô, như cách cô cũng từng liều mạng bảo vệ cậu trước kia. Cái chết có thể khá khó tránh trong Naruto lẫn Boruto, nhưng những nỗ lực trên vẫn có thể xoay chuyển tình thế, giúp Himawari có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn.