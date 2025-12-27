Na Tra 2 có "đối thủ" xứng tầm về đồ họa cực phẩm, khung hình nào cũng đẹp như một bức tranh

HHTO - Được vinh danh bởi hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế, Lạc Phàm Trần: Hậu Duệ Chức Nữ (Into the Mortal World) là niềm tự hào mới của điện ảnh hoạt hình Hoa ngữ khi kết hợp truyền thuyết quen thuộc với kỹ xảo hàng đầu.

Nối dài truyền thuyết quen thuộc

Câu chuyện tình buồn của Ngưu Lang Chức Nữ thì ai cũng biết. Chức Nữ là con gái út của Vương Mẫu, đem lòng yêu chàng chăn trâu Ngưu Lang. Hai người lén kết hôn, sinh con trai nhưng bị Ngọc Hoàng trừng phạt, bắt sống chia cách ở hai bờ sông Ngân Hà và chỉ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch).

Lạc Phàm Trần: Hậu Duệ Chức Nữ khai thác hành trình phiêu lưu của Kim Phong - con trai Ngưu Lang Chức Nữ sau khi phải giáng thế để chuộc lỗi cho mẹ. Cùng với cô gái dễ thương tên Tiểu Phàm, Kim Phong phải thu thập đủ Nhị Thập Bát Tú, hay 28 vì tinh tú để cứu mẹ, cũng như giải mã những bí mật về thân thế của mình.

Từ dự án sinh viên 13 người làm đến siêu phẩm chiếu rạp hoành tráng

Ít ai biết rằng, Lạc Phàm Trần: Hậu Duệ Chức Nữ có xuất phát điểm là dự án phim ngắn dài hơn 15 phút của nhóm sinh viên tại Khoa Thiết kế Nghệ thuật Thị giác, Học viện Mỹ thuật Quảng Châu. Sau khi được đăng tải lên nền tảng Bilibili (mạng xã hội giống YouTube tại Trung Quốc) vào năm 2020, phim đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt bùng nổ với hàng triệu lượt xem cùng nhiều giải thưởng, được cộng đồng mạng khen là "dự án tốt nghiệp đỉnh nhất" và kêu gọi phát triển thành phim dài.

Phim khởi đầu từ một phim ngắn của sinh viên

Từ một nhóm sinh viên nhỏ, sau 5 năm phát triển, ekip phim được mở rộng tới 2000 chuyên gia hoạt hình tài năng, đến từ hơn 50 nhóm sản xuất hàng đầu Trung Quốc và làm việc suốt 5 năm. Ê kíp đã dành trọn tâm huyết để hoàn thiện hơn 1600 cảnh hiệu ứng đặc biệt, từ những trận chiến đấu phép thuật mãn nhãn đến sự đối lập màu sắc giữa một cõi trời hào nhoáng và nhân gian gần gũi, được khen hiệu ứng hình ảnh đẹp không kém Na Tra: Ma Đồng Náo Hải.

Lạc Phàm Trần: Hậu Duệ Chức Nữ có hình ảnh rất đẹp

Phim còn được đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 37, trở thành phim Hoa ngữ duy nhất tranh giải tại Liên hoan phim Annecy danh giá (còn được gọi là Oscar làng hoạt hình) chính là minh chứng cho chất lượng của Lạc Phàm Trần: Hậu Duệ Chức Nữ.