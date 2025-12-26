Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Cạn lời với màn gặp gỡ giả trân của 2 nhân vật chính

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều người từng lo lắng rằng Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ sẽ bị cũ kỹ như nhiều phim ngôn tình của 10 năm trước, và khán giả đã suy đoán rất đúng.

Chính vì Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn, lại do chính nhà văn chuyển thể kịch bản để đảm bảo bám sát nguyên tác nên nhiều khán giả đã lo lắng phim sẽ bị cũ kỹ. Bởi Cố Mạn viết những truyện này từ khoảng 10 năm trước, và các phim ngôn tình ăn khách dựa theo tác phẩm của cô như Bên Nhau Trọn Đời, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên… đều phát sóng từ rất lâu rồi.

anh-duong-ruc-ro-7.jpg
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ bị lo sẽ có nhiều chi tiết cũ kỹ.

Quả thật là Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang có thành tích rất tốt, liên tục phá kỷ lục điểm nhiệt cho thấy phim được khán giả quan tâm chú ý nhiều. Nhưng cũng vì thế mà netizen soi Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ kỹ hơn và phát hiện ra nhiều tình tiết cũ mèm, xem đến phát nhàm trong các phim ngôn tình khác.

600341903-1506058950982877-2990267202532474915-n.jpg
Quả thực phim khá lỗi mốt vì nguyên tác được viết từ nhiều năm trước.

Chẳng hạn như phim có đoạn Nhiếp Hi Quang đang loay hoay trên ban công đúng lúc nam chính Lâm Tự Sâm đang đi dạo bên dưới cùng một cô gái. Hi Quang bị trượt tay ngã nhào từ trên cao xuống và rớt trúng cái cây. Đúng theo kịch bản, Lâm Tự Sâm bèn lao ra đỡ lấy cô và bảo vệ được Hi Quang an toàn. Khoảnh khắc nàng rơi vào vòng tay chàng, bốn mắt nhìn nhau luôn là tình huống phổ biến trong phim ngôn tình để xác định cột mốc hai nhân vật chính bắt đầu chú ý đến nhau.

Tuy nhiên, netizen thì thấy tình tiết này ở Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ quá đỗi giả trân. Tạm bỏ qua những điểm vô lý về cơ sở khoa học thì kiểu quay chậm như phim Ấn Độ, biểu cảm rồi hành động của Nhiếp Hi Quang lẫn Lâm Tự Sâm đều quá đỗi giả trân, khiến cho một cảnh ngỡ như lãng mạn lại thành đầy gượng ép.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ #phim ngôn tình #Cố Mạn #Triệu Kim Mạch #Tống Uy Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục