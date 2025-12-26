Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Cạn lời với màn gặp gỡ giả trân của 2 nhân vật chính

HHTO - Nhiều người từng lo lắng rằng Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ sẽ bị cũ kỹ như nhiều phim ngôn tình của 10 năm trước, và khán giả đã suy đoán rất đúng.

Chính vì Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn, lại do chính nhà văn chuyển thể kịch bản để đảm bảo bám sát nguyên tác nên nhiều khán giả đã lo lắng phim sẽ bị cũ kỹ. Bởi Cố Mạn viết những truyện này từ khoảng 10 năm trước, và các phim ngôn tình ăn khách dựa theo tác phẩm của cô như Bên Nhau Trọn Đời, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên… đều phát sóng từ rất lâu rồi.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ bị lo sẽ có nhiều chi tiết cũ kỹ.

Quả thật là Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang có thành tích rất tốt, liên tục phá kỷ lục điểm nhiệt cho thấy phim được khán giả quan tâm chú ý nhiều. Nhưng cũng vì thế mà netizen soi Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ kỹ hơn và phát hiện ra nhiều tình tiết cũ mèm, xem đến phát nhàm trong các phim ngôn tình khác.

Quả thực phim khá lỗi mốt vì nguyên tác được viết từ nhiều năm trước.

Chẳng hạn như phim có đoạn Nhiếp Hi Quang đang loay hoay trên ban công đúng lúc nam chính Lâm Tự Sâm đang đi dạo bên dưới cùng một cô gái. Hi Quang bị trượt tay ngã nhào từ trên cao xuống và rớt trúng cái cây. Đúng theo kịch bản, Lâm Tự Sâm bèn lao ra đỡ lấy cô và bảo vệ được Hi Quang an toàn. Khoảnh khắc nàng rơi vào vòng tay chàng, bốn mắt nhìn nhau luôn là tình huống phổ biến trong phim ngôn tình để xác định cột mốc hai nhân vật chính bắt đầu chú ý đến nhau.

Tuy nhiên, netizen thì thấy tình tiết này ở Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ quá đỗi giả trân. Tạm bỏ qua những điểm vô lý về cơ sở khoa học thì kiểu quay chậm như phim Ấn Độ, biểu cảm rồi hành động của Nhiếp Hi Quang lẫn Lâm Tự Sâm đều quá đỗi giả trân, khiến cho một cảnh ngỡ như lãng mạn lại thành đầy gượng ép.