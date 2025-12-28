EXO quảng bá độc lạ, tưởng "dị giáo" hóa ra gợi nhớ hình tượng lúc mới ra mắt

HHTO - Tưởng nhầm là một "giáo phái" lạ đổ bộ giữa cái lạnh, người dân tại các khu phố sầm uất ở Seoul đã có một phen "hốt hoảng" trước đoàn người mặc áo choàng đen bí ẩn. Tuy nhiên, đằng sau sự xuất hiện gây náo loạn này lại là một chiến dịch quảng bá album của "nhóm nhạc huyền bí" EXO.

Mới đây, cộng đồng mạng đã có một phen xôn xao khi chứng kiến những đoàn người mặc đồ đen, che mặt kín mít diễu hành hàng dài qua các vị trí sầm uất như ga Gangnam, ga Seongsu, ga Euljiro 1-ga và ga Hongik Uni. Hình ảnh kỳ lạ này dưới thời tiết lạnh đã khiến không ít người đi đường hoang mang, thậm chí có người còn lầm tưởng đây là hoạt động của một "dị giáo" nào đó. Tuy nhiên, sự thật đằng sau màn xuất hiện đầy bí ẩn này thực chất là một chiến dịch quảng bá cho album sắp tới của EXO.

Đoàn người mặc áo choàng đen, che kín mặt khiến người dân Seoul nhầm tưởng là một "giáo phái" nào đó. (Ảnh: yonpil_)

Những địa điểm mà "đoàn người áo đen" đi qua không hề ngẫu nhiên bởi đó chính là các tọa độ đã được EXO cài cắm khéo léo trong set quà tặng dành cho người hâm mộ tại lễ trao giải MMA 2025. Khi nối tất cả các điểm dừng chân lại với nhau trên bản đồ, logo đặc trưng của EXO sẽ hiện ra. Cách diễu hành này khiến fan gợi nhớ trực tiếp đến chiến dịch Pathcode năm 2015 của các "ông hoàng concept" nhà SM.

Tấm thẻ "đáng nghi" được cài cắm trong set gift hôm MMA 2025.

Cách quảng bá này khiến fan nhớ về các mascots Pathcode của EXO.

Ngoài ra, tạo hình của "cư dân hành tinh EXO" với những chiếc áo choàng đen bí ẩn, phía sau in khẩu hiệu truyền thống "WE ARE ONE" và phía trước là tên album "REVERXE" đã khiến cộng đồng fan xúc động khi gợi nhớ đến era MAMA vào thời điểm EXO mới ra mắt với concept những siêu năng lực đến từ hành tinh khác.

Áo choàng đen không phải là item xuất hiện lần đầu trong các album của nhóm.

Ngay trong đêm, EXO cũng đã tung ra đoạn video quảng bá trái ngược với không khí có phần hài hước do hiểu lầm vào ban ngày. Đoạn video với tông màu tối và nhạc mang âm hưởng u ám, kết thúc bằng hình ảnh thành viên Kai xuất hiện đầy bí ẩn dưới lớp mũ trùm đầu không chỉ khiến fan "ớn lạnh" mà còn như một lời xác nhận về một concept cực "dark".

Một điều thú vị khác khiến fan phấn khích chính là những bằng chứng cho thấy các thành viên EXO dường như không đứng ngoài cuộc mà đã trực tiếp tham gia vào đoàn diễu hành này. EXO-L đã soi ra chi tiết đôi giày của một người trong đoàn áo đen trùng khớp với mẫu giày mà Kai đã diện trong một video từng được đăng tải cách đó không lâu.

Chiến dịch quảng bá "có 1-0-2" này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã để lại những phản hồi đầy hài hước:

"Trời ơi, tôi thích mấy kiểu này lắm. Tôi không phải fan EXO đâu nhưng vẫn muốn xem."

"Quảng bá mới lạ và thú vị thật. Có phải người ngoài hành tinh xuất hiện để vẽ logo EXO ở Seoul không?"

"Khi kết nối lại thì logo hiện ra. Đúng là rất 'EXO'. Làm tôi nhớ đến cái passcode hồi xưa."

"Dân văn phòng ở Gangnam tưởng họ là dị giáo thật nên không có nổi một tấm hình nào luôn, cười xỉu!"

"Không giống dị giáo Hàn Quốc mà giống cosplay anime hơn. Trông cứ như họ sắp triệu hồi cái gì vậy á!".