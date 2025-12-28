Spider-Man 4 của MCU gây sốc: Zendaya “chia tay” Tom Holland, có bạn trai mới?

HHTO - Peter Parker - hay còn được biết đến với bí danh siêu anh hùng Spider-Man - sẽ có tin xấu trong phần phim solo thứ tư của Người Nhện thuộc MCU.

Trong lúc chờ đợi phần phim solo thứ tư của Spider-Man thuộc MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) ra rạp, các thông tin liên quan đến phim luôn được chú ý và bàn tán xôn xao trên MXH. Một trong số đó là chuyện gì sẽ xảy ra với MJ - Michelle Jones-Watson (Zendaya). Và theo đó, có một tin tức mới liên quan đến MJ sẽ sớm trở thành tin xấu đối với Peter Parker - hay còn được biết đến với bí danh siêu anh hùng Spider-Man (Tom Holland).

Từ các phần phim Spider-Man trước, người xem đã được biết MJ là cô bạn học cá tính của Peter Parker, cả hai từ bạn bè phát triển thành người yêu. Tuy nhiên, một số thông tin cho biết trong phần phim mới sắp ra mắt mang tên Spider-Man: Brand New Day, MJ sẽ có bạn trai mới, không còn là Peter Parker nữa.

Đầu năm nay, có thông tin rằng Marvel đang tìm kiếm một diễn viên kiểu Harris Dickinson - một diễn viên người Anh đang lên, được biết đến với những vai diễn được đánh giá cao như trong The Iron Claw hay Babygirl - cho một vai trong Spider-Man: Brand New Day. Các thông tin sau đó cũng cập nhật thêm rằng “có vẻ như đây là bạn trai mới của MJ”.

Harris Dickinson.

Hiện tại, trong danh sách các diễn viên tham gia Spider-Man: Brand New Day đã được công bố chính thức, không thấy tên Harris Dickinson hay một diễn viên nào khác có ngoại hình giống anh. Thông tin MJ sẽ có bạn trai mới cũng mới dừng ở mức “tin hành lang” chứ chưa được Marvel xác nhận.

Tuy nhiên, việc MJ có bạn trai mới trong Spider-Man 4 được đông đảo khán giả nhận xét là hoàn toàn hợp lý, nhất là sau những gì đã xảy ra ở cuối phần phim thứ ba. Trong Spider-Man: No Way Home, bùa chú của Doctor Strange đã khiến cả thế giới quên đi Peter Parker là ai, bao gồm cả MJ. Vì không còn nhớ gì về Peter Parker, lẽ dĩ nhiên MJ cũng không có ký ức gì về việc cả hai đã từng hẹn hò.

Trên MXH, các fan bày tỏ họ cảm thấy thương cho “Nhện Nhọ” bởi số phận chàng siêu anh hùng trẻ tuổi quá hẩm hiu. Giờ đây, Spider-Man đã mất đi danh tính, mất dì May, mất bạn thân, mất bạn gái, và rất có thể sắp tới còn phải chứng kiến cảnh bạn gái tay trong tay với một người khác.

Bên cạnh đó, các bình luận cũng sôi nổi đặt ra các giả thuyết “bạn trai mới” của MJ có thể là ai. Theo truyện tranh, MJ (trong phiên bản này là Mary Jane) từng hẹn hò với Harry Osborn - bạn thân của Peter Parker. Đây là một trong những tình tiết chủ chốt, có tính chất thúc đẩy câu chuyện phát triển. Việc Harry Osborn từ bạn thân của Peter Parker trở thành kẻ thù của Spider-Man luôn là một trong những tình tiết quan trọng trong cuộc đời của siêu anh hùng nhả tơ.

Bộ ba Harry Osborn - Peter Parker và MJ (ảnh trên) trong phiên bản phim Spider-Man do Tobey Maguire (ảnh dưới) đóng vai Người Nhện.

Tuy nhiên, nhiều fan lập luận điều này khó có thể xảy ra, bởi do vấn đề bản quyền Spider-Man giữa Sony và Marvel mà hiện tại gia tộc Osborn không tồn tại trong MCU (đó cũng là lý do MJ trong MCU là Michelle Jones-Watson chứ không phải là Mary Jane). Do đó, “bạn trai mới” của MJ được cho có thể là Ned - bạn thân của Peter Parker trong MCU, thay thế cho Harry Osborn. Hoặc có thể là một nhân vật hoàn toàn mới khác. Nhưng cũng có không ít fan lạc quan rằng thời thế đã thay đổi, rất có thể hiện tại Sony đã đổi ý, và Marvel sẽ đưa nhà Osborn trở lại trong phần phim mới.

Spider-Man: Brand New Day dự kiến phát hành vào ngày 31/7/2026, thuộc Giai đoạn 6 của MCU.

Tom Holland và Zendaya chụp ảnh cùng fan tại phim trường Spider-Man: Brand New Day.

Một số bình luận của netizen:

“Bạn trai mới của MJ không thể là Harry được, gia tộc Osborn không tồn tại trong MCU.”

“Tôi nghĩ là chưa thôi, rất có thể Spider-Man 4 sẽ khiến tất cả ngỡ ngàng khi thấy Peter Parker có bạn thân mới tên là Harry Osborn.”

“Bạn-trai-mới của MJ đáng lẽ ra phải là Harry Osborn, nhưng vì tập đoàn Oscorp không tồn tại trong vũ trụ này, nên có thể đó là Ned?”

“Tôi nghĩ đúng là Ned đấy. Và rồi khi Peter "lò vi sóng" với MJ, Ned nổi khùng và biến thành Hobgoblin. Số phận của Spider-Man luôn là phải đối đầu với người bạn thân nhất của mình mà, phải không?”

“Nếu MJ có bạn trai mới thật, nghĩa là thêm một niềm đau cho Peter Parker.”

“Người Nhện luôn kết thúc với trái tim tan vỡ.”

“MJ có bạn trai mới cũng hợp lý thôi vì cô ấy không nhớ gì về Peter cả."

“Có khi nào họ sẽ dùng chi tiết này để chính thức đá MJ - Michelle Jones-Watson ra khỏi MCU để thay MJ - Mary Jane vào không? Kiểu tái khởi động lại vũ trụ của Spider-Man, bám sát truyện tranh hơn?”