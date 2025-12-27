Emily In Paris 5: Khi xem vẫn phải “tắt não” nhưng khán giả đã bớt "ghét” phim

HHTO - Ngạc nhiên thay, dù vẫn còn những bộ cánh thời trang lòe loẹt, các mối quan hệ tình cảm vẫn rối rắm “bùng binh”, mùa 5 của “Emily In Paris” lại nhận được nhiều phản hồi tốt. Khi xem vẫn phải “tắt não” đấy, nhưng phim bớt gây ức chế hơn rồi.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Loạt phim Emily In Paris là một series mà kẻ chê đông ngang ngửa người khen. Kể từ mùa đầu tiên cho đến nay, cứ mỗi khi phim phát sóng mùa mới, khán giả lại phân cực mạnh mẽ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận series này có một sức hút đặc biệt, nếu không nó đã không kéo dài tới 5 mùa và rất có thể đây vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng.

Mùa 5 của Emily In Paris - cũng là mùa phim mới nhất vừa lên sóng - thu về 13,5 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt. Con số mạnh mẽ này đã cho thấy series tình cảm hài lãng mạn này của Netflix vẫn đang rất sung sức.

Lần cuối khán giả nhìn thấy Emily (Lily Collins) ở mùa 4, cô đã rời khỏi Paris (Pháp), đến Rome (Ý) để điều hành văn phòng mới mở ở đây. Cô cũng đang hẹn hò anh chàng điển trai người Ý Marcello (Eugenio Franceschini) - người thừa kế thương hiệu len cashmere nổi tiếng trong giới thời trang. Theo đó, mùa 5 được dự đoán sẽ khai thác cuộc sống của Emily ở một môi trường mới, và anh chàng đầu bếp người Pháp Gabriel (Lucas Bravo) sẽ sang Ý để giành lại Emily.

Tuy nhiên, màn “tranh giành” Emily giữa Marcello và Gabriel đã không diễn ra. Thực tế, trong mùa 5, Gabriel xuất hiện vô cùng ít ỏi và hành trình của riêng anh gần như rất hiếm khi giao với Emily một cách trực diện. Còn cuộc sống của Emily ở Rome, có thể tóm tắt đơn giản rằng đời-không-đẹp-như-mơ.

Nhanh chóng, Emily nhận ra rằng ở Rome, cả tình yêu và công việc của cô đều không suôn sẻ khi các rắc rối liên tục bủa vây. Trong số đó, điều gây nhức nhối nhất có lẽ là rạn nứt bất ngờ giữa Emily và cô bạn thân Mindy (Ashley Park), khi Mindy “vụng trộm” với Alfie (Lucien Laviscount) - người yêu cũ của Emily.

Các mối quan hệ tình cảm rắc rối, “bùng binh” dường như đã trở thành “đặc sản” của loạt phim này. Dĩ nhiên, mùa 5 cũng không thể thiếu vắng. Có thể “nhá hàng” rằng trong Emily In Paris 5, khán giả sẽ được chứng kiến tình yêu “lò vi sóng”, một lời chia tay, một lời cầu hôn, danh tính bất ngờ của một người tình bí mật… Tất cả mang đến một chuyến tàu lượn cảm xúc: sững sờ, bất ngờ, hoảng hốt, hoang mang, có người cười và có kẻ khóc...

Ấn tượng của người xem về Emily In Paris là câu chuyện về một cô nàng người Mỹ, đến Paris theo yêu cầu công việc, hầu như không biết gì về Paris hay nước Pháp, cố gắng bù đắp những thiếu sót về ngôn ngữ hay hiểu biết văn hoá địa phương bằng sự hào hứng - đôi khi có phần thái quá, từ đó gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Đến mùa 5, có lẽ nhận thấy rằng Emily đã ở Pháp đủ lâu để có thể “ngớ ngẩn” mãi, nên cô được đưa sang Rome, và đi hái nấm cục (nấm truffle) trên đôi giày cao gót vô cùng bất tiện.

Dù vậy, phải thành thật rằng Emily trong Emily In Paris 5 đã trưởng thành hơn nhiều. Năng lượng của cô vẫn sôi nổi, nhưng có phần tiết chế hơn. Không chỉ có Emily, một số nhân vật khác cũng có cho mình bước ngoặt để thay đổi. Gabriel tham gia một hành trình tìm kiếm bản thân. Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) quyết liệt xem xét lại các mối quan hệ trong đời…

Dù Emily In Paris 5 vẫn lặp lại “công thức” như các mùa phim trước - tình cảm “bùng binh”, thời trang người khen ấn tượng - kẻ chê lòe loẹt, Mindy luôn phải hát… - nhưng mùa phim này có chiều sâu và cảm xúc hơn. Điều đó tạo cảm giác rằng Emily cũng như bạn bè của cô đang trưởng thành hơn. Trọng tâm tình cảm của mùa 5 không còn xoay quanh Emily và Gabriel nữa - dù giữa họ vẫn có những hoài niệm - điều này đã thực sự thay đổi năng lượng của bộ phim.

Một trong những điểm cộng nổi trội của Emily In Paris 5 là bối cảnh siêu đẹp. Việc đưa Emily đến Ý đã giúp khán giả có một chuyến “du lịch” qua màn ảnh rất mãn nhãn. Paris cũng không hề biến mất, “kinh đô ánh sáng” trở lại như một người “bạn cũ”; khiến địa điểm quen thuộc này trở lại vừa gần gũi, vừa khoác lên cảm xúc mới.

Mùa 5 cũng giới thiệu một số nhân vật mới và họ rất thú vị. Đặc biệt là sự xuất hiện của công chúa Jane (Minnie Driver) mang đến sự bất ngờ, tính giải trí, hài hước nhưng đồng thời cũng rất “hữu ích”. Có thể nói một trong những khoảnh khắc “ồ quao” nhất của Emily In Paris 5 là chứng kiến Jane từ một công chúa “có tiếng không có miếng” trở thành một “kỵ sĩ áo trắng”.

Dù vẫn phải “tắt não” đi để xem, nội dung phần lớn không quá mới mẻ so với các mùa phim trước, nhưng Emily In Paris 5 là một mùa phim dễ chịu hơn. Vẫn hào nhoáng, vẫn đậm tính giải trí, vẫn khiến khán giả quên đi thực tại nhưng dễ chịu hơn, cảm xúc hơn. Một số thay đổi nhỏ trong mạch phim hay nhân vật đã mang lại những biến chuyển mới mẻ, có chiều sâu hơn. Có lẽ đó là lý do mùa 5 khép lại với ít thất vọng hơn, và khiến người xem tò mò cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo - trong trường hợp Netflix “bật đèn xanh” cho mùa 6.

Emily in Paris 5 gồm có 10 tập, đã lên sóng trọn bộ Netflix.