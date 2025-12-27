Hầu Minh Hạo có 2 phim chiếu cùng lúc: Tiêu Dao hay Ngọc Minh Trà Cốt có ưu thế hơn?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Hầu Minh Hạo "bị dí KPI" cuối năm khi có đến 2 phim cổ trang của anh lên sóng cách nhau đúng 2 ngày là "Tiêu Dao" và "Ngọc Minh Trà Cốt". Một bên là tiên hiệp quy tụ toàn gương mặt bảo chứng chất lượng như Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh (cameo)..., một bên là trai xinh gái đẹp nức tiếng Cổ Lực Na Trát, Trình Tiêu, Tào Tuấn, Triệu Dịch Khâm...

Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo đóng chính, ấn định lên sóng ngày 27/12. Ngọc Minh Trà Cốt do Hầu Minh Hạo, Na Trát đóng chính, chiếu vào 29/12. Xét bối cảnh hiện tại, khán giả đang lạnh nhạt với dòng phim tiên hiệp, lại được phát sóng trên iQIYI (nền tảng bị "yếu vía" mảng cổ trang thần tiên những năm gần đây), Tiêu Dao không được quá nhiều người kì vọng.

326e616ead94d1efb36b9159c2a69fc51747543981.jpg
Hầu Minh Hạo sắp phải "phân thân" để chạy quảng bá cho 2 bộ phim cùng lúc. "Ngọc Minh Trà Cốt" sẽ chiếu đài, quan trọng mảng rating, trong khi "Tiêu Dao" thuần chiếu mạng.

Ngọc Minh Trà Cốt được đặt cửa có kịch bản phá án ổn hơn nhưng biên kịch là Chu Mạt (Diên Hi Công Lược, Thượng Thực...), khán giả cũng có phần dè chừng những tình tiết có thể "push" nhân vật quá đà, trong khi thực tế người xem đang yêu cầu khắt khe hơn về tính thực tế, logic, tôn trọng IQ.

Do Hoan Ngu Ảnh Thị đầu tư, nên từ khi mới nhá hàng diễn viên, Ngọc Minh Trà Cốt đã "rần rần" nhờ Vu Chính "ồn ào" khắp nơi. Dù hiệu quả phát sóng ra sao, chắc chắn tác phẩm này sẽ vẫn được bàn tán sôi nổi với công sức từ "ông lớn" hay "hơn thua". Tuy nhiên, fan cũng "chắp tay" xin Vu Chính "bớt mồm miệng" để Ngọc Minh Trà Cốt cũng như các diễn viên không mang tiếng xấu "gáy sớm, quá đà".

dam-tung-van.jpg
tieu-dao-hau-minh-hao.jpg

Tiêu Dao xoay quanh cuộc tranh đoạt Ngọc Lễ Thần Tuyền giữa nhân tộc và yêu tộc. Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận) là cô gái phóng khoáng, vô tư, phiêu lưu đến Vạn Yêu Cốc, khuấy đảo yêu giới long trời lở đất. Hồng Diệp (Hầu Minh Hạo) là vua của loài yêu, khiến nhân tộc e sợ. Yêu vương nhận ra sự thuần khiết của Tiêu Dao, liên tiếp cùng cô bị cuốn vào những vụ án kỳ lạ rồi cùng nhau đối phó với những kẻ xấu ẩn mình.

trieu-le-dinh.jpg
604518328-1443257981135106-8798801484289029754-n.jpg
604538730-1443257921135112-6464938291722242309-n.jpg

Ngay trước ngày phát sóng, đoàn phim tung tạo hình của phản diện Toái Mộng tiên quân (Triệu Lệ Dĩnh) làm tăng thêm sức nóng cho Tiêu Dao. Đất diễn của cô sẽ không ít dù là vai cameo, dự kiến sẽ xuất hiện trong vài tập vì là "trùm" của một phó bản (vụ án). Kể từ sau Dữ Phượng Hành thành công oanh tạc, fan mới có dịp gặp lại Triệu Lệ Dĩnh trong một bộ tiên hiệp.

﻿ngoc-minh-tra-cot.jpg
ngoc-minh-tra-cot-2.jpg
Ngoài Cổ Lực Na Trát, Hầu Minh Hạo, phim còn có sự góp mặt của dàn mỹ nhân Trình Tiêu, Trần Nhược Hiên, Triệu Dịch Khâm, Mã Văn Viễn, Lý Phi, Triệu Chiêu Nghi, Trương Nam, Triệu Gia Mẫn, Trương Uyển Oánh...

Ngọc Minh Trà Cốt được Vu Chính mô tả là thiết lập nữ chính chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình (thời điểm công bố dự án), tự tin, tài năng, công tư phân minh, không ôm nhiều hi vọng vào đàn ông. Nam chính còn tuyệt vời hơn với thiết lập "chắc chắn bạo", "trà xanh bản nam". Dàn nam phụ có tính cách khác nhau toàn là mô-típ phổ biến được fan ngôn tình yêu thích "ông hoàng drama", "2 nhân cách", "bá đạo tổng tài", "điên tình phúc hắc"...

Phim kể về Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) - trạng nguyên trẻ nhậm chức huyện lệnh Thuần An. Anh liên tiếp phá giải nhiều vụ án kỳ lạ nhưng rồi bị cuốn vào một vụ án cũ, bị cáo buộc là hung thủ sát thê, bị truy sát khắp nơi. May mắn, anh gặp được Vinh Thiện Bảo (Na Trát) - con gái của trà vương cứu sống.

Vinh thị có mâu thuẫn với Giang Lai nên Thiện Bảo muốn nhân lúc chàng mất trí nhớ để trả thù. Chàng thuận theo, giả vờ làm đầy tớ, đấu trí rồi dần nảy sinh tình cảm, vạch trần sự thật về vụ án xưa.

tieu-dao-cong-bo-dan-dien-vien-8-1-696x1201.jpg
w700d1q75cms.jpg

Mỗi tác phẩm đều có điểm mạnh riêng nhưng điểm lo cho chung của khán giả với hai bộ phim này là "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính khi đều có những ý kiến cho rằng Cổ Lực Na Trát và Đàm Tùng Vận "dừ" hơn khi sánh đôi với Hầu Minh Hạo. Dĩ nhiên, chưa có gì là chắc chắn, bởi nội dung, cách quay dựng và "bộ lọc" của nhân vật sẽ góp công lớn trong việc đẩy "cảm giác cặp đôi" cho diễn viên.

