Loạt clip quảng bá "triệu like" của sao Hoa ngữ: Bạch Lộc dẫn đầu, Khó Dỗ Dành tạo trend

HHTO - Mỗi bộ ngôn tình của màn ảnh Hoa ngữ lại có "nguyên rổ content" quảng bá phim từ cặp đôi chính. Nhìn lại loạt video quảng bá năm qua, Bạch Lộc là người sở hữu nhiều video triệu tim nhất. "Phản ứng hóa học" của Trương Lăng Hách - Triệu Kim Mạch tốt hơn trên phim.

Nhắc đến loạt video ngắn quảng bá phim của cặp đôi trong năm qua tại C-Biz, Bạch Lộc là "bà trùm" nội dung và tương tác. Công phá mạnh nhất là clip "đu trend" bế bằng một tay của cô và Ngao Thụy Bằng (quảng bá cho Bạch Nguyệt Phạn Tinh) hồi đầu năm. Video này chỉ mất khoảng 3 giờ để vượt 2 triệu lượt thả tim trên Douyin (TikTok Trung Quốc) và hiện có hơn 14 triệu "tim", hơn 2 triệu lượt chia sẻ.

Một vài tài khoản đăng lại video này của Bạch Lộc - Ngao Thụy Bằng cũng "hưởng ké" hơn 1 triệu tim.

Cũng theo trend bế công chúa một tay, Trương Dư Hi và Tất Văn Quân (quảng bá Ánh Mắt Thâm Tình) gây sốt với góc quay sau lưng, khoe "tuyệt đối" vóc dáng như xé truyện.

Trở lại với chuỗi video quảng bá "triệu tim" của Bạch Lộc, không thể không nhắc đến loạt nội dung "vợ chồng ly hôn" của cô và Tăng Thuấn Hy, tuyên truyền cho Lâm Giang Tiên và clip công chúa hộp nhạc cùng Âu Hào quảng bá Bắc Thượng.

Nội dung của "Lâm Giang Tiên" đã "quằn", clip quảng bá của Bạch Lộc - Tăng Thuấn Hy cũng "bắt mood" tan vỡ, kết buồn.

Phim "nguội" nhưng nội dung quảng bá lại nóng "thoát vòng" gọi tên bộ đôi của Tống Uy Long - Bao Thượng Ân (Thiều Hoa Nhược Cẩm) và Trương Lăng Hách - Triệu Kim Mạch (Anh Đào Hổ Phách).

Nắm bắt xu hướng "bế công chúa" phổ biến nhưng luôn được yêu thích, Tống Uy Long và Bao Thượng Ân cho ra đời chiếc video giận dỗi kiểu "tổng tài sói xám và cô vợ nhỏ thỏ trắng" nức lòng cõi mạng.

"Phản ứng hóa học" của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch trong video quảng bá được khen còn ngọt hơn cả hình hậu trường rò rỉ và tập phim chính. "Ăn tiền" nhất là khoảng cách chiều cao của bộ đôi. Thời điểm clip được đăng tải, nhiều dân mạng bình luận muốn được "đóng thế" Triệu Kim Mạch 1 giây để được thử "va đầu" thân hình "khổng lồ" của Trương Lăng Hách.

Lý Nhất Đồng và Lưu Vũ Ninh quảng bá cho Thư Quyển Nhất Mộng cũng bỏ túi video triệu tim với màn "đưa em về nhà". Nam diễn viên cao lớn vụt qua nhấc bổng cô bằng một tay "hạ gục" trái tim khán giả chỉ với 8 giây. Loạt clip tỏa khí chất vợ chồng "giang hồ" của bộ đôi cũng gây sốt.

Chưa lên sóng nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cũng bỏ túi video quảng bá viral cõi mạng. Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên đã tranh thủ "đu trend" tạo chữ LOVE ở cánh gà Đêm hội Gào thét iQIYI đúng tinh thần ngọt ngào, hài hước, chí chóe của nhân vật. Còn Ra Thể Thống Gì Nữa là một trong những bộ cổ trang được ngóng lên sóng trong đầu năm sau, hứa hẹn sẽ cho ra đời nhiều content "tẻn tẻn" hơn.



Với khán giả Việt, video quảng bá cặp đôi ấn tượng nhất năm 2025 thuộc về Khó Dỗ Dành của Chương Nhược Nam, Bạch Kính Đình. Video "công chúa bỏ trốn" trên nền nhạc Take Me Hand càn quét cõi mạng, trở thành ảnh nền trending suốt thời gian dài. Ôn Sương Giáng - Tang Diên trở thành nguồn cảm hứng cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam đẩy loạt video giao hẹn với teen 2K7 trong mùa tuyển sinh.

Từ chuỗi video quảng bá gây sốt cõi mạng năm qua của C-Biz, nhận thấy công thức được áp dụng nhiều nhất chính là những màn biến hình hoặc slow motion dừng ngay khoảnh khắc "bling" hoàng tử - công chúa, "chất liệu bạn trai/ bạn gái" tràn màn hình. Không đơn thuần là "bắt trend" y chang bản gốc mà phải tạo ra phiên bản mang đặc trưng riêng.