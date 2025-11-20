Bùng nổ nữ tướng màn ảnh Hoa ngữ: Châu Dã, Lý Thấm hay ai được chấm cao nhất?

HHTO - 2025 là năm chứng kiến sự lên ngôi của đề tài nữ tướng quân trên màn ảnh cổ trang Trung Quốc với hàng loạt dự án được đầu tư lớn. Nhưng cái tên thỏa mãn được tiêu chí về ngoại hình đến diễn xuất, võ thuật đếm trên đầu ngón tay.

Ngoại hình nữ "tướng quân giấy"

Cả Châu Dã (Cẩm Nguyệt Như Ca) và Tống Dật (Dữ Tấn Trường An) đều bị khán giả gọi là "tướng quân giấy" vì vóc dáng quá mảnh khảnh. Trong khi Châu Dã bị chê là "mỏng như lá lúa" thì Tống Dật lại vướng tranh cãi vì ngoại hình mảnh mai cùng cử chỉ dịu dàng, khiến người xem khó lòng tin cô là một nữ tướng được tôi luyện sa trường nhiều năm. Những chi tiết nhỏ như việc Tống Dật chạy nhanh phải nâng váy đã bị chế giễu là hoàn toàn không có sự oai phong, dũng mãnh.

Phản ứng của khán giả cho thấy khí chất rất quan trọng khi vào vai nhân vật này. Châu Dã dù có vóc dáng mỏng manh nhưng vẫn được công nhận là có vẻ đẹp cá tính và ánh mắt cương nghị, phần nào hợp với vai tướng quân hơn. Ngược lại, Tống Dật lại giữ nguyên lối diễn và ngoại hình như các vai tiểu thư hiền thục trước đây, không làm thay đổi được cách nhìn của khán giả.

Châu Dã vẫn được đánh giá là hợp vai nữ tướng hơn Tống Dật vì có khí chất phù hợp.

Động tác giả, diễn xuất thiếu thuyết phục

Yếu tố kỹ thuật trong các cảnh hành động được xem là một điểm trừ lớn trong các dự án phim chủ đề nữ tướng quân. Hậu trường đều cho thấy các diễn viên nỗ lực tập luyện nhưng thước phim chính thức lại không phản ánh được kết quả tốt.

Tống Dật trong Dữ Tấn Trường An đã trở thành tâm điểm châm biếm vì các cảnh hành động thiếu logic. Đáng chú ý nhất là cảnh cô bắn cung bị soi ra động tác tay trông không có lực, giống như đặt hờ tạo dáng. Châu Dã cũng bị phê bình về kiếm pháp giống như động tác múa do thiếu sức nặng và tính sát phạt của chiến binh trong Cẩm Nguyệt Như Ca. Tuy nhiên, cô không "bị dí" nhiều như Tống Dật bởi vẫn có cảnh quay ổn.

Tống Thiến của Sơn Hà Chẩm xuất hiện với tạo hình cổ trang uy nghiêm nhưng lại vấp phải tranh cãi về diễn xuất và khí chất nữ tướng.

Bị nhiều khán giả xếp bét bảng trong danh sách nữ tướng quân tệ nhất trên màn ảnh năm nay có Tống Thiến. Dù tuyên bố tập luyện 3 tháng cho vai diễn này, cô vẫn bị khán giả cho rằng nỗ lực chưa đủ, buộc ê-kíp phải quay từ xa để che đi các động tác kém chuẩn xác. Ngoại hình của Tống Thiến cứng rắn, cương nghị, xem ảnh tĩnh không tệ. Nhưng đáng tiếc rằng, cô lại đem sự cứng nhắc không cần thiết vào diễn xuất.

Tống Thiến không thể truyền tải được khí chất mạnh mẽ của một người đã trải qua khổ luyện, chiến trận. Các cảnh tình cảm của cô thiếu ăn ý với bạn diễn, gương mặt không biểu đạt được sắc thái, tâm trạng nhân vật, cần ngọt ngào chưa rõ, cần sắc bén thì không đủ.

Nữ tướng Phó Nhất Tiếu đạt điểm tuyệt đối trong mắt khán giả

Trong làn sóng tranh cãi về sự phù hợp, Lý Thấm trong Nhất Tiếu Tùy Ca là người được khán giả công nhận nhiều nhất. Lý Thấm tham gia huấn luyện bắn cung trước 3 tháng, luyện kéo dây cung hơn 200 lần mỗi ngày. Cô tự thực hiện cảnh hành động, hạn chế hết mức sử dụng diễn viên đóng thế, mang đến sự thuyết phục về một nữ xạ thủ tài giỏi.

Dù Nhất Tiếu Tùy Ca không tạo tiếng vang lớn, nhưng Phó Nhất Tiếu của Lý Thấm vẫn là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Không chỉ võ thuật tốt, Phó Nhất Tiếu còn có ánh mắt kiên định và khí chất sắc sảo ngay cả khi mất trí nhớ, đảm bảo sự nhất quán trong tính cách. Trong chiến bào đỏ rực, nữ diễn viên khắc họa một nữ tướng mạnh mẽ, quyết liệt, ánh mắt chứa đầy khí phách khi giương cung. Thế nhưng, khi bước vào những phân đoạn tình cảm, đôi tay từng cầm cung chiến lại trở nên dịu dàng đầy nữ tính. Sự đối lập giữa vẻ cứng rắn và mềm mại đã thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc linh hoạt của Lý Thấm khiến người xem cảm thấy yêu thích.

Lý Thấm trong tạo hình nữ xạ thủ Phó Nhất Tiếu của Nhất Tiếu Tùy Ca với động tác giương cung dứt khoát.

Ngoại hình mảnh mai của Lý Thấm đã từng gây nghi ngại nhưng kỹ năng của cô đã thuyết phục khán giả về một hình tượng mạnh mẽ mà họ mong đợi ở một nữ tướng quân. Qua đó, có thể nói rằng, chìa khóa để vượt qua giới hạn về hình tượng nhân vật không phải là khoác lên bộ giáp hay ngoại hình "đúng chuẩn" mà là sự phù hợp khí chất và đầu tư kỹ lưỡng vào kỹ năng diễn xuất.