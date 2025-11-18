Thủy Long Ngâm giống Trường Nguyệt Tẫn Minh: Kết thúc La Vân Hi tan biến và gì?

HHTO - "Thủy Long Ngâm" và "Trường Nguyệt Tẫn Minh" có kha khá điểm tương đồng: Tạo hình người khen kẻ chê, một vài điểm trong xây dựng nhân vật của La Vân Hi. Nam chính đều chọn hi sinh để cứu tất cả nhưng có dấu hiệu để khán giả tin vào một ngày anh trở lại.

Hành Dương Tông ở "vũ trụ Rồng Nước"

Đoàn phim của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã xây dựng nên Hành Dương Tông, sau đó trao lại ban quản lý phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc). Hàng chục đoàn phim lớn nhỏ đã trao cho Hành Dương Tông "danh phận" mới như Phù Sinh Môn của Dữ Phượng Hành, cung môn của Vân Chi Vũ, Trinh nữ đường của Mặc Vũ Vân Gian... Cuối năm 2024, khu vực này đã được tháo dỡ và Thủy Long Ngâm là một trong những đoàn phim cuối cùng được ghi hình tại đây.

"Chiếc cầu thang bận rộn/ đông đúc nhất" Hoành Điếm được ra đời sau khi hàng loạt bộ phim gây sốt có phân cảnh được quay tại "tọa độ" này.

Đội sản xuất của Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng tham gia Thủy Long Ngâm. Vì thế, đây là ê-kíp hiếm hoi được phép tác động nhiều nhất đến "Hành Dương Tông", nhuộm đỏ nơi này bởi lụa và hoa giả để biến nó thành Kiếm Vương Thành.

Cùng nhà tạo mẫu, cùng tranh cãi tạo hình

Tạo hình của Trường Nguyệt Tẫn Minh và Thủy Long Ngâm do ê-kíp của nhà tạo mẫu Hoàng Vi thực hiện. La Vân Hi đều bị "dí" tông trang điểm đậm ngay từ tập đầu tiên ở giao diện "ma", phục trang quá rườm rà, lòe loẹt. Tuy nhiên, khi chuyển qua "cốt thần", phản ứng của khán giả đều tích cực hơn. Trường Nguyệt Tẫn Minh gỡ gạc lại khi càng về sau, Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) có nhiều tạo hình đẹp hơn khi sống với thân phận Minh Dạ, Thương Cửu Mân.

Tạo hình bị chê nhiều nhất của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh (trái) - Thủy Long Ngâm (phải) là 2 bản ác.

Với Thủy Long Ngâm, độ lồng lộn của nam chính được lý giải sau khi anh lộ thân phận chủ nhân Vạn Khiếu Trai có tài sản ngang ngửa quốc khố, thích phô trương, biết khoe của. Không ít khán giả tỏ ra thích thú với bảng màu rực rỡ của Thủy Long Ngâm. Các nhân vật phụ càng có chức vị cao càng có tạo hình cầu kỳ, không riêng Đường Lệ Từ (La Vân Hi).

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿

La Vân Hi nửa chính nửa tà

Ở chặng đầu của Thủy Long Ngâm, Đường Lệ Từ giải phóng sức mạnh để cứu Kiếm Vương Thành, để lộ mắt đồng, ấn vàng - dấu hiệu nhận biết của Nhất Khuyết Âm Dương nên bị dân chúng cho rằng chính là ác ma hồi sinh, đòi bắt lại trừ khử mặc. Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đàm Đài Tẫn lộ chuyện mang tà cốt nên bị các môn phái tra tấn bức tử nhằm ngăn "tiểu ma thần" thức tỉnh, bất chấp trước đó chàng một lòng tu tiên, theo chính đạo.

Từ khoảnh khắc rơi khỏi Thiên Nhân Cảnh, Đường Lệ Từ đã trở thành con rối trong tay Diệp Ma/ Nhất Khuyết Âm Dương. Hắn chấp nhận hủy đi cơ thể để tạo ra một nhánh thời không mới, sắp xếp A Lệ gặp được Phương Chu, để Đường hồ ly học được thất tình, trở thành Thiên Nhân Thể hoàn mĩ nhất rồi mới đoạt xác. Với Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đàm Đài Tẫn được chọn để mang tà cốt, chịu đủ loại khổ đau để trở thành ma thần muốn hủy diệt tất cả.

Đàm Đài Tẫn và Đường Lệ Từ đều là "người được chọn" của đại ma đầu, được xây dựng là người "out trình", có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên vì gặp đúng người cảm hóa (Phương Chu, Lê Tô Tô) nên Đàm Đài Tẫn - Đường Lệ Từ đều không tàn sát người vô tội dù cách giải quyết vấn đề có khác thường, cách hi sinh cũng giống nhau.

Lựa chọn cuối cùng của nam chính và suy đoán "ngày trở về"

Kết thúc của Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đàm Đài Tẫn chấp nhận nhập ma, kết nối bản thân với "máy hủy diệt" Đồng Bi Đạo. Chàng cố ý gây chiến để ép Lê Tô Tô tu thành vô tình đạo, trở thành vị thần duy nhất trên đời đủ sức mạnh giết được ma thần. Đàm Đài Tẫn dùng vảy hộ tâm để bảo vệ Tô Tô còn bản thân thì tan biến cùng Đồng Bi Đạo.

Tương tự, La Vân Hi ở Thủy Long Ngâm cũng có kết cục biến tan. Đường Lệ Từ hiểu được để thoát khỏi vòng lặp này mà Diệp Ma tạo ra thì phải diệt tận gốc khởi nguồn của nó - tức là hủy đi chuyện Thiên Nhân Cảnh tách khỏi Thần Châu. A Lệ dùng sức mạnh của mình cùng vòng Tẩy Cốt tạo thành một cỗ máy thời gian uy lực hơn, đi đến nơi giao động mỏng manh nhất của thời không để sửa lại lịch sử, chiến đấu một trận sống còn với Diệp Ma rồi tan biến.

Ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, thần thức còn sót lại trong vảy hộ tâm và đoạn trò chuyện của mẹ con Lê Tô Tô là tia hi vọng cho thấy một ngày nào đó Đàm Đài Tẫn sẽ trở về. Với Thủy Long Ngâm, khán giả cũng có thể tìm thấy dấu hiệu cho thấy Đường Lệ Từ còn sống theo một cách nào đó. Chàng có thể là "tiểu hồ ly" mà Tuyết Tuyến Tử gọi theo, chờ ngày tu luyện đủ sẽ hóa hình người.

Đuôi hồ ly mà Vân Trì, Thẩm Lang Hồn... đeo là dấu hiệu cho thấy A Lệ vẫn ở bên họ trong thời không hạnh phúc mới, cũng có thể hiểu là món quà A Lệ ở kiếp sống này tặng cho bằng hữu của mình theo những cách khác nhau, dưới hình hài khác, thân phận khác.