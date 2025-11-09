Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ám Hà Truyện: Thuyền Bành Tiểu Nhiễm - Chương Thời An "căng gió" sau tín hiệu OE

Thục Uyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Con thuyền Bành Tiểu Nhiễm - Chương Thời An lại "căng gió" hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau diễn biến ở tập 33 "Ám Hà Truyện". Khán giả nuối tiếc cho ngoại hình tương xứng lẫn tương tác dễ thương bất kể khoảng cách 10 tuổi của hai diễn viên, kêu gọi cả hai tái hợp trong một "vũ trụ" hạnh phúc hơn.

Ám Hà Truyện có thể chưa bùng nổ nhưng con thuyền "tà đạo" giữa Bành Tiểu Nhiễm - Chương Thời An lại "căng gió" hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau diễn biến gây tiếc nuối ở tập 33.

006w80gpgy1i73rpag6sjj30ci0go402.jpg
Diễn biến mới của cặp Vũ Mặc - Liên Nguyệt khiến không ít khán giả "muốn rớt tim".

Sau tất cả những chuyện đã trải qua cùng nhau, "nữ nhền nhện" Mộ Vũ Mặc (Bành Tiểu Nhiễm) nhận ra mình đã thật lòng yêu Đường Liên Nguyệt (Chương Thời An), không phải là trêu ghẹo trăng hoa. Nàng dứt khoát đến hỏi Liên Nguyệt về tâm tư của chàng. Trong lòng chàng có nàng, nhưng người là Huyền Vũ sứ của triều đình, người lại là giới hắc đạo Ám Hà. Sự cách biệt quá lớn trong thân phận cùng thái độ lẩn tránh của Liên Nguyệt khiến Vũ Mặc tổn thương. Nàng nuốt nước mắt dằn xuống đoạn tình cảm này, từ nay giữa hai người chỉ có thể là bạn đồng hành.

006gzncbly1i73zkzsx2rj30qo140101.jpg
005nzw1ely1i72nl7r5y5j30xr1emnm3.jpg
Ngoại hình tương xứng của đôi diễn viên chỉ để mang lại một cái kết buồn khiến nhiều người xem không cam tâm.

Bành Tiểu Nhiễm còn nổi danh là nữ diễn viên "bá chiếm" mảng kết cục buồn của làng phim Hoa Ngữ. Tín hiệu open ending (kết mở) đường chia đôi ngả vô cùng rõ ràng cũng "thắp lửa" để netizen "chèo" cho bằng được con thuyền dang dở này ngoài đời.

Chương Thời An sinh năm 2001, Bành Tiểu Nhiễm lại là "tiểu hoa" lứa sinh sau 1990. Khoảng cách 11 tuổi giữa hai diễn viên ban đầu làm khán giả lo lắng bao nhiêu, thì bây giờ lại thành thích thú bấy nhiêu. Trong suốt quá trình tuyên truyền cho Ám Hà Truyện, cả hai liên tục giữ vững độ thảo luận chót vót nhờ tương tác thân thiết, vui vẻ cùng size gap "đỉnh của chóp".

572029355-122212536026111322-5427736852908102859-n.jpg
571260554-122212535504111322-1919506198055400908-n.jpg
Ở bất kỳ tạo hình nào, Tiểu Nhiễm - Thời An đều gây trầm trồ nhờ visual tương xứng, toát lên phong thái "chị đại và em trai ngoan ngoãn".

Chương Thời An có gương mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng nên có phần "dừ" hơn so với tuổi, trong khi Bành Tiểu Nhiễm nổi bật với các tạo hình quyến rũ, mị hoặc. Đứng cạnh nhau, cả hai làm bật lên khí chất của một cặp đôi vừa quyền lực đầy "bá khí", vừa cuốn hút lẫn nhau làm khán giả thích thú.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn khiến netizen "khản cổ" nhờ những cử chỉ lịch thiệp dành cho đàn chị. Điểm thú vị là tính cách của cả hai khá tương đồng với thiết lập nhân vật trong phim. Tiểu Nhiễm tràn đầy năng lượng giao lưu với khán giả thì ở một diễn biến khác, cũng có một Thời An lẳng lặng kéo áo che chắn giúp, còn đưa tay đỡ để phòng khi cô trượt chân ngã khỏi thuyền.

d5eea264e56f6931307e.jpg
Thời An đưa tay đỡ để tránh Tiểu Nhiễm trượt chân rơi xuống nước.
Nam diễn viên cẩn thận kéo váy giúp đàn chị.

Tất cả những yếu tố này càng khiến khán giả vững vàng "tay lái", nhiệt liệt mong cầu Tiểu Nhiễm - Thời An tái hợp ở một "vũ trụ" hạnh phúc hơn, nơi mà không có Đường Môn hay Ám Hà có thể chia cắt họ lần nữa.

unnamed-13.jpg
Thục Uyên
#Ám Hà Truyện #Bành Tiểu Nhiễm #Mộ Vũ Mặc #Chương Thời An #Đường Liên Nguyệt #Bành Tiểu Nhiễm Chương Thời An tái hợp

