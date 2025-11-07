Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp phụ "Nhập Thanh Vân" tái hợp, thể loại phim nào được ngóng chờ nhất?

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhan sắc có, diễn xuất ổn, phản ứng hóa học tốt - những yếu tố này đủ để khán giả mong mỏi vào màn tái hợp của Toàn Y Luân và Hạc Nam.

Nhập Thanh Vân có được thành công nho nhỏ với kịch bản càng về sau càng tiến bộ. Hé lộ kết cục chỉ hơn 2 tuần kể từ khi lên sóng nhưng phim vẫn giữ nhiệt tốt. Nếu Lư Dục Hiểu và Hầu Minh Hạo hút thêm được kha khá lượt theo dõi mới thì Toàn Y Luân - Hạc Nam đảm nhận cũng được yêu mến.

cp-phu.png

Dù khán giả mong mỏi nhưng hiện tại chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc đôi chính - phụ của Nhập Thanh Vân tái hợp trong dự án mới. Tuy nhiên, nếu có duyên hội ngộ, fan hi vọng Toàn Y LuânHạc Nam sẽ nên duyên với thể loại thanh xuân, học đường. Nguyên nhân đến từ 2 bộ hình được họ đăng tải gần đây.

screenshot-770.png
screenshot-769.png
Bộ ảnh chụp đôi chủ đề học đường được Toàn Y Luân và Hạc Nam đăng tải như món quà tặng fan sau khi "Nhập Thanh Vân" kết thúc.
toan-y-luan-hac-nam-2.jpg
hac-nam-toan-y-luan.jpg
toan-y-luan-hac-nam-3.jpg
005sf2kyly1i6vqfwu0yzj32ey37a1l1.jpg

"Phản ứng hóa học" ngọt tràn màn hình trong bộ ảnh học đường khiến khán giả muốn xem "chuyển kiếp" ở thời hiện đại ở công chúa Thiên Cơ và phò mã/ y tiên Ngôn Tiếu. Ngoại hình sáng lại trạc tuổi nhau ngoài đời (Toàn Y Luân sinh năm 1999 - Hạc Nam sinh năm 1998) nên bộ đôi này càng hợp vào vai thanh mai trúc mã, bạn học bối cảnh trung học hay đại học đều "thuận mắt".

Một số mô-típ được dân mạng đề xuất như: Nam - nữ thần học đường là một cặp trời sinh, couple "oan gia ngõ hẹp" giữa nam thần Top 1 trường với cô bạn hàng xóm đáng yêu... Fan sẵn sàng hóng phim để xem tương tác "ngọt xỉu" của cặp đôi bất chấp thể loại phim cũ.

Chuyện tình yêu - hận Thiên Cơ - Ngôn Tiếu trong "Nhập Thanh Vân" được khắc họa chỉn chu, hay ho song hành với sự thay đổi, trưởng thành trong tính cách nhân vật.

Vì sao không nhiều khán giả đề xuất cả hai tái hợp với một bộ cổ trang khác? Một phần do Nhập Thanh Vân là ngôn tình cổ trang nên khán giả muốn thấy diễn viên ở giao diện và bối cảnh khác biệt hoàn toàn. Dù là nhân vật phụ nhưng tuyến tình cảm của Thiên Cơ - Ngôn Tiếu trọn vẹn và đủ sâu để fan không quá nuối tiếc đến mức muốn cả hai tái hợp ở một bộ cổ ngôn để viết lại love-line.

cover-2.jpg
Sam
#Toàn Y Luân #Hạc Nam #Nhập Thanh Vân #đôi phụ Nhập Thanh Vân #Toàn Y Luân Hạc Nam tái hợp

