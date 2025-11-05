Ẩn ý tạo hình "đẹp ná thở" của Triệu Lộ Tư, fan nóng lòng chờ MV Black Veil Bride

HHTO - Là ca khúc mở màn trong mini album đặc biệt Triệu Lộ Tư dành tặng fan nhân dịp sinh nhật, "Black Veil Bride" nhanh chóng "gây bão" với giai điệu bắt tai và visual cực phẩm. Tạo hình ma mị của cô trong trailer cùng bộ ảnh quảng bá nhanh chóng khiến fan rần rần, yêu cầu mỹ nhân 9x ra MV gấp.

Triệu Lộ Tư đang có màn trở lại ấn tượng khi liên tục ra mắt những dự án được đầu tư hoành tráng. Ca khúc Black Veil Bride - bài hát trong mini album đặc biệt tặng fan nhân dịp sinh nhật của cô đang gây sốt tại Trung Quốc.

Đoạn nhá hàng 8 giây của Black Veil Bride làm dậy sóng cộng đồng fan vì tạo hình xinh lung linh của Triệu Lộ Tư.



Triệu Lộ Tư khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với chiếc váy như được bện lại từ sợi vải lớn, đôi cánh lông vũ và cây cung trên tay, tạo nên hình ảnh vừa mong manh vừa mạnh mẽ. Không còn là "nàng thơ" trong sáng, ngọt ngào, như tiếp nối hình tượng sắc sảo, kiên cường mà cô hướng đến trên màn ảnh, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tông màu tối bí ẩn, gợi cảm giác trưởng thành, quyền lực mà vẫn giữ được vẻ mềm mại.

Ngoài tạo hình mang cánh cầm cung như nữ chiến thần, Triệu Lộ Tư còn nhá hàng một tạo hình khác đeo khăn voan gợi liên tưởng theo nghĩa đen với Black Veil Bride (cô dâu mang vải che đen). Đây cũng là thuật ngữ thể hiện quyết định từ bỏ quá khứ để theo đuổi đam mê, niềm tin của mình.

Nhiều khán giả dành lời khen cho visual ma mị, cuốn hút của Lộ Tư trong bộ ảnh do cô đăng tải.

Hình ảnh hậu trường hé lộ ê-kíp đã đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến trang điểm, bối cảnh. Stylist đứng sau tạo hình lần này của Triệu Lộ Tư là Yoka Zeng tiết lộ rằng ý tưởng được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mới "Giardino di Lilith" của CAMEY LIU. Hình tượng của Lilith được chọn làm nguồn cảm hứng cho thiết kế. Đó là người phụ nữ đã rời khỏi Vườn Địa Đàng, sau này trở thành nữ hoàng tối cao của Địa Ngục theo thần thoại của người Do Thái, trở thành biểu tượng của sự thức tỉnh, khao khát tự do.

Trang phục của Triệu Lộ Tư được thiết kế riêng dựa theo tinh thần của bộ sưu tập trên. Chiếc váy trắng là kết hợp tương phản giữa vải voan mỏng và kim loại. Concept phù hợp với tình trạng hiện tại của Triệu Lộ Tư khi cô vừa trải qua bạo bệnh, tranh chấp với công ty quản lý cũ và đang trên hành trình tìm bến đỗ mới và vực dậy sự nghiệp.

Black Veil Bride không chỉ gây chú ý với visual “tràn màn hình” của Triệu Lộ Tư mà còn có thành tích ấn tượng. Ca khúc này đứng đầu BXH Thịnh hành QQ Music, phá mốc 1 triệu lượt yêu thích sau 25 giờ và trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia châu Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines... Hashtag #blackveilbride cũng vượt 100 triệu lượt xem trên Douyin chỉ trong vòng một ngày.

Với chuỗi thành tích ấn tượng cùng nhá hàng tạo hình đã mắt, khán giả đang ngóng chờ ngày MV được phát hành vào ngày 6/11.