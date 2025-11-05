Độ hot Triệu Lộ Tư vượt qua Dương Mịch và dàn sao Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025

HHTO - Dương Mịch dẫn đầu, "out trình" trên bảng chỉ số Wechat vào ngày Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025 diễn ra. Tuy nhiên, ở bảng chung, dàn sao tham gia đại tiệc này bị bỏ xa bởi Triệu Lộ Tư. Vì sao?

Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025 diễn ra vào ngày 3/11 với hàng chục ngôi sao lớn nhỏ của làng giải trí Hoa ngữ. Chỉ số Wechat phản ánh độ bàn luận, sức ảnh hưởng, nhiệt độ trong ngày của minh tinh được công bố cũng đang được chú ý. Dương Mịch dẫn đầu toàn bảng với hơn 150 triệu điểm, tăng hơn 31,42% so với ngày hôm trước và gần gấp đôi hạng 2 (Trương Lăng Hách).

Dương Mịch được ví như khổng tước xanh trên thảm đỏ trong chiếc váy của Tony Ward cùng trang sức đá lam ngọc của Chopard. Tạo hình thứ hai là chiếc váy ôm body cũng gây sốt. Nữ diễn viên gặp lại bạn diễn của Sinh Vạn Vật. Vai Ninh Tú Tú đã giúp Dương Mịch "hồi máu" sau liên hoàn thất bại trước đó, giúp cô mang về chiếc cúp "Diễn viên của năm" tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025. Sinh Vạn Vật cũng giành được chiến thắng ở hạng mục "Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm".

Top 5 chỉ số Wechat tại đêm hội có sự góp mặt của 3 "tiểu sinh 95" đang lên là Trương Lăng Hách (hạng 2), Vương Hạc Đệ (hạng 4) và Hầu Minh Hạo (hạng 5). Ba nam diễn viên đều có chiếc cúp của riêng mình, tạo dấu ấn nhất định với ít nhất một tác phẩm phát sóng trong năm nay. Riêng Vương Hạc Đệ, ngay tại sự kiện, đoàn phim đã xác nhận phần 2 của Đại Phụng Đả Canh Nhân (do anh đóng chính) sắp khởi động.

Bạch Lộc xếp thứ 3 với hơn 66 triệu điểm. Ngoài hai tạo hình gây sốt đi kèm từ khóa "nữ thần", nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm khi được vinh danh ở hạng mục "Diễn viên tiêu biểu của năm" cùng với Lưu Vũ Ninh. Không chỉ Wechat hay Weibo, lời chúc mừng, xuýt xoa tạo hình của Bạch Lộc trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) cũng hút hàng chục nghìn tương tác.

Top 10 ngôi sao có chỉ số Wechat cao nhất Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025.

Những cái tên còn lại trong Top 10 lần lượt là (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp): Quan Hiểu Đồng, La Vân Hi, Huỳnh Hiểu Minh, Chu Dực Nhiên, Từ Chấn Hiên.



Bảng xếp hạng ngày 3/11 được cho là chỉ tính tương đối do tiệc chính của Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025 diễn ra vào buổi tối. Con số chính xác nhất nên dựa theo chỉ số vào một ngày sau sự kiện (tức ngày 4/11) nhằm bao gồm cả dữ liệu tổng quan nhất về ngôi sao trong và sau đêm hội.

Trở lại chỉ số Wechat ngày 3/11, những tưởng toàn bảng sẽ được bao phủ bởi ngôi sao tham gia Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025 bởi đây là sự kiện lớn, nổi bật nhất. Tuy nhiên, ở bảng tổng bao gồm minh tinh không tham dự, Triệu Lộ Tư dẫn đầu bảng với chỉ số gấp 2 lần Dương Mịch.

Triệu Lộ Tư dẫn đầu bảng chung chỉ số Wechat ngày 3/11.

Cô không góp mặt nhưng được nhắc đến khi dân mạng đào lại những lần chung khung hình của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ. Ở Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2024 và Đêm hội Weibo 2023, Triệu Lộ Tư được xếp ngồi giữa làm "cầu nối" cho đôi chính Dĩ Ái Vi Doanh.

Ảnh: kaye

Thông tin về fan meeting sinh nhật 27 tuổi của Triệu Lộ Tư cũng khiến mạng xã hội bùng nổ. Sự kiện được tổ chức vào ngày 8/11 tại Thành Đô (Trung Quốc), toàn bộ 5.000 vé tham dự được phát hành miễn phí. Ngoài ra, buổi họp fan sẽ được phát trực tiếp.