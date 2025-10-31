Hãng hoạt hình LAIKA hé lộ hình ảnh kỳ công gây choáng ngợp của “Wildwood”

Hãng phim hoạt hình LAIKA - nơi đã tạo ra những phim hoạt hình stop-motion tuyệt đẹp như Coraline, Kubo and The Two Strings mới đây đã tung ra một đoạn video giới thiệu một phần nhỏ từ tác phẩm mới nhất của mình - Wildwood. Đó là một phần cảnh quay với con đại bàng vàng làm trung tâm và cảnh hậu trường cho thấy quá trình tạo ra nó như thế nào.

Phim hoạt hình Wildwood được dựng dựa trên tiểu thuyết của Colin Meloy. Phim kể về Wildwood - một thế giới ở bên kia rìa thành phố Portland, nơi được biết là không ai nên đặt chân đến, thậm chí người ta còn không nên biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng sau khi em trai bị một đàn quạ bắt cóc vào sâu trong rừng, cô gái nhỏ Prue phải tiến vào Wildwood để đưa em trai trở về. Đồng hành cùng cô là Curtis - cậu bạn cùng lớp xui xẻo, và The General - một con đại bàng vàng oai vệ, một chiến binh dũng mãnh, thủ lĩnh của bầu trời.

Prue có thể nghĩ rằng mình đã quá già cho những câu chuyện cổ tích, nhưng kể từ lúc đặt chân đến Wildwood, cuộc sống của cô không còn bình thường được nữa. Giờ đây, Prue thấy mình đang ở trung tâm của một câu chuyện kỳ bí. Thế giới mới hiện ra trước mặt cô đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ biết nói, những tên cướp tinh quái, những nhân vật quyền năng với những ý định đen tối nhất, và không phải thứ gì biết bay cũng là bạn.

Theo như lời giới thiệu của LAIKA, Wildwood là câu chuyện về tình yêu, mất mát, sự hy sinh và những bí mật. Và về phép thuật mà bạn có thể tìm thấy ngay trước cửa nhà mình, nếu bạn sẵn sàng tìm kiếm. Hãng tự hào nói rằng Wildwood là “hành trình điện ảnh đầy tham vọng nhất từ trước đến nay của LAIKA”.

Hiện tại, Wildwood chưa tung ra trailer chính thức, nhưng qua video giới thiệu con đại bàng vàng và cách tạo ra nó, các fan tin tưởng vào lời tuyên bố đó của LAIKA. Cũng giống với những tác phẩm trước đó của hãng, Wildwood thuộc thể loại stop-motion. Đây là kỹ thuật làm phim tĩnh vật, chụp ảnh liên tiếp các ảnh tĩnh của vật thể ở từng cử động nhỏ, rồi ghép lại để tạo cảm giác chuyển động mượt mà.

Chỉ qua video teaser đầu tiên, LAIKA đã cho thấy Wildwood là một kỳ quan kỹ thuật. Thực sự, LAIKA đã “đổ đầy sáng tạo vào từng khớp xương, từng chiếc lông vũ và từng khung hình”.

Để tạo ra đại bàng The General, các nghệ sĩ thủ công của LAIKA đầu tiên tạo ra khung sườn, các khớp chuyển động; sau đó dùng hơn 9000 chiếc lông vũ phủ lên hai con rối chuyên dụng. Một con dùng cho các cảnh bay, và con còn lại dùng cho các cảnh quay phức tạp khác. Kết quả là khán giả được chiêm ngưỡng con đại bàng vàng sắc nét, sinh động, sải cánh oai hùng, ngự trị trên bầu trời của một vùng đất hoang dã kỳ ảo.

Việc hãng LAIKA vẫn trung thành với thể loại phim hoạt hình stop-motion đắt đỏ và đòi hỏi nhiều công sức đã mang đến một làn gió mới giữa nhiều phim hoạt hình ngày nay chỉ muốn chạy theo lợi nhuận nhanh chóng. Có thể nói, phim hoạt hình của LAIKA là tác phẩm mang đậm dấu ấn của bàn tay con người trong một ngành công nghiệp ngày càng bị “xâm lấn” bởi máy móc.

Wildwood dự kiến ra rạp trong năm 2026.

Một số bình luận của netizen:

“Wildwood là phim hoạt hình tôi mong đợi nhất 2026 vì nó trông thật xuất sắc!”

“Hoạt hình stop-motion trông rất đẹp! Có phần thô ráp nhưng lại sống động, càng xem càng thấy đẹp, không giống nhiều phim hoạt hình đẹp-vô-hồn xem một lần là chán ngày nay.”

“Không uổng công tôi chờ đợi hoạt hình của LAIKA lâu đến thế.”

“Thật tuyệt vời!”

“Đây hẳn là một kiệt tác khác của LAIKA!”

“Tâm huyết của LAIKA dành cho tác phẩm của mình có thể khiến Disney phải xấu hổ.”

“Tôi thực sự bị mê hoặc bởi con rối stop-motion đáng kinh ngạc này.”

“LAIKA xứng đáng được vinh danh vì đã làm nên những tác phẩm tuyệt vời, chân thực.”

“Đẹp quá! Tôi thích Coraline và thiên nhiên nên phim này rất hợp với sở thích của tôi.”