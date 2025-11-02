Chờ Biên Niên Sử Narnia dài cổ, Netflix còn làm phim không hay đã “xếp kho”?

HHTO - Đã bảy năm kể từ lần đầu tiên Netflix công bố mua bản quyền chuyển thể bộ truyện “Biên Niên Sử Narnia”, nhưng cho đến nay phim vẫn “lặn sâu”. Netflix vẫn thực hiện dự án này, hay đã “xếp kho” nó mãi mãi?

Tham vọng phát triển “Vũ trụ Narnia”

Năm 2018, có thông tin rằng Netflix hợp tác với C.S. Lewis Company, ký một “thoả thuận nhiều năm”, theo đó họ sẽ chuyển thể bộ truyện Biên Niên Sử Narnia (The Chronicles of Narnia) thành phim nhiều tập. Định hướng khi đó của Netflix là phát triển hẳn “Vũ trụ Narnia”, đưa loạt phim này vào vị thế cạnh tranh với Game of Thrones nhưng hướng đến đối tượng gia đình nhiều hơn.

Trọn bộ Biên Niên Sử Narnia được xuất bản tại Việt Nam, các tập được xếp theo dòng thời gian trong truyện chứ không theo thứ tự xuất bản.

Biên Niên Sử Narnia là bộ truyện bảy tập của tác giả nổi tiếng C.S. Lewis, xuất bản vào những năm 1950. Bộ truyện kể về vùng đất Narnia hư cấu - nơi tồn tại phép thuật, những con thú biết nói, nhân mã, nhân ngư, thần rừng, mộc tinh, hoa tinh, người khổng lồ… cùng cuộc chiến giữa Thiện và Ác ở đây.

Trước Netflix, Biên Niên Sử Narnia đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản, như phim hoạt hình và phim điện ảnh. Trong đó, bản điện ảnh do Disney thực hiện là được biết đến rộng rãi hơn cả.

Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo.

Hoàng Tử Caspian.

Trên Con Tàu Hướng Tới Bình Minh.

Năm 2005, Disney phát hành phần phim đầu tiên của Biên Niên Sử Narnia, mang tên Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo. Phim là một thành công rực rỡ khi thắng doanh thu phòng vé và được giới phê bình khen hết lời. Tuy nhiên, hai phần sau đó là Hoàng Tử Caspian (2008) và Trên Con Tàu Hướng Tới Bình Minh (2010) lại không thành công như mong đợi. Đó là lý do phần phim thứ tư Chiếc Ghế Bạc vốn đã được lên kế hoạch nhưng cuối cùng bị “xếp kho” vĩnh viễn.

Quá trình thực hiện “gập ghềnh” và chậm chạp

Kể từ thời điểm công bố mua bản quyền chuyển thể đến nay, đã bảy năm trôi qua, nhưng bóng dáng Biên Niên Sử Narnia của Netflix vẫn mờ mịt. Điều đó khiến nhiều fan lo lắng không biết dự án phim này có còn được Netflix tiếp tục hay không, hay đã lặng lẽ chịu cảnh “xếp kho” vĩnh viễn?

Tin vui là Netflix vẫn đang phát triển dự án này, thậm chí ngày ra mắt đang đến gần. Quá trình sản xuất chậm chạp như vậy bởi có nhiều yếu tố khiến nó không được suôn sẻ lắm. Ban đầu, Biên Niên Sử Narnia được lên kế hoạch làm thành series - như Max (HBO) đang thực hiện với Harry Potter, nhưng nay Netflix đã đổi ý làm phim điện ảnh.

Năm 2019, Netflix thông tin rằng Matthew Aldrich - đồng biên kịch của phim hoạt hình đoạt giải Oscar Coco - sẽ tham gia viết kịch bản cho Biên Niên Sử Narnia. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện rất chậm chạp. Đến năm 2021, Matthew Aldrich rời Netflix, với lý do vì “những khác biệt về mặt sáng tạo”, ví von dự án này như “trượt tuyết ngược dòng”.

Đạo diễn Greta Gerwig.

Greta Gerwig (tóc vàng, ngoài cùng, bên trái) trên phim trường Cháu Trai Pháp Sư.

Năm 2022, đạo diễn Greta Gerwig của Lady Bird, Little Women, Barbie được Netflix nhắm đến cầm trịch dự án này, nhưng không phải toàn bộ. Có thông tin rằng Greta Gerwig sẽ chỉ đảm nhận ít nhất hai trong tổng số bảy phần phim. Năm 2023, Greta Gerwig chính thức được xác nhận với vai trò đạo diễn.

Khác biệt với phiên bản của Disney

Biên Niên Sử Narnia của Netflix có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản chuyển thể trước đó do Disney phát hành. Đầu tiên, Netflix hứa hẹn sẽ chuyển thể toàn bộ bảy tập truyện, trung thành với nguyên tác của C.S. Lewis nhất có thể.

Thứ tự chuyển thể các tập truyện cũng có sự thay đổi. Khác với bản phim của Disney, Netflix không chọn tập truyện Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo để bắt đầu, mà là Cháu Trai Pháp Sư.

Theo thứ tự xuất bản, Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo là tập truyện đầu tiên, Cháu Trai Pháp Sư là tập thứ sáu. Nhưng nếu xét theo dòng thời gian các sự kiện xảy ra trong thế giới của Narnia, Cháu Trai Pháp Sư mới là sự kiện bắt đầu.

Đây là tập truyện tiết lộ Narnia đã được tạo ra như thế nào, cho biết vì sao Phù Thuỷ Trắng lại đến được Narnia, nguồn gốc của chiếc tủ áo ma thuật… Đó chính là tiền đề để sau đó bốn anh chị em nhà Pevensie đến Narnia thông qua chiếc tủ áo, chứng kiến Narnia chìm trong mùa đông vĩnh cửu bởi phép thuật xấu xa của Phù Thuỷ Trắng, đánh bại mụ ta để rồi trở thành vua và nữ hoàng nơi đây.

Có thể thấy Netflix không chuyển thể bộ truyện theo thứ tự xuất bản, mà sẽ xếp theo dòng thời gian các sự kiện xảy ra ở Narnia. Quyết định này được nhiều độc giả của bộ truyện đồng tình, bởi như vậy câu chuyện phần nào sẽ dễ theo dõi hơn.

Dàn diễn viên xịn xò

Daniel Craig vai nhà khoa học Andrew.

Theo nhiều nguồn tin, dàn diễn viên của phần phim đầu tiên mang tên Cháu Trai Pháp Sư được cho là có Daniel Craig (James Bond) với vai Andrew Ketterley - nhà khoa học bị ám ảnh với phép thuật đã tìm cách du hành giữa các thế giới, từ đó khám phá ra Narnia và chạm mặt Phù Thuỷ Trắng.

Meryl Streep lồng tiếng cho Aslan.

Emma Mackey hóa thành Jadis - Phù Thủy Trắng.

Meryl Streep (The Devil Wears Prada) lồng tiếng cho Aslan - sư tử biết nói oai hùng và quyền năng cai quản Narnia. Emma Mackey (Sex Education) vai Jadis - hay còn gọi là Phù Thủy Trắng, phù thủy quyền năng nhưng độc ác đến từ thế giới khác.

Nhân vật trung tâm trong phần phim đầu tiên này là hai cô cậu bé, với David McKenna vai Digory Kirke - cháu trai của nhà khoa học Andrew, và Beatrice Campbell vai Polly Plummer - cô bạn hàng xóm đã cùng Digory thực hiện một cuộc phiêu lưu đến các vùng đất phép thuật.

Hai diễn viên nhí trên phim trường Cháu Trai Pháp Sư.

Tuy nhiên, Netflix vẫn chưa công bố chính thức đầy đủ dàn diễn viên của phim. Những cái tên trên đều đang ở mức “tin đồn” hoặc “đàm phán”, nhưng được cho là có khả năng rất cao. Thậm chí, đã có một số hình ảnh đầu tiên của hai diễn viên nhí từ phim trường Biên Niên Sử Narnia rò rỉ trên MXH.

Được biết, theo kế hoạch của Netflix, Biên Niên Sử Narnia - Cháu Trai Pháp Sư sẽ công chiếu đầu tiên ở rạp vào dịp Lễ tạ ơn 2026 ở Mỹ, sau đó mới lên sóng Netflix vào dịp Giáng sinh cùng năm.