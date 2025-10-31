Trailer Stranger Things 5: Vecna xâm chiếm thế giới thực, Will Byers gặp nguy

HHTO - Netflix đã chính thức công bố trailer cho mùa 5 "Stranger Things", hé lộ cuộc đối đầu cuối cùng mang tính sống còn giữa Eleven cùng nhóm bạn với Vecna.

Đoạn giới thiệu cho thấy Hawkins rơi vào tình trạng bị phong tỏa, quân đội túc trực và người dân bị “mắc kẹt” trong thị trấn đầy rạn nứt do những cánh cổng từ Thế giới ngược (The Upside Down) mở ra. Vecna xuất hiện với sức mạnh đáng gờm hơn, tuyên bố bắt đầu một kế hoạch hủy diệt thế giới thực. Trong khi đó, Eleven bước vào trạng thái “chiến binh”, nỗ lực bảo vệ những người cô xem như gia đình.

Các nhân vật đồng lòng hướng đến mục tiêu duy nhất là “tìm và kết thúc Vecna”. Ảnh: Netflix

Nhiều cảnh trong trailer gây chú ý như Lucas ôm Max đang hôn mê trong thang máy khi một demodog lao tới, Hopper và Eleven cùng chiến đấu ở The Upside Down hoặc khoảnh khắc Will bị Vecna nâng lên giữa một căn cứ quân sự đầy lửa, tuyên bố "William, ngươi sẽ giúp ta... lần cuối cùng". Điều này xác nhận Will là chìa khóa hoặc mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch cuối cùng của Vecna.

Nhiều người hâm mộ phỏng đoán rất có thể Will sẽ phải hy sinh trong đại kết cục. Ảnh: Netflix

Anh em nhà Duffer, những người sáng tạo series, tiết lộ rằng mùa 5 được thiết kế để kết nối tất cả các cốt truyện rời rạc từ bốn mùa trước và giải đáp những bí ẩn lớn, đặc biệt là nguồn gốc của The Upside Down. Họ khẳng định đây là một câu chuyện hoàn chỉnh, nơi mọi thứ họ muốn làm với Demogorgon, Mind Flayer, Vecna và các nhân vật sẽ được thực hiện trọn vẹn.

Dàn diễn viên quen thuộc như Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, David Harbour và Winona Ryder tiếp tục trở lại trong phần mới. Linda Hamilton cũng góp mặt trong vai một nhân vật thuộc lực lượng quân sự.

Hầu hết những gương mặt quen thuộc đều sẽ trở lại. Ảnh: Netflix

Ra mắt từ năm 2016, Stranger Things đã trở thành một trong những thương hiệu thành công nhất của Netflix và đang bước vào chặng cuối với kỳ vọng mang lại cái kết trọn vẹn cho người xem.

Mùa cuối gồm 8 tập, 4 tập đầu lên sóng vào ngày 26/11, 3 tập tiếp theo vào Giáng Sinh ngày 25/12. Cuối cùng, tập kết thúc, cũng là chương khép lại toàn bộ loạt phim, sẽ ra mắt khán giả vào đêm Giao thừa ngày 31/12/2025.