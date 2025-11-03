Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025: Dương Mịch mệt bở hơi tai, Bạch Lộc - Hạc Đệ sáp lại ồn

HHTO - Như thường lệ, Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo năm nay quy tụ hàng chục ngôi sao đình đám. Thảm đỏ hay ảnh hậu trường đều lấp lánh chiếc visual này cạnh visual khác. Những khung hình chung nào đang gây chấn động cõi mạng?

Khách mời lên đến vài chục người nên nhiều ngôi sao được xếp đi thảm đỏ theo nhóm/ đoàn phim tại Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025. Một trong những khung hình chung gieo thương nhớ là Hầu Minh Hạo và Lý Lan Địch. Cả hai đều cầm theo món đồ đặc trưng của vai diễn mới nhất lên thảm đỏ. Lan Địch cầm thêm tấm hình lúc nhỏ xinh yêu, trong khi "Kỷ Bá Tể" Minh Hạo cầm đá nhân duyên.

Hầu Minh Hạo và Lý Lan Địch cùng đi thảm đỏ.

﻿ Trương Dư Hi và Thái Văn Tịnh mang đến sức hút đối lập giữa một bên là sắc hồng dịu ngọt, một bên là sắc vàng đen quyến rũ.

﻿

Quan Hiểu Đồng mặc chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2025 của Tony Ward, khoe bờ vai thanh mảnh. Stylist đã gỡ gạc lại khi tạo hình dự đêm hội của cô được khen ngợi là nhẹ nhàng, thanh lịch và đủ nổi bật. Quan Hiểu Đồng sáng rực, thu hút và không hề lép vế trong khung hình chung với Tưởng Hân khi đi thảm đỏ với dàn diễn viên Tiểu Hạng Nhân Gia.

Trương Lăng Hách đơn giản, lịch lãm với suit đen lấy sơ mi lụa xanh lá làm điểm nhấn trên thảm đỏ. Vào hội trường dự lễ, nam diễn viên đổi qua lễ phục đen trắng với nơ bướm đeo cổ - giống với bộ ảnh demo phòng làm việc đăng trước "giờ G". Trương Lăng Hách nhận giải "Diễn viên có sức ảnh hưởng của năm", đang khiến cộng đồng fan "gào thét" với đoạn cắt vung quyền trượng vén rèm châu và loạt video hậu trường quay cận gương mặt chăm chú theo dõi buổi lễ.

Ảnh "say hi" chất lượng thấp của Trương Lăng Hách và La Vân Hi dự kiến sẽ "bão tim" khi được tung bản HQ.

"Biệt đội" Thủy Long Ngâm hội ngộ trên thảm đỏ với gấu bông đại diện cho nhân vật của mình. Video cả nhóm giúp Lâm Duẫn chỉnh váy cũng được chú ý.

Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025 là "quà to đùng" cho fan của Dĩ Ái Vi Doanh khi chứng kiến cặp đôi chính Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tái hợp. Tạo hình của cả hai được chấm "100 điểm". "Nữ thần Bạch Lộc" trở thành từ khóa leo lên đầu bảng Hot Search mục Giải trí vào chiều 3/11 ngay khi tạo hình của cô được công bố. Nữ diễn viên tỏa sáng trong thiết kế haute couture của Julien Fournié và trang sức kim cương cao cấp của De Beers.

Cô và Vương Hạc Đệ không đi chung thảm đỏ nhưng đều ngồi cạnh nhau trong phòng chờ và lễ chính. Loạt clip chỉ 6 - 11 giây được tung ra đủ khiến người hâm mộ của hai ngôi sao "dậy sóng". Hai "ngôi sao đầu E" lại thân thiết ngồi cạnh nhau không tránh khỏi những khoảnh khắc sơ hở là "ồn". Vương Hạc Đệ "tía lia" tứ phương khi được phát hiện quay ngược xuôi để nói chuyện với đồng nghiệp.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ "ồn ào" trong lúc chờ chương trình diễn ra.

Dân mạng đùa rằng Mã Tư Thuần nghe được chuyện "kinh thiên động địa" gì từ cậu em Vương Hạc Đệ mà biểu cảm phong phú đến vậy.

Vài giây lướt qua ở bàn tiệc chờ ghi lại Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ - Huỳnh Hiểu Minh ngồi cạnh nhau. Dân mạng xuýt xoa đây là bức ảnh "hào môn thế gia". Nam diễn viên họ Huỳnh đã gần 50 tuổi vẫn phong độ ngời ngời tỏa ra năng lượng "anh chú" thượng lưu.

Với hiệu ứng bùng nổ vượt mong đợi, đoàn phim Sinh Vạn Vật là những ngôi sao "áp trục" của Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025. Dương Mịch và Âu Hào tranh thủ "tám chuyện" trên thảm đỏ leo Hot Search và được "đẩy thuyền" tái hợp trên màn ảnh.

Ở video hậu trường, fan đồng cảm với Dương Mịch với khoảnh khắc "đẹp là phải khổ" khi cô khó khăn di chuyển với chiếc váy nặng hơn 15kg, "mệt bở hơi tai" bật lên thành tiếng. Bù lại, mẫu váy của Tony Ward và trang sức của Chorpard giúp Dương Mịch hóa thành khổng tướng xanh kiêu kỳ tại sự kiện.

Chiếc váy khổng lồ, đẹp mà khổ của Dương Mịch.

Một trong những khung hình quyền lực nhất của Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025 gọi tên "cú cap màn hình" lưu lại khoảnh khắc Tưởng Hân - Dương Mịch - Đồng Dao ngồi cạnh nhau.

Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2025 chỉ mới là khởi động, Đêm hội Weibo 2025 - đại tiệc lớn nhất năm của C-Biz dự kiến diễn ra vào đầu năm sau sẽ còn náo nhiệt hơn với "1001" hoạt động bên lề.