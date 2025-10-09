Lý Nhất Đồng bị nghi sao chép phong cách của Triệu Lộ Tư, thực hư thế nào?

HHTO - Lý Nhất Đồng đang quay phim mới Mỹ Nhân Dư và bị cho là sao chép tạo hình của Triệu Lộ Tư. Có thật vậy không?

Hiện giờ, Lý Nhất Đồng đang quay phim hiện đại Mỹ Nhân Dư. Cô đóng vai Dư Mộng, một cô gái là ngôi sao trên mạng xã hội, xinh đẹp, giàu có và có chuyện tình đẹp như mơ. Những tưởng cuộc sống của Dư Mộng quá hoàn hảo nhưng chẳng ngờ người chồng lý tưởng chỉ đến với cô vì tiền mà thôi. Sau khi biết được sự thật, Dư Mộng không cho phép mình yếu đuối đau khổ mà quyết tâm giành lại những gì thuộc về mình, cho kẻ kia một bài học.

Có thể thấy Mỹ Nhân Dư không giống motip phim ngôn tình quen thuộc mà có kịch bản hiện đại mới mẻ hơn. Nhưng hiện giờ, Mỹ Nhân Dư đang vướng tranh cãi quanh tạo hình nhân vật Dư Mộng của Lý Nhất Đồng. Nhiều người nhận xét nhìn Lý Nhất Đồng rất giống Triệu Lộ Tư trong một phim đang phát sóng, từ đó cho rằng stylist của Lý Nhất Đồng đã sao chép phong cách của người khác.

Quả thực có nhiều set đồ, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư giống nhau đến bất ngờ. Cả hai nhân vật đều có phong cách ăn mặc thời thượng với những thiết kế đơn sắc nhưng tôn dáng, tích cực mặc đồ ôm sát để khoe đôi chân dài và vòng eo thon.

Tuy stylist phim Mỹ Nhân Dư chưa lên tiếng về nghi vấn này, nhiều netizen đã cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả hai nhân vật đều là hình mẫu phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt nên có mặc đồ tương tự nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Bởi cả Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư đều chọn các thiết kế cơ bản, phổ biến, dễ gặp trong các shop thời trang như là váy ôm, quần tây áo sơ mi, áo trễ vai đi cùng quần jeans. Thế nên thật khó để nói ê-kíp Mỹ Nhân Dư sao chép style của Triệu Lộ Tư.

Nhưng các fan của Triệu Lộ Tư lại bức xúc vì số lần trùng hợp của Lý Nhất Đồng trong phim này quá nhiều, chưa kể kiểu tóc cũng tương đồng. Chính vì thế, netizen đang nhắn nhủ stylist hay ê-kíp Mỹ Nhân Dư nên làm rõ nghi vấn này, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến phim cũng như Lý Nhất Đồng.