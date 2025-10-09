Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không chỉ hát rap, cháu trai của Double2T còn làm người mẫu show thời trang

Sơn Vũ - Ảnh: NVCC

HHTO - Cháu trai của “Người miền núi chất” Double2T, “em bé Chất” Xệ Xệ hứa hẹn sẽ là một rapper tài năng và còn lấn sân sang làm người mẫu.

xe-xe-4.jpg
xe-xe-5.jpg

Tại đêm Chung kết Rap Việt mùa 3 năm 2023, khán giả từng chú ý tới một cậu nhóc mặc quần áo dân tộc ngồi trên ghế nóng với biểu cảm đầy tự nhiên, vui vẻ trước ống kính. Đó chính là “em bé chất” Xệ Xệ, cháu của Quán quân Rap Việt Double2T. Thời điểm ấy, Xệ Xệ đã có nhiều đoạn rap ăn khách như Gucci Hồng, I'm a good kid.

xe-xe-3.jpg
xe-xe-17.jpg

Cách đọc rap với chất giọng đáng yêu của Xệ Xệ được nhiều người yêu thích. Những bản rap mà Double2T sáng tác cho Xệ Xệ cũng gây chú ý. Quán quân Rap Việt không ngại việc cho cháu trai đi diễn quá sớm, vì Xệ Xệ coi sân khấu như sân chơi, hát rap là niềm vui và thích được gặp gỡ mọi người. Một phần tiền thù lao đi hát cũng được Xệ Xệ và gia đình dành làm từ thiện để hỗ trợ trẻ em khó khăn.

xe-xe-13.jpg

Mới đây, Xệ Xệ còn lấn sân sang biểu diễn thời trang và còn làm người mẫu vedette trong show BJK - Omikid. Cậu bé vừa trình diễn bộ trang phục mang đậm tinh thần Hip-Hop: Áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to vừa thể hiện loạt bài tủ của mình là Em Bé Chất I’m a Good Kid.

xe-xe-11.jpg
xe-xe-12.jpg

Xệ Xệ đã biến sàn catwalk thành sân khấu tràn đầy năng lượng hồn nhiên, vui vẻ của mình. Dù trình diễn một mình mà không có Double2T bên cạnh, rapper nhí 8 tuổi vẫn rất tự tin, đáng yêu nhờ nhiều lần cùng Double2T xuất hiện trong các chương trình lớn nhỏ.

dsc06419.jpg
xe-xe-6.jpg
xe-xe-14.jpg
xe-xe-16.jpg

Ngoài màn thể hiện ấn tượng của Xệ Xệ, show diễn còn mang đến hơn 40 thiết kế được chia làm 4 chương kể lại hành trình trưởng thành của một em bé qua lăng kính thời trang. Trang phục mang phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người mặc.

Sơn Vũ - Ảnh: NVCC
#Double2T #Xệ Xệ #rapper Xệ Xệ #cháu trai Double2T #em bé chất Xệ Xệ

