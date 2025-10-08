Miss Grand International 2025: Hoa hậu Yến Nhi hiện ra sao sau chuỗi bê bối?

HHTO - Sau hàng loạt bê bối mà đỉnh điểm là bị lộ cuộc điện thoại nói xấu người khác, Hoa hậu Yến Nhi đang có phong độ ra sao ở Miss Grand International 2025?

Nàng hậu nào đi thi nhan sắc quốc tế cũng mong có được phong độ nhan sắc lẫn tinh thần tốt nhất và nhận được sự ủng hộ của khán giả quê nhà, nhưng Hoa hậu Yến Nhi có vẻ như đang thiếu vắng cả hai điều ấy. Từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 đến khi tham gia Miss Grand International 2025, Yến Nhi đều vấp phải nhiều tranh cãi.

Rồi chính cô vấp phải hàng loạt bê bối khi ở Việt Nam thì trả lời ứng xử bằng tiếng Anh rất mượt nhưng sang Thái lại ấp úng trước những câu hỏi đơn giản, hành xử thiếu chuyên nghiệp khi được phỏng vấn, bị lộ cuộc điện thoại chê trách khán giả, nói xấu công ty quản lý. Thậm chí bà Phạm Kim Dung - giám đốc công ty Sen Vàng cùng các Miss Grand Vietnam tiền nhiệm đã phải hủy theo dõi Yến Nhi. Sau đó bà Dung theo dõi lại nàng hậu kèm theo lời khẳng định Yến Nhi đã biết mình sai, đang rất ăn năn hối lỗi.

Yến Nhi vướng hàng loạt ồn ào trong những ngày qua.

Sau loạt bê bối này, Hoa hậu Yến Nhi vẫn giữ được tinh thần ổn định để xuất hiện tươi tắn trong các hoạt động của Miss Grand International 2025. Mỗi lần xuất hiện, cô đều chuẩn bị váy áo, kiểu tóc và trang điểm chỉn chu, rất tích cực giao lưu làm quen với các thí sinh khác.

Cô vẫn vui vẻ trong các hoạt động ở MGI 2025.

Tuy nhiên, các bài đăng trên trang cá nhân của Hoa hậu Yến Nhi nhận về nhiều lượt phẫn nộ cũng như bình luận tiêu cực, cho thấy netizen Việt Nam vẫn rất bức xúc trước những gì nàng hậu đã làm. Chắc chắn Yến Nhi sẽ chịu thiệt thòi lớn khi không được số đông khán giả quê nhà ủng hộ nên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể lọt Top.